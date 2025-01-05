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Спорт

Второй полуфинал: США и Чехия сражаются на молодежном ЧМ по хоккею. LIVE

Хоккей. МЧМ-2025. Четвертьфинал. США — Чехия. ОНЛАЙН

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Global Look Press
На молодежном чемпионате мира в Канаде во втором полуфинале сражаются сборные США и Чехии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
U20 ЧМ-2025. 1/2 финала
Матч не начался
05 января 03:30
США U20
0 : 0
Чехия U20
Стадион «Канадиен Тайр-центр», Оттава, Канада
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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03:25

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная США играет с командой Чехии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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