Россия U18

- 194096 просмотров Половина работодателей не поддерживают продление майских праздников
- 80691 просмотр Как дипломатический конфликт сказался на живущих в Чехии россиянах
- 74354 просмотра Александр Паль ответил на обвинения в избиении бывшего хоккеиста ЦСКА
- 74253 просмотра Начальника УФСИН по Забайкалью застрелили на охоте
- 55724 просмотра В Киеве назвали невозможной встречу Зеленского с Путиным в Москве
- 49011 просмотров ВВС США прекратили полеты B-1 Lancer из-за проблем в топливной системе
- 44427 просмотров Шойгу приказал армии и флоту готовиться к «неблагоприятному развитию» учений НАТО
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
03:50
Матч начнется в 04.00 по московскому времени.
03:45
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции первого матча группового этапа юниорского чемпионата мира между Россией и США.