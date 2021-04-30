Германия U18

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Трансляция
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23:35
Матч начнется в 0.00 по московскому времени.
23:30
На юниорском чемпионате мира по хоккею в США на групповом этапе встречаются сборные Германии и России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.