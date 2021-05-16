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Вашингтон Кэпиталз Бостон Брюинз

Травма второго вратаря: «Вашингтон» играет вничью с «Бостоном». LIVE

НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд. 1-й матч. «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз». ОНЛАЙН

«Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз» в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
16 мая 02:15   |  2 период
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз
1:1
Бостон Брюинз
Бостон Брюинз
1:1, 0:0
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон | Судьи: Горд Дуайер  (Галифакс, Канада), Ти Джей Люксмор  (Тимминс, Канада)
1:0Уилсон
Карлсон2'
Шульц2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
1:1Дебраск
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Подробная статистика матча
Трансляция
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'23

Без пауз проходит игра, классно готовы физически оба коллектива. Овечкин попытался бросить в нижний угол, но не попал.

'21

Вторая двадцатиминутка началась!

'20

Перерыв! Равная игра, равные моменты, равный счет на табло — 1:1. Отдохнем немного.

'18

И второе большинство «мишки» не реализовывают, вернулся на поле Шульц.

'18

Здено Хара элегантно толкает левую стойку собственных ворот и заставляет Андерсона завалиться на спину, не позволяя Маршанду забросить шайбу и вывести свою команду вперед.

'16

Шульц срубил Холла не по правилам — очередные две минуты большинства у «Бостона».

'16

Преимущество по броскам в створ ворот удерживает столичный коллектив — 8:5.

'15

Получил травму голкипер «Кэпс» во время пропущенного гола, неудачно растянувшись в шпагате, и теперь вынужден покинуть лед — вместо него выйдет Крэйг Андерсон, являющийся по сути третьим вратарем команды.

'14

ГООООООООЛ! Сравнивает счет «Бостон»! Джейк Дебраск наносит умопомрачительный бросок, оставляя Виктора Ванечека не у дел. 1:1!

'12

Не получается пока у команд придумать что-то острое у ворот друг друга; поглядим, кому же удастся склонить чашу весов в свою пользу.

'10

Не удалось гостям реализовать численное преимущество, счет по-прежнему 1:0 в пользу «Вашингтона».

'8

Карлсон заработал глупейшее удаление, выбросив шайбу из собственной зоны.

'6

ГООООООООООООЛ! Том Уилсон убежал вместе с Ти Джеем Оши в контратаку, отыгрался с ним и бросил аккурат в дальнюю девятку! Блестящее начало от «столичных»!

'5

Пастрняк! Обыграл Орлова на носовом платке и почти завез шайбу за линию ворот, но Ванечек сыграл грамотно и не позволила гостям открыть счет!

'4

Пытаются игроки «мишек» спровоцировать первое звено «Вашингтона» на какие-нибудь необдуманные действия, но Овечкин и компания держат себя в руках.

'3

Очень заряженными на борьбу вышли хоккеисты обеих команд и уже успели обменяться неплохими атаками.

'1

Стартовое вбрасывание на «Кэпитал Уан Арене» состоялось! Игра началась!

02:15

«Бостон» выйдет на игру в следующем сочетании:

02:15

Представляем состав «Вашингтона»:

02:05

Встреча начнется в 02.15 по московскому времени.

02:00

Доброй ночи, уважаемые любители хоккея! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции первого матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз».