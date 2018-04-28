- 252425 просмотров Россия проиграла США в четвертьфинале юниорского ЧМ по хоккею
- 161130 просмотров Лидеры КНДР и Южной Кореи планируют подписать мирный договор
- 153796 просмотров Родченков отказался от допинговых обвинений против России
- 129338 просмотров Глава МЧС Владимир Пучков назвал бредом заявление Никиты Михалкова
- 129520 просмотров На что будет готова Ангела Меркель, чтобы сохранить российский газ
- 119265 просмотров Родченков отказался от допинговых обвинений против россиян
- 104482 просмотра Финляндия победила Россию по буллитам в Евротуре
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'56
Канселу классно сыграл на перехвате и грамотно подставился под фол.
'54
Даже после пропущенного гола туринцы не могут завладеть инициативой, играя при этом в большинстве с начала первого тайма!
'52
'52
'48
Шкриньяр легко накрыл Матюиди перед своей штрафной.
'47
Куадрадо провалился на фланге, но Перишич не сориентировался, заработав лишь угловой.
'46
Начался второй тайм.
'45+6
Закончился первый тайм. «Ювентус» при довольно равной игре забил ранний гол, а затем в игру вмешался арбитр, который удалил полузащитника «Интера» Матиаса Весино за грубую игру. Туринцы не имели явного преимущества, играя в большинстве. Впереди интересный второй тайм.
'45+5
Не засчитан гол Матюиди! Блез забил из явного положения вне игры, сыграв на добивании в центре штрафной «Интера»!
'45+4
Кандрева классно ушёл от двоих соперников перед чужой штрафной, а вот дальнейший удар у Антонио не получился, мяч улетел за ворота.
'45+2
Стенка из туринцев заблокировала удар Брозовича со стандарта.
'45+1
Шесть минут добавил арбитр к первому тайму.
'45+1
Врачи появились на поле, чтобы помочь Икарди.
'45
'43
«Ювентус» забрал мяч под свой контроль, пытаясь подобраться к чужой штрафной. Пока безуспешно.
'41
Миранда успел помешать Матюиди пробить головой!
'40
Манджукич и Кандрева повздорили после стыка в центре поля. Арбитру пришлось вмешаться, но без карточек.
'38
Рафинья ошибся на своей половине поля, но подхвативший мяч Хедира этим не воспользовался.
'36
Кандрева попросил помощь врачей после стыка с Игуаином.
'35
Алекс Сандро оттолкнул пробросившего мяч себе на ход Канселу, но арбитр промолчал!
'32
Манджукич не смог зацепиться за сильный проникающий пас Хедиры.
'30
Шкриньяр опасно пробил головой, но арбитр отменил его удар из-за нарушения при борьбе.
'30
Кандрева опасно пробил издали, мяч прошёл чуть выше дальней девятки! Оказывается, Буффон дотронулся до мяча!
'29
Игуаин подыграл рукой, принимая мяч после навеса Алекса Сандро.
'28
Пьянич срубил Рафинью, чудом избежав второго предупреждения!
'27
Канселу прорвался по флангу и сделал подачу, которая перелетела Перишича с Икарди.
'25
Икарди перевёл мяч налево на Перишича, который взял игру на себя и пробил мимо.
'24
Дуглас Коста сместился к штрафной и пробил намного выше цели!
'21
'18
'16
Манджукичу потребовалась медицинская помощь.
'15
Весино грубо сыграл против Манджукича.
'13
'12
Шкриньяр чуть не срезал опасную скидку Манджукича в свои ворота!
'11
Дуглас Коста своим активным прессингом чуть не заставил Шкриньяра допустить ошибку перед штрафной «Интера»!
'9
Брозович открылся перед чужой штрафной, но передача от Перишича оказался слишком небрежной.
'7
Икарди не дали зацепиться за мяч в штрафной «Ювентуса».
'5
'4
Хедира не дотянулся к опасному навесу Пьянича!
'3
Матюиди ускорился по флангу на передачу, но проиграл борьбу Шкриньяру, выпустив мяч за лицевую.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 35-го тура Серии А: «Интер» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.