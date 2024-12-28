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Спорт

Cнять второй скальп: Латвия играет против США. LIVE

МЧМ-2025. Латвия — США. ОНЛАЙН

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Global Look Press
На молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Канаде, свою вторую игру на турнире проводит сборная Латвии, сенсационно переигравшая вчера хозяев турнира. В соперниках у балтийцев сборная США. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
U20 ЧМ-2025. Группа A
1-й период
28 декабря 23:30
Латвия U20
0 : 1
США U20
01' Нельсон
Стадион «Канадиен Тайр-центр», Оттава, Канада
1-й период

01'58" Нельсон

2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13'

Активный форчекинг используют игроки балтийской сборной, неплохо блокируя направления для потенциальных передач вперед.

11'

Очень занятно, но сборная Латвии смогла сравняться с соперником по числу бросков в створ! По четыре у обеих команд!

10'

Дилевка неплохо бросил с кистей по центру ворот, голкипер сборной США действует надежно.

9'

Совсем американцы не спешат атаковать, преимущественно шайба держится в центральной зоне.

8'

Первая коммерческая пауза в игре у нас.

6'

Хемптон Слакински прижимает шайбу ко льду после броска от синей линии, останавливая матч.

5'

Первый бросок нанес в створ ворот сборной США Харис Цьюнскис.

3'

Пока не получается у латвийцев закрепиться в чужой зоне — защитники раз за разом ошибаются, пасуя из своей зоны вперед.

2'

ГОООООООООООООООООООЛ! Не стали американцы откладывать дело в долгий ящик, открывая счет в самом начале игры! Дэнни Нельсон отправляет шайбу в сетку с пятака, завершая атаку в исполнеии Коула Айзермана и Колина Ральфа!

1'

Начало игры ожидаемо остается за североамериканцами.

23:40

Игра началась! Поехали!

23:35

На ваших экранах стартовые пятерки команд.

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23:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча группового этапа МЧМ между сборными Латвии и США.

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