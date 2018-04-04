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Трансляция
С конца
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'17
Родригес с левого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь, мяч попал в Канселу и улетел в аут.
'16
Шкриньяр в центре поля теперь нарушил правила против Кутроне. Так игроки обеих команд вскоре могут доиграться до жёлтых карточек.
'15
Канселу в центре поля нарушил правила против Чалханоглу. Игроки «Милана» спокойно разыграли стандарт.
'14
Кутроне с правого фланга попытался войти в штрафную площадь, но Миранда здорово у него перехватил мяч.
'13
Кутроне в центре поля нарушил правила против Миранды, Кессье не понравилось, что защитник «Интера» сразу забрал мяч в руки, пришлось Марко Ди Белло успокаивать футболистов.
'12
Д'Амброзио с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Брозович пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.
'11
Чалханоглу из центра поля выполнил заброс к штрафной площади «Интера», Кутроне собственный же партнёр помешал принять мяч, в итоге его на выходе забрал Ханданович.
'10
Перишич выполнил передачу вперёд на ход Д'Амброзио, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля.
'9
Из глубины поля последовала передача на ход Кандреве, игрок «Интера» оказался в офсайде.
'8
Кутроне перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади «Интера» и в итоге нарушил правила против Миранды.
'7
«Интер» достаточно активно начинает это дерби, видимо хочет команда Лучано Спаллетти забить быстрый гол сегодня.
'6
Кандрева с правого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, на этот раз защитники «Милана» спокойно перехватили мяч.
'5
Игроки «Милана» неудачно выбили мяч из своей штрафной площади, Рафинья перехватил мяч и пробил по воротам, пришлось обороне «Милана» исправлять свои грехи.
'4
Из глубины поля последовала неудачная передача на ход Перишичу, мяч улетел в аут вновь.
'3
Д'Амброзио попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Монтоливо удачно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.
'2
В Милане сегодня идёт дождь, это наверняка должно заставить футболистов чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади, голкиперам будет непросто.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 27-го тура Серии А: «Милан» — «Интер». Начало миланского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.