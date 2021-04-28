Финляндия U18

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Трансляция
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23:35
Матч начнется в полночь по московскому времени.
23:30
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции второго матча группового этапа юниорского чемпионата мира между Россией и Финляндией.