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Трансляция
С конца
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16:35
Начало встречи — в 17.00 мск.
16:30
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча шведского этапа Еврохоккейтура, в котором встречаются сборные России и Финляндии.