Россия U18

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Трансляция
С конца
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20:05
Стартовое вбрасывание состоится не ранее 20.30 мск.
20:00
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция четвертьфинального матча юниорского чемпионата мира между сборными России и Белоруссии.