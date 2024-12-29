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Спорт

Талантливые американцы идут за золотом. LIVE

Хоккей. МЧМ-2025. США — Финляндия. ОНЛАЙН

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Ноа Кейтс

theprovince.com
В очередном матче молодежного чемпионата мира сборная США встречается против сборной Финляндии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
U20 ЧМ-2025. Группа A
1-й период
29 декабря 22:30
США U20
0 : 0
Финляндия U20
Стадион «Канадиен Тайр-центр», Оттава, Канада
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9'

И спустя три секунды после выхода Айзермана удаляется капитан сборной Финляндии! Арон Кивихарью наказан за подножку двумя минутами штрафа.

8'

Не удается финнам реализовать численное преимущество, продолжается игра в формате 5х5.

6'

А вот первое удаление в игре зарабатывают как раз игроки сборной США! Коул Айзерман наказан малым штрафом за толчок соперника на борт!

5'

Петтери Римпинен отражает бросок Дэнни Нельсона! Отлично давит американская команда на первых минутах игры!

3'

Бросок Айзермана с пятачка отражает голкипер финской сборной.

2'

Cтартовые минуты игры остаются за американцамии.

22:40

Игра началась! Поехали!

22:35

На ваших экранах стартовые пятерки команд.

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22:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча группового этапа МЧМ между сборными Финляндии и США.

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