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Спорт

Битва за золотые медали: США играют с Финляндией на хоккейном МЧМ. LIVE

Хоккей. МЧМ. Финал. США — Финляндия. ОНЛАЙН

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Global Look Press
В финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею сборная США играет с Финляндией. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
U20 ЧМ-2025. Финал
1-й период
06 января 03:30
США U20
12' Хэгенс
1 : 2
Финляндия U20
07' Киискинен
13' Уронен
Стадион «Канадиен Тайр-центр», Оттава, Канада
1-й период

12'04" Хэгенс

07'13" Киискинен

13'03" Уронен

2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'15

Опасный наброс был на ворота США, но шайба мимо створа пролетела.

'14

ГООЛЛЛЛ!!! А финны решили особо не расстраиваться. Уронен получил шайбу в нейтральной зоне, въехал в зону США и мощно бросил прямо в девятку. У Огастина не было шансов. 2:1.

'13

ГОООЛЛЛ!!!! США сравнивает счет. Финны ошиблись при выходе из зоны, американцы шайбу отобрали, а Хэгенс буквально затолкал шайбу в ворота. 1:1.

''13

Набросил Киискинен на американские ворота. Огастин шайбу накрыл.

'12

Огастин накрывает шайбу после броска от синей линии.

'11

Быстрая атака прошла у американцев, но не получился бросок у Леонарда. А могло быть опасно.

'10

Дважды Пиениниеми бросил из круга вбрасывания. В первый раз он попал во вратаря, а во второй — не попал в створ. Опасно было у ворот США.

'9

Долго финны играют в зоне США, но пока без бросков.

'8

За восемь минут только один бросок в створ нанесли американцы. Пока финны выглядят лучше.

'7

ГООООЛЛЛЛ!!!! Ессе Киискинен получил шайбу перед воротами США и бросил в сетку мимо вратаря. Финляндия реализовала большинство. 1:0.

'6

Макс Планте удален на две минуты. Финляндия в большинстве.

'6

Затяжная атака сборной Финляндии завершилась броском Кумпулайнена. Вратарь отбил шайбу.

'5

Пиениниеми бросил от синей линии, но попал точно в Огастина.

'4

Удалось американцам в зоне закрепиться, но до броска в створ дело не дошло. Шайба вылетела за пределы площадки.

'3

Кэри Тэрранс выехал на финские ворота. Но в ближнем бою не обыграл он Римпинена.

'2

Ессе Киискинен оказался один перед воротами сборной США, бросил с неудобной руки, но не смог переиграть голкипера.

'1

Дэнни Нельсон бросил по финским воротам, но попал в защитника.

'1

Матч начался. Петтери Римпинен защищает ворота сборной Финляндии. Трей Огастин защищает американские ворота.

3:42

Минут через восемь должна начаться игра.

3:36

Американцы являются действующими победителями турнира. В прошлом году они обыграли в финале Швецию со счетом 6:2.

3:32

В матче за третье место, который завершился час назад, сборная Чехии обыграла Швецию со счетом 3:2 (Б).

3:30

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию финальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею, в котором сборная США сыграет с Финляндией.

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