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02:00
Вашингтон КэпиталзКаролина Харрикейнз
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Нью-Йорк РейнджерсТампа-Бэй Лайтнинг
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02:00
Нью-Йорк АйлендерсТоронто Мэйпл Лифс
4:5
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04:00
Колорадо ЭвеланшЧикаго Блэкхоукс
5:0
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05:00
Анахайм ДаксЛос-Анджелес Кингз
2:1 (ОТ)
закончен
05:30
Вегас Голден НайтсСент-Луис Блюз
4:3 (ОТ)
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Евролига
19:00
Уникаха Олимпиакос
87:85
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Жальгирис ЦСКА
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20:00
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Панатинаикос Валенсия
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НБА / регулярный чемпионат
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Атланта ХоуксФиладельфия Сиксерс
91:101
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Кливленд КавальерсНью-Орлеан Пеликанс
107:102
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03:00
Хьюстон РокетсФиникс Санз
104:103
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерДенвер Наггетс
125:126
закончен
03:30
Даллас МавериксМиннесота Тимбервулвз
92:93
закончен
04:00
Юта ДжазМемфис Гриззлиз
107:97
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМилуоки Бакс
122:124
закончен
05:30
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0:0
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3:0
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ТамбовКрылья Советов
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0:1
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16:00
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2:0
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16:00
Интер МВерона
3:0
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16:00
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16:00
КальяриТорино
0:4
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2:0
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Брайтон энд Хоув АльбионЛестер Сити
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Манчестер ЮнайтедСуонси Сити
2:0
закончен
17:00
Ньюкасл ЮнайтедХаддерсфилд Таун
1:0
закончен
17:00
УотфордБорнмут
2:2
закончен
17:00
Вест Бромвич АльбионБёрнли
1:2
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19:30
ЭвертонМанчестер Сити
1:3
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16:30
Шальке-04Фрайбург
2:0
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16:30
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16:30
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Ювентус Милан
Один из лидеров «Ювентуса» Пауло Дибала Reuters
Один из лидеров «Ювентуса» Пауло Дибала

Серия А. «Милан» сравнял счет против «Ювентуса». LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата Италии «Ювентус» — «Милан»

Туринский «Ювентус» принимает на своем поле «Милан» в матче 20-го тура Серии А. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
30-й тур  |   31 марта 21:45   |  2 тайм
Ювентус
2:1
Милан
3:1
Стадион «Альянц - Ювентус», Турин | Главный судья: Паоло Сильвио Маццолени (Бергамо, Италия)
Дибала 8'
Бенатиа 38'
Куадрадо 79'
Хедира 87'
Бонуччи 28'
Родригес 39'
Билья 52'
Монтоливо 82'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Джанлуиджи Буффон
15 (з)   Андреа Барцальи
3 (з)   Джорджо Кьеллини
4 (з)   Мехди Бенатиа 38'
26 (з)   Штефан Лихтштайнер 46'
22 (п)   Квадво Асамоа
14 (п)   Блез Матюиди 61'
6 (п)   Сами Хедира 87'
5 (п)   Миралем Пьянич 75'
10 (н)   Пауло Дибала 8'
9 (н)   Гонсало Игуаин
99 (в)   Джанлуиджи Доннарумма
19 (з)   Леонардо Бонуччи 28'
68 (з)   Рикардо Родригес 39'
13 (з)   Алессио Романьоли
2 (з)   Давиде Калабрия
21 (п)   Лукас Билья 76' 52'
5 (п)   Джакомо Бонавентура
79 (п)   Франк Кессье
10 (п)   Хакан Чалханоглу 80'
8 (н)    Сусо
9 (н)   Андре Силва 65'
Запасной состав
16 (в)   Карло Пинсольо
23 (в)   Войцех Щенсны
2 (з)   Маттиа Де
24 (з)   Даниэле Ругани
21 (з)   Бенедикт Хёведес
11 (п)   Дуглас Коста 46'
7 (п)   Хуан  61' 79'
30 (п)   Родриго Бентанкур 75'
27 (п)   Стефано Стураро
8 (п)   Клаудио Маркизио
90 (в)   Антонио Доннарумма
30 (в)   Марко Сторари
31 (з)   Лука Антонелли
22 (з)   Матео Мусаккио
17 (з)   Кристиан Сапата
18 (п)   Риккардо Монтоливо 76' 82'
4 (п)   Хосе Маури
73 (п)   Мануэль Локателли
7 (н)   Никола Калинич 65'
63 (н)   Патрик Кутроне 80'
11 (н)   Фабио Борини
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Угловые
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  • Нарушения
Удары
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'80
Кутроне на поле.
'80
Чалханоглу отправляется отдыхать.
'79
ГОЛ! Дибала выполнил передачу на Хедиру, который навесил в штрафную, где Куадрадо с нескольких метров вколотил мяч в сетку!
'77
Игуаин опять оказался в офсайде.
'76
Монтоливо на поле.
'76
Билья заменён.
