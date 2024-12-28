На молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Канаде, свою вторую игру на турнире проводит сборная Латвии, сенсационно переигравшая вчера хозяев турнира. В соперниках у балтийцев сборная США. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
U20 ЧМ-2025. Группа A
1-й период
28 декабря 23:30
Латвия U20
0 : 1
США U20
01'Нельсон
Стадион «Канадиен Тайр-центр», Оттава, Канада
1-й период
01'58"Нельсон
2-й период
3-й период
Трансляция
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13'
Активный форчекинг используют игроки балтийской сборной, неплохо блокируя направления для потенциальных передач вперед.
11'
Очень занятно, но сборная Латвии смогла сравняться с соперником по числу бросков в створ! По четыре у обеих команд!
10'
Дилевка неплохо бросил с кистей по центру ворот, голкипер сборной США действует надежно.
9'
Совсем американцы не спешат атаковать, преимущественно шайба держится в центральной зоне.
8'
Первая коммерческая пауза в игре у нас.
6'
Хемптон Слакински прижимает шайбу ко льду после броска от синей линии, останавливая матч.
5'
Первый бросок нанес в створ ворот сборной США Харис Цьюнскис.
3'
Пока не получается у латвийцев закрепиться в чужой зоне — защитники раз за разом ошибаются, пасуя из своей зоны вперед.
2'
ГОООООООООООООООООООЛ! Не стали американцы откладывать дело в долгий ящик, открывая счет в самом начале игры! Дэнни Нельсон отправляет шайбу в сетку с пятака, завершая атаку в исполнеии Коула Айзермана и Колина Ральфа!
1'
Начало игры ожидаемо остается за североамериканцами.
23:40
Игра началась! Поехали!
23:35
На ваших экранах стартовые пятерки команд.
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23:30
Здравствуйте, уважаемые болельщики! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча группового этапа МЧМ между сборными Латвии и США.