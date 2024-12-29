Спорт
Талантливые американцы идут за золотом. LIVE
Ноа Кейтс
theprovince.com
В очередном матче молодежного чемпионата мира сборная США встречается против сборной Финляндии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
U20 ЧМ-2025. Группа A
1-й период
29 декабря 22:30
Стадион «Канадиен Тайр-центр», Оттава, Канада
9'
И спустя три секунды после выхода Айзермана удаляется капитан сборной Финляндии! Арон Кивихарью наказан за подножку двумя минутами штрафа.
8'
Не удается финнам реализовать численное преимущество, продолжается игра в формате 5х5.
6'
А вот первое удаление в игре зарабатывают как раз игроки сборной США! Коул Айзерман наказан малым штрафом за толчок соперника на борт!
5'
Петтери Римпинен отражает бросок Дэнни Нельсона! Отлично давит американская команда на первых минутах игры!
3'
Бросок Айзермана с пятачка отражает голкипер финской сборной.
2'
Cтартовые минуты игры остаются за американцамии.
22:35
На ваших экранах стартовые пятерки команд.
22:30
Здравствуйте, уважаемые болельщики! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча группового этапа МЧМ между сборными Финляндии и США.
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