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Трансляция
С конца
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17:35
Начало матча — в 18.00 мск.
17:30
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча шведского этапа Еврохоккейтура, в котором встречаются сборные России и Швеции.