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Без пауз проходит игра, классно готовы физически оба коллектива. Овечкин попытался бросить в нижний угол, но не попал.
И второе большинство «мишки» не реализовывают, вернулся на поле Шульц.
Здено Хара элегантно толкает левую стойку собственных ворот и заставляет Андерсона завалиться на спину, не позволяя Маршанду забросить шайбу и вывести свою команду вперед.
Преимущество по броскам в створ ворот удерживает столичный коллектив — 8:5.
Не получается пока у команд придумать что-то острое у ворот друг друга; поглядим, кому же удастся склонить чашу весов в свою пользу.
Не удалось гостям реализовать численное преимущество, счет по-прежнему 1:0 в пользу «Вашингтона».
Пытаются игроки «мишек» спровоцировать первое звено «Вашингтона» на какие-нибудь необдуманные действия, но Овечкин и компания держат себя в руках.
Очень заряженными на борьбу вышли хоккеисты обеих команд и уже успели обменяться неплохими атаками.
Стартовое вбрасывание на «Кэпитал Уан Арене» состоялось! Игра началась!
«Бостон» выйдет на игру в следующем сочетании:
Представляем состав «Вашингтона»:
Встреча начнется в 02.15 по московскому времени.
Доброй ночи, уважаемые любители хоккея! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции первого матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз».