Россия U18

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Трансляция
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23:35
Стартовое вбрасывание состоится не ранее 0.00 мск.
23:30
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча группового этапа юниорского чемпионата мира, в котором встречаются сборные России и Чехии.