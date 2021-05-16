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Вашингтон Кэпиталз Бостон Брюинз

Первый бой: «Вашингтон» сражается с «Бостоном». LIVE

НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд. 1-й матч. «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз». ОНЛАЙН

«Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз» в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
16 мая 02:15   |  Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз
Бостон Брюинз
Бостон Брюинз
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон | Судьи:
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Трансляция
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02:15

Встреча начнется в 02,15 по московскому времени.

02:00

Доброй ночи, уважаемые любители хоккея! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции первого матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз».