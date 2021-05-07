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Канада U18 Россия U18

11 лет спустя: Россия бьется с Канадой за золото ЮЧМ. LIVE

Юниорский ЧМ по хоккею. Финал. Канада — Россия. ОНЛАЙН

В финале юниорского чемпионата мира по хоккею сборная России, не выигрывавшая турнир 11 лет, встречается с главным фаворитом — Канадой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
07 мая 04:00   |  Не начался
Канада U18
Канада U18
Россия U18
Россия U18
Стадион «Комерика-центр», Фриско | Судьи:
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Трансляция
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03:35

Матч начнется примерно в 4.00 мск.

03:30

В финале юниорского чемпионата мира по хоккею встречаются сборные Канады и России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.