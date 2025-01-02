22:25

Швейцария «выползла» с четвертого места в группе В, проиграв всем лидерам — Швеции, Чехии и даже Словакии — в основное время. Обыгран был лишь Казахстан (3:1) в последнем туре. Но со словаками, например, борьба была очень упорная (1:2), а против шведов, обыгравших всех, швейцарцы едва не совершили камбэк в третьем периоде, выиграв его со счетом 4:1. Правда, после 40 минут игры они уступали 1:6. Так что в итоге вышли вполне приличные 5:7.