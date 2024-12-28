28 декабря 2024, 23:30 Спорт Cнять второй скальп: Латвия играет против США. LIVE МЧМ-2025. Латвия — США. ОНЛАЙН Максим Гужевский

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На молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Канаде, свою вторую игру на турнире проводит сборная Латвии, сенсационно переигравшая вчера хозяев турнира. В соперниках у балтийцев сборная США. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

U20 ЧМ-2025. Группа A 1-й период 28 декабря 23:30 Латвия U20 0 : 1 США U20 01' Нельсон Стадион «Канадиен Тайр-центр», Оттава, Канада 1-й период 01'58" Нельсон 2-й период 3-й период