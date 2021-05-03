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Россия бьется за выход в полуфинал юниорского ЧМ. LIVE

Юниорский чемпионат мира. 1/4 финала. Россия — Белоруссия. ОНЛАЙН

Сборная России встречается с командой Белоруссии в четвертьфинале юниорского чемпионата мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
03 мая 20:30   |  Не начался
Россия U18
Россия U18
Беларусь U18
Беларусь U18
Стадион «Чилдренс Хелс Стар-центр», Плейно | Судьи:
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Трансляция
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20:05

Стартовое вбрасывание состоится не ранее 20.30 мск.

20:00

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция четвертьфинального матча юниорского чемпионата мира между сборными России и Белоруссии.