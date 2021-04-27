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Россия U18 США U18

Первый бой: Россия сражается с США на ЮЧМ. LIVE

Хоккей. U18 ЧМ-2021. Группа B. Финляндия — Россия. ОНЛАЙН

Сборная России сражается с командой США в первом матче группового этапа юниорского чемпионата мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
27 апреля 04:00   |  Не начался
Россия U18
Россия U18
США U18
США U18
Стадион «Комерика-центр», Фриско | Судьи:
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Трансляция
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03:50

Матч начнется в 04.00 по московскому времени.

03:45

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции первого матча группового этапа юниорского чемпионата мира между Россией и США.