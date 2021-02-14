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За новой победой: Россия бьется с Чехией. LIVE

Еврохоккейтур. Шведские игры. Россия - Чехия. ОНЛАЙН

Сборная России встречается с командой Чехии в матче шведского этапа Еврохоккейтура. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
14 февраля 14:00   |  Не начался
Россия
Россия
Чехия
Чехия
Стадион «Мальмё-Арена», Мальмё | Судьи:
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Трансляция
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13:35

Стартовое вбрасывание запланировано на 14.00 мск.

13:30

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча между сборными России и Чехии на шведском этапе Евротура.