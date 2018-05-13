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Рома Ювентус
Reuters

Серия А. «Рома» — «Ювентус». LIVE

Онлайн-трансляция матча 37-го тура Серии А «Рома» — «Ювентус»

«Рома» принимает «Ювентус» в матче 37-го тура чемпионата Италии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
37-й тур  |   13 мая 21:45   |  перерыв
Рома
0:0
Ювентус
0:0
Стадион «Олимпико», Рим | Главный судья: Паоло Тальявенто (Терни, Италия)
Пьянич 32'
Сандро 43'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Алисон Бекер
11 (з)   Александар Коларов
20 (з)   Федерико Фасио
5 (з)   Жуан Жесус
24 (п)   Алессандро Флоренци
16 (п)   Даниэле Де
7 (п)   Лоренцо Пеллегрини
4 (п)   Раджа Найнгголан
17 (п)   Дженгиз Ундер
9 (н)   Эдин Джеко
92 (н)   Стефан Эль-Шаарави
23 (в)   Войцех Щенсны
2 (з)   Маттиа Де
12 (з)   Алекс Сандро 43'
15 (з)   Андреа Барцальи
24 (з)   Даниэле Ругани
5 (п)   Миралем Пьянич 32'
14 (п)   Блез Матюиди
33 (н)   Федерико Бернардески
9 (н)   Гонсало Игуаин
10 (н)   Пауло Дибала
17 (н)   Марио Манджукич
Запасной состав
18 (в)   Богдан Лобонц
28 (в)   Лукаш Скорупски
3 (з)   Лука Пеллегрини
13 (з)   Элио Капрадосси
33 (з)   Хонатан Сильва
44 (з)   Костас Манолас
6 (п)   Кевин Стротман
21 (п)   Максим Гоналон
30 (п)    Герсон
8 (п)   Диего Перотти
14 (н)   Патрик Шик
1 (в)   Джанлуиджи Буффон
16 (в)   Карло Пинсольо
3 (з)   Джорджо Кьеллини
4 (з)   Мехди Бенатиа
21 (з)   Бенедикт Хёведес
26 (з)   Штефан Лихтштайнер
8 (п)   Клаудио Маркизио
11 (п)   Дуглас Коста
22 (п)   Квадво Асамоа
27 (п)   Стефано Стураро
30 (п)   Родриго Бентанкур
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'45
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. Римляне владели территорией и больше атаковали, но моментов было немного. «Ювентус» действует вторым номером, пытаясь ловить соперника на контратаках.
'44
Коларов! Опасно пробил со штрафного с правого фланга — мяч попал в сетку с внешней стороны, но Щенсны всё контролировал.
'43
Алекс Сандро сбил рвавшегося в атаку Ундера — жёлтая карточка.
'40
Римляне провели позиционную атаку. Пеллегрини нанёс удар с радиуса штрафной — мимо!
'38
По владению мячом преимущество у «Ромы» — 56% на 44%.
'36
Бернардески! Резко сместился к центру и пробил с дальней дистанции — мяч после рикошета улетел на угловой.
'34
Дибала получил передачу на ход, дошёл до штрафной и пробил в нижний угол — мяч прошёл в метре от штанги.
'32
Пьянич в подкате прыгнул в ноги Пелегринни — жёлтая карточка.
'29
«Рома» при потери мяча сразу же идёт в прессинг. Много двигаются римляне.
'27
Де Росси вырезал подачу во вратарскую — мяч пришёл точно в руки Щенсны.
'25
Пеллегрини подобрал мяч у штрафной, сместился к центру и попытался пробить в дальнюю девятку — мимо!
'23
Коларов подключился к атаке и навесил во вратарскую! Ругани выбил мяч в сторону, опередив Джеко.
'21
Постепенно «Ювентус» наладил контроль над мячом и отодвинул игру от своих ворот.
'19
Коларов не дал Игуаину убежать в контратаку. Чётко отработал в обороне серб.
'17
Пьянич забросил мяч в штрафную! Алиссон выскочил из ворот и опередил Дибалу.
'15
Не держится мяч у «Ювентуса». Туринцы действуют вторым номером, стараясь контратаковать.
'13
Джеко и Эль-Шаарави разыграли мяч перед штрафной. Стефан пробил низом, но мяч попал в ногу Барцальи и ушёл в сторону.
'11
Момент у «Ромы»! Найнгголан отобрал мяч у Пьянича, дошёл до штрафной и пробил — получилось слишком высоко.
'9
Римляне в три передачи дошли до штрафной. Флоренци отдал пас на Джеко, который развернулся и метров с 20-ти запустил мяч на трибуну.
'7
Жуан в центре поля влетел в Игуаина, сорвав контратаку гостей. Бразилец отделался устным предупреждением от арбитра.
'5
Флоренци сместился на правый край и навесил в штрафную, но не дошёл мяч до Эль-Шаарави.
'3
Римляне сразу забрали мяч и перевели игру на чужую половину поля. Хорошее движение у «Ромы».
'1
Матч начался! Туринцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 37-го тура Серии А: «Рома» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.