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Эпизод матча между «Интером» и «Ювентусом» Reuters
Эпизод матча между «Интером» и «Ювентусом»

Чемпионат Италии. «Интер» и «Ювентус» играют вничью. LIVE

Онлайн-трансляция матча Серии А «Интер» — «Ювентус»

Миланский «Интер» принимает на своем поле туринский «Ювентус» в рамках 35-го тура чемпионата Италии по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
35-й тур  |   28 апреля 21:45   |  2 тайм
Интер М
1:1
Ювентус
1:1
Стадион «Сан-Сиро - Джузеппе Меацца», Милан | Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
Весино Фалеро 18'
Икарди 52'
Куадрадо 5'
Коста 13'
Пьянич 21'
Барцальи 45'
Манджукич 52'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Самир Ханданович
7 (з)   Жоау Канселу
33 (з)   Данило Д'Амброзио
37 (з)   Милан Шкриньяр
25 (з)   Жоао Миранда
77 (п)   Марсело Брозович
87 (п)   Антонио Кандрева
11 (п)   Матиас Весино 18'
8 (п)    Рафинья
44 (п)   Иван Перишич
9 (н)   Мауро Икарди 52'
1 (в)   Джанлуиджи Буффон
12 (з)   Алекс Сандро
24 (з)   Даниэле Ругани
15 (з)   Андреа Барцальи 45'
7 (п)   Хуан  5'
5 (п)   Миралем Пьянич 21'
6 (п)   Сами Хедира
14 (п)   Блез Матюиди
11 (п)   Дуглас Коста 13'
9 (н)   Гонсало Игуаин
17 (н)   Марио Манджукич 52'
Запасной состав
27 (в)   Даниэле Паделли
46 (в)   Томмазо Берни
2 (з)   Лисандро Лопес
13 (з)   Андреа Раноккия
21 (з)   Давиде Сантон
29 (з)   Далберт Эстевао
20 (п)   Борха Валеро
17 (н)   Янн Карамо
23 (н)    Эдер
99 (н)   Андреа Пинамонти
16 (в)   Карло Пинсольо
23 (в)   Войцех Щенсны
3 (з)   Джорджо Кьеллини
4 (з)   Мехди Бенатиа
21 (з)   Бенедикт Хёведес
26 (з)   Штефан Лихтштайнер
8 (п)   Клаудио Маркизио
22 (п)   Квадво Асамоа
30 (п)   Родриго Бентанкур
10 (н)   Пауло Дибала
33 (н)   Федерико Бернардески
Удары
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По воротам:
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Владение мячом
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Удары
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'56
Канселу классно сыграл на перехвате и грамотно подставился под фол.
'54
Даже после пропущенного гола туринцы не могут завладеть инициативой, играя при этом в большинстве с начала первого тайма!
'52
ГОЛ! Икарди сравнял счёт! Миланцы сумели забить с помощью стандартного положения. Канселу сделал хорошую подачу в штрафную, где правильную позицию выбрал Икарди, который головой подправил мяч в дальний угол!
'52
Манджукича наказали за умышленный фол на фланге.
'48
Шкриньяр легко накрыл Матюиди перед своей штрафной.
'47
Куадрадо провалился на фланге, но Перишич не сориентировался, заработав лишь угловой.
'46
Начался второй тайм.
'45+6
Закончился первый тайм. «Ювентус» при довольно равной игре забил ранний гол, а затем в игру вмешался арбитр, который удалил полузащитника «Интера» Матиаса Весино за грубую игру. Туринцы не имели явного преимущества, играя в большинстве. Впереди интересный второй тайм.
'45+5
Не засчитан гол Матюиди! Блез забил из явного положения вне игры, сыграв на добивании в центре штрафной «Интера»!
'45+4
Кандрева классно ушёл от двоих соперников перед чужой штрафной, а вот дальнейший удар у Антонио не получился, мяч улетел за ворота.
'45+2
Стенка из туринцев заблокировала удар Брозовича со стандарта.
'45+1
Шесть минут добавил арбитр к первому тайму.
'45+1
Врачи появились на поле, чтобы помочь Икарди.
'45
Барцальи срубил перед своей штрафной Икарди, арбитр решил предупредить Андреа.
'43
«Ювентус» забрал мяч под свой контроль, пытаясь подобраться к чужой штрафной. Пока безуспешно.
'41
Миранда успел помешать Матюиди пробить головой!
'40
Манджукич и Кандрева повздорили после стыка в центре поля. Арбитру пришлось вмешаться, но без карточек.
'38
Рафинья ошибся на своей половине поля, но подхвативший мяч Хедира этим не воспользовался.
'36
Кандрева попросил помощь врачей после стыка с Игуаином.
'35
Алекс Сандро оттолкнул пробросившего мяч себе на ход Канселу, но арбитр промолчал!
'32
Манджукич не смог зацепиться за сильный проникающий пас Хедиры.
'30
Шкриньяр опасно пробил головой, но арбитр отменил его удар из-за нарушения при борьбе.
'30
Кандрева опасно пробил издали, мяч прошёл чуть выше дальней девятки! Оказывается, Буффон дотронулся до мяча!
'29
Игуаин подыграл рукой, принимая мяч после навеса Алекса Сандро.
'28
Пьянич срубил Рафинью, чудом избежав второго предупреждения!
'27
Канселу прорвался по флангу и сделал подачу, которая перелетела Перишича с Икарди.
'25
Икарди перевёл мяч налево на Перишича, который взял игру на себя и пробил мимо.
'24
Дуглас Коста сместился к штрафной и пробил намного выше цели!
'21
Пьянич нарвался на «горчичник» за подножку.
'18
Удаление! После просмотра видео арбитр решил удалить Весино прямой красной карточкой!
'16
Манджукичу потребовалась медицинская помощь.
'15
Весино грубо сыграл против Манджукича.
'13
ГОЛ! Дуглас Коста вывел «Ювентус» вперёд! Куадрадо сделал отличную диагональ на дальний край штрафной на Дугласа Косту, который здорово пробил с лёта в дальний угол ворот!
'12
Шкриньяр чуть не срезал опасную скидку Манджукича в свои ворота!
'11
Дуглас Коста своим активным прессингом чуть не заставил Шкриньяра допустить ошибку перед штрафной «Интера»!
'9
Брозович открылся перед чужой штрафной, но передача от Перишича оказался слишком небрежной.
'7
Икарди не дали зацепиться за мяч в штрафной «Ювентуса».
'5
Куадрадо получил жёлтую карточку за грубый подкат против Перишича.
'4
Хедира не дотянулся к опасному навесу Пьянича!
'3
Матюиди ускорился по флангу на передачу, но проиграл борьбу Шкриньяру, выпустив мяч за лицевую.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 35-го тура Серии А: «Интер» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.