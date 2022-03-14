Решающий матч серии: «Динамо» играет с «Северсталью» в 1/4 финала Запада. LIVE
Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 финала. Запад. «Динамо» (Москва) — «Северсталь». ОНЛАЙН
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Якоб Стенквист («Северсталь») (на заднем плане), Игорь Гераськин («Северсталь») и Михаил Фисенко («Динамо») (слева направо) во время матча
Михаил Терещенко/ТАСС
В седьмом матче 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина московское «Динамо» принимает череповецкую «Северсталь». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 7-й матч
Матч не начался
14 марта 19:30
Динамо М
Москва
0:0
Северсталь
Череповец
Стадион «ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышёва», Москва
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
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19:15
Добрый день, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию седьмой матч серии 1/4 финала Западной конференции между московским «Динамо» и череповецкой «Северсталью». Стартовое вбрасывание состоится в 19:30 по московскому времени.
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