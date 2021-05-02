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Россия U18 Чехия U18

За новой победой на ЮЧМ: Россия бьется с Чехией. LIVE

Юниорский чемпионат мира. Группа B. Россия - Чехия. ОНЛАЙН

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Сборная России встречается с командой Чехии на групповом этапе юниорского чемпионата мира — 2021. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
02 мая 00:00   |  Не начался
Россия U18
Россия U18
Чехия U18
Чехия U18
Стадион «Комерика-центр», Фриско | Судьи:
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Трансляция
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23:35

Стартовое вбрасывание состоится не ранее 0.00 мск.

23:30

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча группового этапа юниорского чемпионата мира, в котором встречаются сборные России и Чехии.