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Трансляция
С конца
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02:15
Встреча начнется в 02,15 по московскому времени.
02:00
Доброй ночи, уважаемые любители хоккея! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции первого матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз».