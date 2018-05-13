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Трансляция
С конца
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'45
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. Римляне владели территорией и больше атаковали, но моментов было немного. «Ювентус» действует вторым номером, пытаясь ловить соперника на контратаках.
'44
Коларов! Опасно пробил со штрафного с правого фланга — мяч попал в сетку с внешней стороны, но Щенсны всё контролировал.
'43
'40
Римляне провели позиционную атаку. Пеллегрини нанёс удар с радиуса штрафной — мимо!
'38
По владению мячом преимущество у «Ромы» — 56% на 44%.
'36
Бернардески! Резко сместился к центру и пробил с дальней дистанции — мяч после рикошета улетел на угловой.
'34
Дибала получил передачу на ход, дошёл до штрафной и пробил в нижний угол — мяч прошёл в метре от штанги.
'32
'29
«Рома» при потери мяча сразу же идёт в прессинг. Много двигаются римляне.
'27
Де Росси вырезал подачу во вратарскую — мяч пришёл точно в руки Щенсны.
'25
Пеллегрини подобрал мяч у штрафной, сместился к центру и попытался пробить в дальнюю девятку — мимо!
'23
Коларов подключился к атаке и навесил во вратарскую! Ругани выбил мяч в сторону, опередив Джеко.
'21
Постепенно «Ювентус» наладил контроль над мячом и отодвинул игру от своих ворот.
'19
Коларов не дал Игуаину убежать в контратаку. Чётко отработал в обороне серб.
'17
Пьянич забросил мяч в штрафную! Алиссон выскочил из ворот и опередил Дибалу.
'15
Не держится мяч у «Ювентуса». Туринцы действуют вторым номером, стараясь контратаковать.
'13
Джеко и Эль-Шаарави разыграли мяч перед штрафной. Стефан пробил низом, но мяч попал в ногу Барцальи и ушёл в сторону.
'11
Момент у «Ромы»! Найнгголан отобрал мяч у Пьянича, дошёл до штрафной и пробил — получилось слишком высоко.
'9
Римляне в три передачи дошли до штрафной. Флоренци отдал пас на Джеко, который развернулся и метров с 20-ти запустил мяч на трибуну.
'7
Жуан в центре поля влетел в Игуаина, сорвав контратаку гостей. Бразилец отделался устным предупреждением от арбитра.
'5
Флоренци сместился на правый край и навесил в штрафную, но не дошёл мяч до Эль-Шаарави.
'3
Римляне сразу забрали мяч и перевели игру на чужую половину поля. Хорошее движение у «Ромы».
'1
Матч начался! Туринцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 37-го тура Серии А: «Рома» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.