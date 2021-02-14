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Трансляция
С конца
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13:35
Стартовое вбрасывание запланировано на 14.00 мск.
13:30
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча между сборными России и Чехии на шведском этапе Евротура.