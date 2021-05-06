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Финляндия U18 Россия U18

Взять реванш за группу: Россия играет с финнами в полуфинале ЮЧМ. LIVE

Юниорский ЧМ по хоккею. Полуфинал. Финляндия — Россия. ОНЛАЙН

В полуфинале юниорского чемпионата мира по хоккею встречаются сборные Финляндии и России, уже игравшие на групповой стадии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
06 мая 04:00   |  Не начался
Финляндия U18
Финляндия U18
Россия U18
Россия U18
Стадион «Комерика-центр», Фриско | Судьи:
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Трансляция
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03:50

Игра начнется примерно в 4.00 мск.

03:45

В полуфинале юниорского чемпионата мира по хоккею встречаются сборные Финляндии и России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.