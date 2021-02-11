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Еврохоккейтур: Россия сражается с финнами. LIVE

Еврохоккейтур. Шведские игры. Россия — Финляндия. ОНЛАЙН

Сборная России встречается с командой Финляндии в рамках этапа Еврохоккейтура в Швеции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
11 февраля 17:00   |  Не начался
Россия
Россия
Финляндия
Финляндия
Стадион «Мальмё-Арена», Мальмё | Судьи:
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Трансляция
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16:35

Начало встречи — в 17.00 мск.

16:30

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча шведского этапа Еврохоккейтура, в котором встречаются сборные России и Финляндии.