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Швеция Россия

Еврохоккейтур: Россия бьется со шведами. LIVE

Еврохоккейтур. Швеция — Россия. ОНЛАЙН

Сборная России встречается с командой Швеции в рамках этапа Еврохоккейтура. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
13 февраля 18:00   |  Не начался
Швеция
Швеция
Россия
Россия
Стадион «Мальмё-Арена», Мальмё | Судьи:
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Трансляция
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17:35

Начало матча — в 18.00 мск.

17:30

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча шведского этапа Еврохоккейтура, в котором встречаются сборные России и Швеции.