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Ювентус Сассуоло

Роналду или «Сассуоло»: четвертая попытка португальца. LIVE

Онлайн матча «Ювентус» — «Сассуоло» в чемпионате Италии

Туринский «Ювентус» принимает «Сассуоло» в четвертом туре чемпионата Италии по футболу. Звездный нападающий «старой синьоры» Криштиану Роналду пытается забить свой первый мяч за новый клуб. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
4-й тур  |   16 сентября 16:00   |  перерыв
Ювентус
0:0
Сассуоло
Стадион «Альянц - Ювентус», Турин | Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия)
Канселу 32'
Джуричич 23'
Берарди 26'
Бурабья 40'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Войцех Щенсны
12 (з)   Алекс Сандро
19 (з)   Леонардо Бонуччи
4 (з)   Мехди Бенатиа
20 (з)   Жоау Канселу 32'
23 (п)   Эмре Джан
6 (п)   Сами Хедира
14 (п)   Блез Матюиди
17 (н)   Марио Манджукич
10 (н)   Пауло Дибала
7 (н)   Криштиану Роналду
47 (в)   Андреа Консильи
21 (з)   Поль Лирола
6 (з)    Рожерио
2 (з)    Марлон
31 (з)   Джанмарко Феррари
32 (п)   Жозеф Альфред
73 (п)   Мануэль Локателли
68 (п)   Мехди Бурабья 40'
9 (п)   Филип Джуричич 23'
27 (п)   Кевин-Принс Боатенг
25 (н)   Доменико Берарди 26'
Запасной состав
21 (в)   Карло Пинсольо
22 (в)   Маттиа Перин
2 (з)   Маттиа Де
3 (з)   Джорджо Кьеллини
24 (з)   Даниэле Ругани
5 (п)   Миралем Пьянич
16 (п)   Хуан 
30 (п)   Родриго Бентанкур
11 (н)   Дуглас Коста
18 (н)   Мойзе Кин
33 (н)   Федерико Бернардески
79 (в)   Джанлука Педжоло
5 (з)   Маурисио Лемос
23 (з)   Джанджакомо Маньяни
39 (з)   Кристиан Делл'Орко
98 (з)   Клод Адьяпонг
4 (п)   Франческо Маньянелли
12 (п)   Стефано Сенси
20 (п)   Жереми Бога
10 (н)   Алессандро Матри
30 (н)   Хоума Бабакар
34 (н)   Федерико Ди
99 (н)   Энрико Бриньола
Удары
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По воротам:
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Владение мячом
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Удары
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'45+3
Первый тайм завершается фолом хозяев в атаке. Больше атакует «Ювентус», чаще бьёт по воротам, но нельзя сказать, что это даёт весомое игровое преимущество. Опасных моментов почти поровну было. Посмотрим, что будет во втором тайме, а пока отдохнём.
'45+2
Легко отбивается защита «Сассуоло» после навеса от угла поля.
'45+2
Роналду с правого фланга хотел навесить в штрафную, но соперник заблокировал эту передачу. Угловой.
'45
Три минуты добавлено к первому тайму.
'44
Сандро в подкате зацепил соперника по ногам.
'42
Дибала прострелил с фланга в штрафную — защита выбила мяч.
'40
Бурабья сзади жёстко заехал сопернику по ногам.
'39
Дункан отобрал мяч у соперника и покатил в штрафную, на Боатенга, который на силу пробил в ближний угол. Мяч оказался в сетке, однако арбитр засчитал нарушение правил со стороны Дункана.
'38
Джан мощно пробил по воротам из-за пределов штрафной, отправив мяч на несколько метров левее цели.
'37
Канселу с фланга прострелил в штрафную, мяч срикошетил от ноги защитника и полетел в ворота — Консильи ухитрился среагировать и спасти команду!
'36
Немного не дошёл мяч до Роналду, дежурившего на линии вратарской.
'34
Берарди получил мяч в штрафной, обработал его и мощно пробил — чуть выше перекладины!
'32
Канселу изобразил киношный приём карате, в прыжке заехав ногой сопернику по голове.
'29
Боатенг столкнулся с Бонуччи в верховой борьбе за мяч. Арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны Кевин-Принса.
'27
Сильный удар Роналду со штрафного неточен — левее ворот полетел мяч.
'26
Был выбит мяч за пределы штрафной после углового, а затем Берарди нарушил правила.
'26
Консильи в красивом прыжке дотянулся до высокого навеса и переправил мяч за лицевую, не дав Роналду нанести удар.
'25
Сначала Роналду бил из штрафной, потом Манджукич, но оба удара были заблокированы. Угловой заработали туринцы.
'23
Джуричич получил жёлтую карточку.
'23
Не получилась атака по центру у «Ювентуса», потерян мяч.
'22
Вернувшийся на поле Берарди выиграл борьбу за мяч в штрафной и пробил в правый угол — Щенсны среагировал!
'20
«Сассуоло» пытался провести быструю атаку, но прострел Боатенга в штрафную был заблокирован.
'18
Джан пробил с полулёта от линии штрафной — рядом со штангой просвистел мяч!
'16
Увели Берарди за пределы поля для оказания ему помощи.
'15
Берарди пострадал в результате столкновения с Эмре Джаном в борьбе за мяч. Пауза в игре.
'14
В перекладину попал мяч после навеса с углового и удара Феррари! Правда, перед этим было зафиксировано нарушение правил в атаке.
'13
Бурабья прострелил в штрафную, защита выбила мяч за лицевую линию.
'12
Отличный навес на Роналду прошёл, Криштиану выпрыгнул выше всех и пробил головой рядом с левой штангой!
'10
Матюиди нарушил правила в атаке.
'8
Легко справилась оборона гостей с этим стандартом.
'7
Роналду в штрафной получил мяч, обработал его и сильно пробил в ближний угол, но попал в защитника. Угловой будет.
'5
Джуричич на линии вратарской чуть-чуть не дотянулся до мяча после прострела с правого фланга!
'3
Дибала от центра поля навесил в штрафную, но передача получилась слабоватой, и защитники выбили мяч.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Серии А: «Ювентус» — «Сассуоло». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.