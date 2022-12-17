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Спорт

Старт на Кубке Первого канала: Россия играет с Казахстаном. LIVE

Хоккей. Кубок Первого канала. Россия — Казахстан. ОНЛАЙН

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Слева направо: Сергей Толчинский и Антон Слепышев (Россия) радуются заброшенной шайбе в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными командами Словакии и России, 24 мая 2021 года

Слева направо: Сергей Толчинский и Антон Слепышев (Россия) радуются заброшенной шайбе в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными командами Словакии и России, 24 мая 2021 года

Григорий Сысоев/РИА «Новости»
В своем первом матче на Кубке Первого канала по хоккею сборная России встречается с национальной командой Казахстана. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Кубок Первого канала. Кубок Первого канала
Матч не начался
17 декабря 14:30
Россия
0:0
Казахстан
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:25

Состав сборной России на поединок выглядит так:

Дорожко — (Коновалов);

Провольнев — Никишин; Джиошвили — Сафонов — Воронков;

Яковлев — Елесин; Толчинский — Семенов — Грицюк;

Дронов — Нестеров; Окулов — Григоренко — Мамин;

Чистяков; Ткачев — Кадейкин — Карнаухов.

14:20

Матч начнется в 14.30 по московскому времени.

14:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче Кубка Первого канала по хоккею встречаются сборные России и Казахстана. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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