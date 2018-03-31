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Трансляция
С конца
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'80
'80
'79
'77
Игуаин опять оказался в офсайде.
'76
'76
'75
'75
'73
Игуаин попал в офсайд.
'71
Неплохой штрафной заработал «Ювентус», но удар у Пьянича совсем не получился.
'69
Бонавентура получил мяч от Чалханоглу и пробил с острого угла — очень высоко полетел «круглый».
'67
Дибала навесил со штрафного, потолкались игроки «Ювентуса» и «Милана» друг с другом, и в итоге мяч достался Доннарумме.
'65
'65
'63
Сусо пытался совершить сольный прорыв к штрафной и потерял мяч.
'61
'61
'60
Буффон забрал мяч в руки после дальнего навеса Романьоли.
'58
Дибала неточно пробил со средней дистанции. Расстроен форвард.
'56
Бонуччи на этот раз совсем неточно пробил головой после углового.
'55
Какой шанс у «Милана»! Чалханоглу закрутил мяч из-за пределов штрафной, Буффон в прыжке до него не дотянулся, но футбольный снаряд попал в крестовину! Сусо оказался на подборе, обработал и пробил в правый нижний угол — успевший встать Буффон перевёл мяч на угловой!
'53
Бенатиа в красивом прыжке пробил головой после навеса с углового — выше ворот.
'52
'50
Сусо на скорости ворвался в штрафную и пробил под левую штангу — Буффон потащил удар!
'48
Хедира оказался в положении «вне игры» после розыгрыша штрафного.
'46
'46
'46
Вернулись на поле футболисты.
'45+2
В компенсированное время ничего интересного не произошло. «Ювентус» в начале матча имел явное преимущество, но затем сбавил обороты, возможно, не поверив в достаточную опасность нынешнего «Милана». Гости этим воспользовались, перехватили инициативу и в итоге сравняли счёт после углового. Посмотрим, как пройдёт второй тайм, а пока отдохнём.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'45
Игуаин переборщил с силой передачи на левый фланг из центра поля, Матюиди не успел догнать мяч.
'43
Показывает Маццолени, что игры рукой там не было, и пенальти не будет.
'42
Туринцы апеллируют к арбитру по поводу того, что мяч после прострела Игуаина попал Бонуччи в руку в штрафной. Отправился смотреть видеоповтор судья.
'42
Пьянич навесил от угла поля, Бенатиа пробил головой — слишком высоко.
'41
Прострел Игуаина в штрафную — мяч выбит на угловой.
'39
'38
'37
Неточную передачу в штрафную выполнил Калабрия.
'35
Силва в борьбе с соперником пробил правее ворот.
'34
Игуаин получил мяч перед штрафной, обработал его и пробил, но попал в защитника.
'32
Силва заехал сопернику по ногам в центре поля.
'30
Бонуччи, увидев, что Буффон далеко вышел из ворот, решил пробить с центра поля, но в цель не попал.
'28
'27
Сусо попытался прострелить в штрафную, мяч выбили на угловой.
'25
Не получилась атака левым флангом у «Милана», потерян мяч.
'24
Родригес вовремя среагировал и перехватил мяч, который Игуаин пробросил себе на ход.
'22
Подключившийся к атаке Калабрия навесил в штрафную — защита легко отбилась.
'20
Лихтштайнер на правом фланге попал в явный офсайд.
'18
Не прошла у Бильи разрезающая передача в штрафную.
'16
Силва теперь в борьбе с Бенатиа нанёс удар головой в прыжке — рядом со штангой!
'14
Силва от линии вратарской пробил головой в прыжке после навеса Кессье — неудачно, намного выше ворот полетел мяч.
'12
Бонуччи с фланга слишком сильный и высокий навес в штрафную «Ювентуса» выполнил, никто до мяча не дотянулся.
'10
Чалханоглу нанёс сильный удар от линии штрафной, но получилось намного левее ворот.
'8
'7
Игуаин из-за штрафной пробил в левый нижний угол — Доннарумма вытянулся в струнку и спас команду!
'5
Кьеллини головой выбил мяч из штрафной после навеса Сусо.
'3
Лихтштайнер неточно направил мяч вперёд, защита «Милана» его перехватила.
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Серии А: «Ювентус» — «Милан». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.