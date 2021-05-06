Финляндия U18

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Трансляция
С конца
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03:50
Игра начнется примерно в 4.00 мск.
03:45
В полуфинале юниорского чемпионата мира по хоккею встречаются сборные Финляндии и России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.