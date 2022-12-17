Слева направо: Сергей Толчинский и Антон Слепышев (Россия) радуются заброшенной шайбе в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными командами Словакии и России, 24 мая 2021 года
Григорий Сысоев/РИА «Новости»
В своем первом матче на Кубке Первого канала по хоккею сборная России встречается с национальной командой Казахстана. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях