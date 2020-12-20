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Успокаивают темп игры россияне. Надо довести этот период до конца без неприятных сюрпризов.
Едва вторую шайбу не пропустила сборная России. Появились вдруг странные ошибки у своих же ворот. Надо внимательнее играть защитникам.
Обидный гол. Неоправданную ошибку допустил Чибисов, оставив шайбу у своей синей линии. В итоге финны ушли два в ноль, и Песонен легко выиграл дуэль у Самонова.
Опасно могло быть! Кирилл Марченко на скорости прошел по левому краю, сместился через центр вправо и бросил в дальний угол. Отрикошетила шайба и пролетела рядом со штангой.
Тюрвяйнен бросил от левого борта — шайба у Самонова.
Грозным штурмом берет владения Олкинуоры сборная России. же в удовольствие играют подопечные Брагина, придумывают красивые комбинации. Очень приятно смотреть на то, что происходит на ледовой площадке арены в «Парке Легенд».
Не позавидуешь сейчас финнам. Полторы минуты россияне буквально возили их, не выпуская из зоны и не отдавая шайбу. Один финский защитник еще и клюшку потерял, и на смену невозможно было убежать. В итоге повезло гостям, что одна передача оказалась неточной, и шайба покинула зону.
Толчинский на скорости ворвался в чужую зону по центру, на дриблинге обыграл защитника, но бросить не удалось уже!
Немного заигрались россияне, расслабились. Стали придумывать ненужные передачи накоротке у своих ворот, в итоге подарив шайбу финнам. К счастью, ни к чему опасному это не привело.
А вот Дмитрий Воронков по шайбе попадает и забрасывает ее в ворота! Сместился российский форвард слева в центр к пятаку, бросил раз — Олкинуора отбил, но точно на Дмитрия, который со второй попытки цель поразил.
Шипачев классно выкатил шайбу на Марченко, которому оставалось только поразить пустые по сути ворота, но не ожидал такого паса Кирилл.
Юнттила оказался один на ударной позиции после ошибки российских защитников, но заблокировал все-таки его бросок Рафиков.
Продолжаем разговор, 2:0 в пользу России. Но финны показали, что расслабляться россиянам нельзя. Хорошо отрезвляют такие моменты.
Взял Брагин запрос на просмотр видеоповтора гола. Считает тренер российской сборной, что шайба была заброшена с нарушением правил.
Очень быстро отыгрывают одну шайбу финны. Самонов немного потерял ворота, Иломяки выцепил шайбу у ближней штанги, и в ворота снаряд уже добил Песонен.
Но как же легко даются атакующие комбинации россиянам сегодня! Воронков забежал в зону по левому краю, отпасовал направо на Мамина, а сам побежал открываться у штанги. Туда и последовал ответная передача, которая стала голевой!
Финны с трудом вошли в зону сборной России, но очень быстро шайбу потеряли.
Очень активен сегодня Морозов, полезен в созидании, очень хочет найти партнера голевым пасом.
И сразу начали штурм ворот Олкинуоры россияне, около минуты мучали финских защитников и заставили их в итоге проброситься.
Стартовал второй период. Вбрасывание за россиянами.
Юнттила справа набросил на ближнюю штангу — Самонов опасность ликвидировал.
Каски справа прострелил на дальнюю штангу, шайба попала в щитки Самонову, и Александр тут же накрыл снаряд ловушкой.
Покка жестко сыграл у борта против Зернова. Фола нет.
И вновь Морозов разрезает чужую зону классной диагональной передачей, затем шайба возвращается направо в направлении Коршкова, которому немного точности не хватило, когда он подставлял клюшку.
Хорошая атака получилась в исполнении Кузьменко и Морозова, с последующем переводом шайбы справа на дальнюю штангу, но немного не хватило российскому форварду, чтобы замкнуть передачу.
Выиграли финны вбрасывание в нашей зоне, и сразу же последовал бросок по воротам Самонова. Александр с трудом, но его все-таки отразил.
Хорошее начало матча в исполнении россиян. Ну, и голевая комбинация при 6 на 5 получилась действительно классной, точной.
Пошел отложенный штраф у финской сборной, долго россияне разыгрывали шестого полевого игрока, и завершилась эта комбинация точным и мощным броском Шипачева с правого полуфланга под перекладину!
Свежо выглядят российские хоккеисты, очень ударный период пока они проводят. Опасных моментов бы прибавить и бросков по воротам финнов.
Сало, выйдя со скамейки, сразу рванул в российскую зону, пошел пас на него, и финн замахнулся на мощнейший бросок, под который прыгал всем телом Карнаухов. Но повезло россиянину, не пришлось принимать выстрел на себя — у Сало клюшка сломалась.
Непросто сейчас приходится финским защитникам. При выходе из зоны сталкиваются они с сильным прессингом от россиян, в результате чего возникает немало неоправданных ошибок.
Классную передачу впротивоход Яковлев с разворота выполнил на дальнюю штангу, где оказался один Коршков. Но бросить Егору, к сожалению, не удалось! Шайба очень не кстати подскочила.
Чибисов зацепился за шайбу на правом фланге и быстро отпасовал в свободную зону на Марченко. Тот немного заковырялся и момент для броска упустил.
Небольшая суматоха произошла у финских ворот, едва не получился выход один на один. Шайба в итоге отскочила к Чибисову, чей бросок был заблокирован.
Попытались финны большими силами провести ответную атаку, немного подержали шайбу в нашей зоне, но ничего в итоге не добились.
Никкиля набросил на ворота, войдя в зону по левому краю. Самонов внимателен.
Хороший дебют выдали хоккеисты сборной России. Агрессивный, активный, с прессингом и скоростями. Этого не хватало в первых двух периодах с чехами.
Опасно могло быть! Шипачев шайбу в чужой зоне потерял, но финские защитники потерялись немного, чем быстро воспользовался Марченко, который аккуратно откатил обратно на Шипачева. Тот уже готовился расстреливать ворота с близкого расстояния, но опередил его Рантакари.
Зернов отборолся за шайбу у чужих ворот, в итоге снаряд достался Сошникову, который моментально бросил по воротам. Олкинуора на месте.
Под неплохой наброс слева открывался Кузьменко, готовясь переправить шайбу в ворота, но не дотянулся немного.
Карнаухов вошел в зону и сразу же проверил финского вратаря дальним броском. Ничего опасного.
Команды на льду. Звучат национальные гимны Финляндии и России.
Стоит обратить внимание на сегодняшний состав российской сборной. Во-первых, Валерий Брагин вновь сделал выбор в пользу Самонова, что, впрочем, не сюрприз. Во-вторых, не оказалось в составе Антона Бурдасова и Владимира Ткачева. Первый во вчерашней игре с Чехией не только оформил свой первой гол за национальную сборную, но и получил травму, потому сегодня в заявку и не попал. Что касается Ткачева, то в первых двух матчах Кубка Первого канала Владимир не появлялся на льду в третьих периодах, что Брагин вчера объяснил необходимостью дать команде свежести.
Сборная России первые два матча на Кубке Первого канала выиграла, финны же после победой над чехами уступили Швеции. Сегодня Чехия и шведы, кстати, уже провели свой очный матч, который завершился победой подопечных Филипа Пешана (4:1). Для России это означает, что для победы на турнире достаточно сегодня не уступить в основное время. Но цель, конечно, только одна — выиграть.
Юкки Ялонен же сделал такой выбор на игру:
Олкинуора (Ювонен);
Сунд – Каски, Песонен – Иломяки – Ойямяки;
Сало – Рантакари, Няттинен – Руохамаа – Пуустинен;
Виттасмяки – Покка, Юнттила – Тюрвяйнен – Карьялайнен;
Фриман, Никкиля, Турунен – Лейно – Паяайнен.
Полностью состав сборной России на сегодняшний матч выглядит следующим образом:
Александр Самонов (Иван Федотов);
Рушан Рафиков — Алексей Марченко, Кирилл Марченко — Вадим Шипачёв — Андрей Чибисов;
Дмитрий Саморуков — Никита Лямкин, Андрей Кузьменко — Иван Морозов — Егор Коршков;
Егор Яковлев — Данила Галенюк, Никита Сошников — Денис Зернов — Сергей Толчинский;
Виктор Антипин, Александр Кадейкин, Максим Мамин — Павел Карнаухов — Дмитрий Воронков.
Стартовая дуэль вратарей сегодня: Александр Самонов — Юхо Олкинуора.
Стартовое вбрасывание запланировано на 15.30 мск.
Приветствуем любителей хоккея! «Газета.Ru» начинает текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка Первого канала на этапе Еврохоккейтура между Россией и Финляндией.