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Спорт

Битва за финал МЧМ: шведы сражаются с финнами. LIVE

Хоккей. МЧМ-2025. Четвертьфинал. Швеция — Финляндия. ОНЛАЙН

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Spencer Colby/Keystone Press Agency/Global Look Press
В полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею встречаются сборные Швеции и Финляндии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
U20 ЧМ-2025. 1/2 финала
Матч не начался
04 января 23:30
Швеция U20
0 : 0
Финляндия U20
Стадион «Канадиен Тайр-центр», Оттава, Канада
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
23:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Швеции встречается с Финляндией. Начало матча — в 23.30 мск.

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