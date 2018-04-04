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Италия / Серия А
19:30
ДженоаКальяри
2:1
закончен
19:30
УдинезеФиорентина
0:2
закончен
19:30
АталантаСампдория
1:2
закончен
Лига чемпионов
21:45
Севилья Бавария
1:2
закончен
21:45
Ювентус Реал Мадрид
0:3
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
ТракторАк Барс
1:2 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
5:4 (ОТ)
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
5:4
закончен
02:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
5:2
закончен
02:30
Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
2:1
закончен
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
4:0
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
4:5 (ОТ)
закончен
04:00
Калгари ФлэймзАризона Койотс
1:4
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксВегас Голден Найтс
4:5 (Б)
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксДаллас Старз
2:4
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
112:106
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсБруклин Нетс
121:95
закончен
02:30
Майами ХитАтланта Хоукс
101:98
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксОрландо Мэджик
73:97
закончен
03:00
Чикаго БуллзШарлотт Хорнетс
120:114
закончен
03:00
Хьюстон РокетсВашингтон Уизардс
120:104
закончен
03:00
Милуоки БаксБостон Селтикс
106:102
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерГолден Стэйт Уорриорз
107:111
закончен
03:30
Даллас МавериксПортленд Трэйл Блэйзерс
115:109
закончен
04:00
Денвер НаггетсИндиана Пэйсерс
107:104
закончен
04:00
Юта ДжазЛос-Анджелес Лейкерс
117:110
закончен
05:00
Финикс СанзСакраменто Кингз
97:94
закончен
05:30
Лос-Анджелес КлипперсСан-Антонио Спёрс
113:110
закончен
Биатлон / Чемпионат России
12:15
Женская эстафета 4x6 км
1
ХМАО-Югра-1
1:11:22,7
закончен
14:45
Мужской масс-старт
1
Дмитрий Малышко
38:23,1
закончен
Италия / Серия А
18:00
БеневентоВерона
3:0
закончен
19:30
ТориноКротоне
1:0
1 тайм
19:30
МиланИнтер М
0:0
1 тайм
19:30
КьевоСассуоло
0:0
1 тайм
Кубок России
17:30
Крылья СоветовСпартак
1:3
закончен
Франция / Лига 1
19:45
РеннМонако
0:0
1 тайм
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21:45
Барселона Рома
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21:45
Ливерпуль Манчестер Сити
не начался
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКАСКА
0:0
1 период
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Баффало СэйбрзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзЧикаго Блэкхоукс
не начался
05:00
Анахайм ДаксМиннесота Уайлд
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Детройт ПистонсФиладельфия Сиксерс
не начался
02:00
Орландо МэджикДаллас Маверикс
не начался
02:30
Атланта ХоуксМайами Хит
не начался
03:00
Торонто РэпторсБостон Селтикс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансМемфис Гриззлиз
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСан-Антонио Спёрс
не начался
Биатлон / Чемпионат России
15:30
Женский масс-старт на 12,5 км
1
Маргарита Васильева
39:05,7
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17:15
Мужская эстафета 4x7,5 км
1
ХМАО-Югра-1
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22:05
Лацио Ред Булл Зальцбург
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
ТракторАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсПиттсбург Пингвинз
не начался
02:00
Вашингтон КэпиталзНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Филадельфия ФлайерзКаролина Харрикейнз
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:30
Флорида ПантерзБостон Брюинз
не начался
02:30
Детройт Ред УингзМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзВегас Голден Найтс
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксАризона Койотс
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзМиннесота Уайлд
не начался
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Парма Нижний Новгород
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Автодор УНИКС
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НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Кливленд КавальерсВашингтон Уизардс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Милуоки БаксБруклин Нетс
не начался
04:00
Юта ДжазЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:30
Денвер НаггетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
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Милан Интер М
Капитан «Интера» Мауро Икарди Reuters
Капитан «Интера» Мауро Икарди

Серия А. «Милан» — «Интер». LIVE

Онлайн-трансляция матча 27 тура Серии А «Милан» — «Интер»

