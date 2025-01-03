Спорт
Битва в Оттаве: Чехия и Канада играют в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею. LIVE
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею встречаются сборные Чехии и Канады. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
U20 ЧМ-2025. 1/4 финала
Матч не начался
03 января 03:30
Стадион «Канадиен Тайр-центр», Оттава, Канада
03:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею хозяева турнира сборная Канады встречается с Чехией. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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