'75
Бентанкур вместо Пьянича.
'75
Последняя замена «Ювентуса» в матче.
'73
Игуаин попал в офсайд.
'71
Неплохой штрафной заработал «Ювентус», но удар у Пьянича совсем не получился.
'69
Бонавентура получил мяч от Чалханоглу и пробил с острого угла — очень высоко полетел «круглый».
'67
Дибала навесил со штрафного, потолкались игроки «Ювентуса» и «Милана» друг с другом, и в итоге мяч достался Доннарумме.
'65
Калинич вместо Силвы.
'65
Первая замена у «Милана».
'63
Сусо пытался совершить сольный прорыв к штрафной и потерял мяч.
'61
Куадрадо в игре.
'61
Матюиди ушёл отдыхать.
'60
Буффон забрал мяч в руки после дальнего навеса Романьоли.
'58
Дибала неточно пробил со средней дистанции. Расстроен форвард.
'56
Бонуччи на этот раз совсем неточно пробил головой после углового.
'55
Какой шанс у «Милана»! Чалханоглу закрутил мяч из-за пределов штрафной, Буффон в прыжке до него не дотянулся, но футбольный снаряд попал в крестовину! Сусо оказался на подборе, обработал и пробил в правый нижний угол — успевший встать Буффон перевёл мяч на угловой!
'53
Бенатиа в красивом прыжке пробил головой после навеса с углового — выше ворот.
'52
Билья грубо сбил соперника. Заслуженный «горчичник».
'50
Сусо на скорости ворвался в штрафную и пробил под левую штангу — Буффон потащил удар!
'48
Хедира оказался в положении «вне игры» после розыгрыша штрафного.
'46
Дуглас Коста вместо него.
'46
Лихтштайнер заменён.
'46
Вернулись на поле футболисты.
'45+2
В компенсированное время ничего интересного не произошло. «Ювентус» в начале матча имел явное преимущество, но затем сбавил обороты, возможно, не поверив в достаточную опасность нынешнего «Милана». Гости этим воспользовались, перехватили инициативу и в итоге сравняли счёт после углового. Посмотрим, как пройдёт второй тайм, а пока отдохнём.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'45
Игуаин переборщил с силой передачи на левый фланг из центра поля, Матюиди не успел догнать мяч.
'43
Показывает Маццолени, что игры рукой там не было, и пенальти не будет.
'42
Туринцы апеллируют к арбитру по поводу того, что мяч после прострела Игуаина попал Бонуччи в руку в штрафной. Отправился смотреть видеоповтор судья.
'42
Пьянич навесил от угла поля, Бенатиа пробил головой — слишком высоко.
'41
Прострел Игуаина в штрафную — мяч выбит на угловой.
'39
Родригес грубо сбил Лихтштайнера.
'38
Бенатиа в подкате жёстко заехал Сусо по голеностопу.
'37
Неточную передачу в штрафную выполнил Калабрия.
'35
Силва в борьбе с соперником пробил правее ворот.
'34
Игуаин получил мяч перед штрафной, обработал его и пробил, но попал в защитника.
'32
Силва заехал сопернику по ногам в центре поля.
'30
Бонуччи, увидев, что Буффон далеко вышел из ворот, решил пробить с центра поля, но в цель не попал.
'28
ГОЛ! Чалханоглу мягко закрутил мяч с углового в центр штрафной, Бонуччи выпрыгнул из-за спин защитников и сильно пробил головой с нескольких метров, направив "! круглого" в сетку!
'27
Сусо попытался прострелить в штрафную, мяч выбили на угловой.
'25
Не получилась атака левым флангом у «Милана», потерян мяч.
'24
Родригес вовремя среагировал и перехватил мяч, который Игуаин пробросил себе на ход.
'22
Подключившийся к атаке Калабрия навесил в штрафную — защита легко отбилась.
'20
Лихтштайнер на правом фланге попал в явный офсайд.
'18
Не прошла у Бильи разрезающая передача в штрафную.
'16
Силва теперь в борьбе с Бенатиа нанёс удар головой в прыжке — рядом со штангой!
'14
Силва от линии вратарской пробил головой в прыжке после навеса Кессье — неудачно, намного выше ворот полетел мяч.
'12
Бонуччи с фланга слишком сильный и высокий навес в штрафную «Ювентуса» выполнил, никто до мяча не дотянулся.
'10
Чалханоглу нанёс сильный удар от линии штрафной, но получилось намного левее ворот.
'8
ГОЛ! Дибала получил мяч от Пьянича и мощно пробил из-за пределов штрафной. Мяч полетел точно в правый нижний угол мимо Доннаруммы!
'7
Игуаин из-за штрафной пробил в левый нижний угол — Доннарумма вытянулся в струнку и спас команду!
'5
Кьеллини головой выбил мяч из штрафной после навеса Сусо.
'3
Лихтштайнер неточно направил мяч вперёд, защита «Милана» его перехватила.
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Серии А: «Ювентус» — «Милан». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.