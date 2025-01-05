Спорт
Второй полуфинал: США и Чехия сражаются на молодежном ЧМ по хоккею. LIVE
На молодежном чемпионате мира в Канаде во втором полуфинале сражаются сборные США и Чехии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
U20 ЧМ-2025. 1/2 финала
Матч не начался
05 января 03:30
Стадион «Канадиен Тайр-центр», Оттава, Канада
03:25
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная США играет с командой Чехии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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