'45+2

В компенсированное время ничего интересного не произошло. «Ювентус» в начале матча имел явное преимущество, но затем сбавил обороты, возможно, не поверив в достаточную опасность нынешнего «Милана». Гости этим воспользовались, перехватили инициативу и в итоге сравняли счёт после углового. Посмотрим, как пройдёт второй тайм, а пока отдохнём.