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Трансляция
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18:20
Стартовое вбрасывание запланировано на 18.45 мск.
18:15
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча между сборными России и Швейцарии.