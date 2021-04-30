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Германия U18 Россия U18

Отыграться за поражение: Россия против Германии на юниорском ЧМ. LIVE

Хоккей. ЧМ U-18. Группа В. Германия — Россия. LIVE

В своем третьем матче на юниорском чемпионате мира по хоккею сборная России под руководством Альберта Лещева встречается с командой Германии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
30 апреля 00:00   |  Не начался
Германия U18
Германия U18
Россия U18
Россия U18
Стадион «Комерика-центр», Фриско | Судьи:
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Трансляция
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23:35

Матч начнется в 0.00 по московскому времени.

23:30

На юниорском чемпионате мира по хоккею в США на групповом этапе встречаются сборные Германии и России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.