«Милан» и «Интер» встречаются в рамках 27 тура чемпионата Италии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
27-й тур  |   04 апреля 19:30   |  1 тайм
Милан
0:0
Интер М
0:0
Стадион «Сан-Сиро - Джузеппе Меацца», Милан | Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия)
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Джанлуиджи Доннарумма
2 (з)   Давиде Калабрия
68 (з)   Рикардо Родригес
19 (з)   Леонардо Бонуччи
13 (з)   Алессио Романьоли
18 (п)   Риккардо Монтоливо
79 (п)   Франк Кессье
5 (п)   Джакомо Бонавентура
10 (п)   Хакан Чалханоглу
63 (н)   Патрик Кутроне
8 (н)    Сусо
1 (в)   Самир Ханданович
7 (з)   Жоау Канселу
33 (з)   Данило Д'Амброзио
37 (з)   Милан Шкриньяр
25 (з)   Жоао Миранда
77 (п)   Марсело Брозович
87 (п)   Антонио Кандрева
5 (п)   Роберто Гальярдини
8 (п)    Рафинья
44 (п)   Иван Перишич
9 (н)   Мауро Икарди
Запасной состав
30 (в)   Марко Сторари
90 (в)   Антонио Доннарумма
17 (з)   Кристиан Сапата
20 (з)   Иньяцио Абате
22 (з)   Матео Мусаккио
31 (з)   Лука Антонелли
4 (п)   Хосе Маури
73 (п)   Мануэль Локателли
7 (н)   Никола Калинич
9 (н)   Андре Силва
11 (н)   Фабио Борини
27 (в)   Даниэле Паделли
46 (в)   Томмазо Берни
2 (з)   Лисандро Лопес
13 (з)   Андреа Раноккия
21 (з)   Давиде Сантон
29 (з)   Далберт Эстевао
11 (п)   Матиас Весино
20 (п)   Борха Валеро
17 (н)   Янн Карамо
23 (н)    Эдер
99 (н)   Андреа Пинамонти
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'17
Родригес с левого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь, мяч попал в Канселу и улетел в аут.
'16
Шкриньяр в центре поля теперь нарушил правила против Кутроне. Так игроки обеих команд вскоре могут доиграться до жёлтых карточек.
'15
Канселу в центре поля нарушил правила против Чалханоглу. Игроки «Милана» спокойно разыграли стандарт.
'14
Кутроне с правого фланга попытался войти в штрафную площадь, но Миранда здорово у него перехватил мяч.
'13
Кутроне в центре поля нарушил правила против Миранды, Кессье не понравилось, что защитник «Интера» сразу забрал мяч в руки, пришлось Марко Ди Белло успокаивать футболистов.
'12
Д'Амброзио с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Брозович пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.
'11
Чалханоглу из центра поля выполнил заброс к штрафной площади «Интера», Кутроне собственный же партнёр помешал принять мяч, в итоге его на выходе забрал Ханданович.
'10
Перишич выполнил передачу вперёд на ход Д'Амброзио, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля.
'9
Из глубины поля последовала передача на ход Кандреве, игрок «Интера» оказался в офсайде.
'8
Кутроне перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади «Интера» и в итоге нарушил правила против Миранды.
'7
«Интер» достаточно активно начинает это дерби, видимо хочет команда Лучано Спаллетти забить быстрый гол сегодня.
'6
Кандрева с правого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, на этот раз защитники «Милана» спокойно перехватили мяч.
'5
Игроки «Милана» неудачно выбили мяч из своей штрафной площади, Рафинья перехватил мяч и пробил по воротам, пришлось обороне «Милана» исправлять свои грехи.
'4
Из глубины поля последовала неудачная передача на ход Перишичу, мяч улетел в аут вновь.
'3
Д'Амброзио попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Монтоливо удачно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.
'2
В Милане сегодня идёт дождь, это наверняка должно заставить футболистов чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади, голкиперам будет непросто.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 27-го тура Серии А: «Милан» — «Интер». Начало миланского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.