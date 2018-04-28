'45+6

Закончился первый тайм. «Ювентус» при довольно равной игре забил ранний гол, а затем в игру вмешался арбитр, который удалил полузащитника «Интера» Матиаса Весино за грубую игру. Туринцы не имели явного преимущества, играя в большинстве. Впереди интересный второй тайм.