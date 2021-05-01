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Швейцария Россия

Сборная России готовится к чемпионату мира. LIVE

Еврочеллендж. Швейцария — Россия. ОНЛАЙН

Сборная России по хоккею встречается с командой Швейцарии в рамках товарищеского матча. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
01 мая 18:45   |  Не начался
Швейцария
Швейцария
Россия
Россия
Стадион «Тиссо-Арена», Биль | Судьи: Михаэль Черриг  (Швейцария), Кен Моллар  (Швейцария)
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18:20

Стартовое вбрасывание запланировано на 18.45 мск.

18:15

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча между сборными России и Швейцарии.