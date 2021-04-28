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Финляндия U18 Россия U18

Россия бьется с Финляндией на юниорском чемпионате мира. LIVE

Хоккей. U18 ЧМ-2021. Группа B. Финляндия — Россия. ОНЛАЙН

Сборная России сражается с командой Финляндии во втором матче группового этапа юниорского чемпионата мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
28 апреля 00:00   |  Не начался
Финляндия U18
Финляндия U18
Россия U18
Россия U18
Стадион «Комерика-центр», Фриско | Судьи:
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Трансляция
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23:35

Матч начнется в полночь по московскому времени.

23:30

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции второго матча группового этапа юниорского чемпионата мира между Россией и Финляндией.