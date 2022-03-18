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Битва Питера и Москвы: «Спартак» сенсационно разносит СКА в полуфинале. LIVE

Хоккей. Кубок Гагарина. 1/2 финала. Запад. 1-й матч. «СКА» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Вратарь ХК «Спартак» Оскар Данск

Вратарь ХК «Спартак» Оскар Данск

РИА Новости
В первом матче 1/2 финала Западной конференции Кубка Гагарина петербургский СКА принимает московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
Перерыв
18 марта 19:30
СКА
Санкт-Петербург
0 : 3
Спартак
Москва
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург
Главный судья: Виктор Гашилов  (Пермь, Россия), Евгений Ромасько  (Тверь, Россия)
1-й период

05'17" Савиков

16'20" Дроздов 19'12" Локтионов

2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:12

А вот и перерыв. Давайте отохнем.

'20

«Спартак» третью забросил. ГОООООЛЛЛЛ!. Локтионов направил шайбу на пятак с отрицательного угла, она попала в ногу защитника и влетела в ворота.

18

Гусев бросил по воротам. Уже лежал Данск на льду, но голкипер поймал шайбу в ловушку. Не везет Гусеву, но как здорово играет Данск!

'17

ГООООООЛЛЛЛ! Дроздов обокрал на чужой синей Бурдасова, вышел один на один и забил. Это гол в меньшинстве. «Спартак» ведет со счетом 2:0.

'16

Комаров бросил метров с шести, но не забросил.

'16

Цыплаков на две минуты удален. 5 на 3 будет играть СКА десять секунд.

'14

И еще один бросок по воротам СКА. Закрыли в большинстве спартаковцы своих соперников, а в конце большинства еще Кугрышев удалился.

'13

Петтерссон бросил по воротам, Юханссон шайбу забрал.

'12

Гусев за удар по клюшке удален. «Спартак» в большинстве будет играть.

'11

Зыков и Галузин получили по две минуты. Спартаковец удален за грубость, игрок СКА будет отдыхать за то, что продолжил игру без шлема.

'10

Кузьменко бросил после передачи Комарова. Данск на месте.

'9

Лехтонен бросил от синей линии, Данск от,bk шайбу перед собой, а Галимову не удалось допить. Опасно.

'9

Цыплаков бросил в ближний, Юханссон отбил.

'7

Хохлачев вышел один на один с Юханссоном, но не смог переиграть шведского голкипера.

'6

ГОЛЛЛЛ! Савиков взял шайбу в своей зоне, спокойно заехал за чужую синюю линию и бросил. Очень легко счет открывает «Спартак». Юханссон пропустил довольно легкую шайбу. Очень неожиданно.

'4

Лехтеря бросил из круга вбрасывания, на месте голкипер петербуржцев. Хохлачев пытался добить, но Юханссон не дал ему это сделать.

'3

Бурдасов бросил по воротам «Спартака» но не попал в створ.

'1

СКА закрыл москвичей в своей зоне, едва шайба не проползла в ворота красно-белых, но прокатилась рядом со штангой.

'1

Сразу же СКА отправился в атаку, Данск накрыл шайбу ловушкой.

'1

Матч стартовал. Стартовое вбрасывание выиграл СКА.

19:20

С первых минут ворота СКА защищает Ларс Юханссон, Оскар Данск — стартовый голкипер «Спартака».

19:15

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию первого матча серии 1/2 финала Западной конференции между московским «Спартаком» и петербургским СКА. Стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

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