Спорт
Битва за золотые медали: США играют с Финляндией на хоккейном МЧМ. LIVE
В финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею сборная США играет с Финляндией. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
U20 ЧМ-2025. Финал
1-й период
06 января 03:30
Стадион «Канадиен Тайр-центр», Оттава, Канада
1-й период
12'04"
Хэгенс
07'13"
Киискинен
13'03"
Уронен
'15
Опасный наброс был на ворота США, но шайба мимо створа пролетела.
'14
ГООЛЛЛЛ!!! А финны решили особо не расстраиваться. Уронен получил шайбу в нейтральной зоне, въехал в зону США и мощно бросил прямо в девятку. У Огастина не было шансов. 2:1.
'13
ГОООЛЛЛ!!!! США сравнивает счет. Финны ошиблись при выходе из зоны, американцы шайбу отобрали, а Хэгенс буквально затолкал шайбу в ворота. 1:1.
''13
Набросил Киискинен на американские ворота. Огастин шайбу накрыл.
'12
Огастин накрывает шайбу после броска от синей линии.
'11
Быстрая атака прошла у американцев, но не получился бросок у Леонарда. А могло быть опасно.
'10
Дважды Пиениниеми бросил из круга вбрасывания. В первый раз он попал во вратаря, а во второй — не попал в створ. Опасно было у ворот США.
'9
Долго финны играют в зоне США, но пока без бросков.
'8
За восемь минут только один бросок в створ нанесли американцы. Пока финны выглядят лучше.
'7
ГООООЛЛЛЛ!!!! Ессе Киискинен получил шайбу перед воротами США и бросил в сетку мимо вратаря. Финляндия реализовала большинство. 1:0.
'6
Макс Планте удален на две минуты. Финляндия в большинстве.
'6
Затяжная атака сборной Финляндии завершилась броском Кумпулайнена. Вратарь отбил шайбу.
'5
Пиениниеми бросил от синей линии, но попал точно в Огастина.
'4
Удалось американцам в зоне закрепиться, но до броска в створ дело не дошло. Шайба вылетела за пределы площадки.
'3
Кэри Тэрранс выехал на финские ворота. Но в ближнем бою не обыграл он Римпинена.
'2
Ессе Киискинен оказался один перед воротами сборной США, бросил с неудобной руки, но не смог переиграть голкипера.
'1
Дэнни Нельсон бросил по финским воротам, но попал в защитника.
'1
Матч начался. Петтери Римпинен защищает ворота сборной Финляндии. Трей Огастин защищает американские ворота.
3:42
Минут через восемь должна начаться игра.
3:36
Американцы являются действующими победителями турнира. В прошлом году они обыграли в финале Швецию со счетом 6:2.
3:32
В матче за третье место, который завершился час назад, сборная Чехии обыграла Швецию со счетом 3:2 (Б).
3:30
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию финальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею, в котором сборная США сыграет с Финляндией.
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