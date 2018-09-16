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Трансляция
С конца
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'45+3
Первый тайм завершается фолом хозяев в атаке. Больше атакует «Ювентус», чаще бьёт по воротам, но нельзя сказать, что это даёт весомое игровое преимущество. Опасных моментов почти поровну было. Посмотрим, что будет во втором тайме, а пока отдохнём.
'45+2
Легко отбивается защита «Сассуоло» после навеса от угла поля.
'45+2
Роналду с правого фланга хотел навесить в штрафную, но соперник заблокировал эту передачу. Угловой.
'45
Три минуты добавлено к первому тайму.
'44
Сандро в подкате зацепил соперника по ногам.
'42
Дибала прострелил с фланга в штрафную — защита выбила мяч.
'40
'39
Дункан отобрал мяч у соперника и покатил в штрафную, на Боатенга, который на силу пробил в ближний угол. Мяч оказался в сетке, однако арбитр засчитал нарушение правил со стороны Дункана.
'38
Джан мощно пробил по воротам из-за пределов штрафной, отправив мяч на несколько метров левее цели.
'37
Канселу с фланга прострелил в штрафную, мяч срикошетил от ноги защитника и полетел в ворота — Консильи ухитрился среагировать и спасти команду!
'36
Немного не дошёл мяч до Роналду, дежурившего на линии вратарской.
'34
Берарди получил мяч в штрафной, обработал его и мощно пробил — чуть выше перекладины!
'32
'29
Боатенг столкнулся с Бонуччи в верховой борьбе за мяч. Арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны Кевин-Принса.
'27
Сильный удар Роналду со штрафного неточен — левее ворот полетел мяч.
'26
'26
Консильи в красивом прыжке дотянулся до высокого навеса и переправил мяч за лицевую, не дав Роналду нанести удар.
'25
Сначала Роналду бил из штрафной, потом Манджукич, но оба удара были заблокированы. Угловой заработали туринцы.
'23
'23
Не получилась атака по центру у «Ювентуса», потерян мяч.
'22
Вернувшийся на поле Берарди выиграл борьбу за мяч в штрафной и пробил в правый угол — Щенсны среагировал!
'20
«Сассуоло» пытался провести быструю атаку, но прострел Боатенга в штрафную был заблокирован.
'18
Джан пробил с полулёта от линии штрафной — рядом со штангой просвистел мяч!
'16
Увели Берарди за пределы поля для оказания ему помощи.
'15
Берарди пострадал в результате столкновения с Эмре Джаном в борьбе за мяч. Пауза в игре.
'14
В перекладину попал мяч после навеса с углового и удара Феррари! Правда, перед этим было зафиксировано нарушение правил в атаке.
'13
Бурабья прострелил в штрафную, защита выбила мяч за лицевую линию.
'12
Отличный навес на Роналду прошёл, Криштиану выпрыгнул выше всех и пробил головой рядом с левой штангой!
'10
Матюиди нарушил правила в атаке.
'8
Легко справилась оборона гостей с этим стандартом.
'7
Роналду в штрафной получил мяч, обработал его и сильно пробил в ближний угол, но попал в защитника. Угловой будет.
'5
Джуричич на линии вратарской чуть-чуть не дотянулся до мяча после прострела с правого фланга!
'3
Дибала от центра поля навесил в штрафную, но передача получилась слабоватой, и защитники выбили мяч.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Серии А: «Ювентус» — «Сассуоло». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.