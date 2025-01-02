ГООООООООООООООООООООЛ! Брендон Свобода — 1:0! А вот счет и открыт. Свобода в борьбе закатился в зону, а затем после борьбы Планта с швейцарскими защитниками подхватил отскочившую чуть назад шайбу и броском с острого угла застал Хирша врасплох!
Хорошая атака с ходу от Швейцарии, в которой Симон Майер вошел в зону слева и отпасовал в центр на Ямиро Ребера, имевшего время и пространство, но не попавшего в дальний угол!
Сборная США продолжает через быстрые атаки угрожать воротам Хирша, который еще пару бросков отразил.
Первый опасный момент создает капитан сборной США Райан Леонард, убежавший к воротам Хирша справа и бросивший с разворота — на месте голкипер.
Победитель сегодняшнего матча сыграет в полуфинале с победителем встречи Финляндия — Словакия, которая начнется уже после окончания этой игры.
Швейцария «выползла» с четвертого места в группе В, проиграв всем лидерам — Швеции, Чехии и даже Словакии — в основное время. Обыгран был лишь Казахстан (3:1) в последнем туре. Но со словаками, например, борьба была очень упорная (1:2), а против шведов, обыгравших всех, швейцарцы едва не совершили камбэк в третьем периоде, выиграв его со счетом 4:1. Правда, после 40 минут игры они уступали 1:6. Так что в итоге вышли вполне приличные 5:7.
Сборная США заняла первое место в группе А. «Звездно-полосатые» обыграли аутсайдеров, но затем уступили в овертайме команде Финляндии (3:4 ОТ). Однако затем в заключительном туре американцы красиво и уверенно переиграли хозяев турнира канадцев, дожав их в третьем периоде (4:1).