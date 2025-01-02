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Спорт

Совершить невозможное: Швейцария бьется с США в четвертьфинале молодежного ЧМ. LIVE

Хоккей. МЧМ-2025. Четвертьфинал. США — Швейцария. ОНЛАЙН

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Global Look Press
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею в Оттаве встречаются сборные Швейцарии и США. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
U20 ЧМ-2025. 1/4 финала
1-й период
02 января 22:30
США U20
06' Свобода
1 : 0
Швейцария U20
Стадион «Канадиен Тайр-центр», Оттава, Канада
1-й период

06'39" Свобода

2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8'

Позиционная атака Швейцарии закончилась дальним и не особо опасным броском с разворота.

7'

ГООООООООООООООООООООЛ! Брендон Свобода — 1:0! А вот счет и открыт. Свобода в борьбе закатился в зону, а затем после борьбы Планта с швейцарскими защитниками подхватил отскочившую чуть назад шайбу и броском с острого угла застал Хирша врасплох!

6'

Очередной дежурный бросок отразил Хирш. Это не острота даже.

5'

Хорошая атака с ходу от Швейцарии, в которой Симон Майер вошел в зону слева и отпасовал в центр на Ямиро Ребера, имевшего время и пространство, но не попавшего в дальний угол!

4'

Сборная США продолжает через быстрые атаки угрожать воротам Хирша, который еще пару бросков отразил.

2'

Еще по броску нанесли соперники. Швейцарцы стараются купировать американские скорости.

1'

Первый опасный момент создает капитан сборной США Райан Леонард, убежавший к воротам Хирша справа и бросивший с разворота — на месте голкипер.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

22:35

Победитель сегодняшнего матча сыграет в полуфинале с победителем встречи Финляндия — Словакия, которая начнется уже после окончания этой игры.

22:30

Ворота защищают Хемптон Слакински (США) и Кристиан Кирш (Швейцария).

22:25

Швейцария «выползла» с четвертого места в группе В, проиграв всем лидерам — Швеции, Чехии и даже Словакии — в основное время. Обыгран был лишь Казахстан (3:1) в последнем туре. Но со словаками, например, борьба была очень упорная (1:2), а против шведов, обыгравших всех, швейцарцы едва не совершили камбэк в третьем периоде, выиграв его со счетом 4:1. Правда, после 40 минут игры они уступали 1:6. Так что в итоге вышли вполне приличные 5:7.

22:20

Сборная США заняла первое место в группе А. «Звездно-полосатые» обыграли аутсайдеров, но затем уступили в овертайме команде Финляндии (3:4 ОТ). Однако затем в заключительном туре американцы красиво и уверенно переиграли хозяев турнира канадцев, дожав их в третьем периоде (4:1).

22:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! На молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде в четвертьфинале встречаются сборные США и Швейцарии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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