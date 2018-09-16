'45+3

Первый тайм завершается фолом хозяев в атаке. Больше атакует «Ювентус», чаще бьёт по воротам, но нельзя сказать, что это даёт весомое игровое преимущество. Опасных моментов почти поровну было. Посмотрим, что будет во втором тайме, а пока отдохнём.