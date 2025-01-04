Швеция U20

Спорт
Битва за финал МЧМ: шведы сражаются с финнами. LIVE
Spencer Colby/Keystone Press Agency/Global Look Press
В полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею встречаются сборные Швеции и Финляндии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
U20 ЧМ-2025. 1/2 финала
Матч не начался
04 января 23:30
Стадион «Канадиен Тайр-центр», Оттава, Канада
23:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Швеции встречается с Финляндией. Начало матча — в 23.30 мск.
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