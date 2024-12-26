Опасно! Немецкий нападающий Юлиус Зумпф нанес мощный бросок из правого круга вбрасывания: шайба просвистела над перекладиной.
18-летний американский нападающий Броди Цимер протиснулся между двумя соперниками и нанес бросок с середины зоны, но не попал в створ!
Опасно! Нападающий сборной США Дэнни Нельсон пытался замкнуть на пятаке, но промахнулся мимо шайбы, завалился на лед и снес ворота.
Моментище! Американцы провели быструю контратаку и вдвоем выскочили на вратаря, но каким-то чудом не сумели забить с метра! Промах.
Звездно-полосатые нанесли уже четыре броска по воротам, однако вратарь сборной Германии Нико Пертух пока хорош!
Американский защитник Коул Хатсон заехал с шайбой за собственные ворота. Нападающий сборной Германии Ноа Самански пытался угнать за ним, но не удержался на коньках и врезался животом в штангу! К счастью, с хоккеистом все хорошо: ему быстро оказали помощь.