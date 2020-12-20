Сборная России первые два матча на Кубке Первого канала выиграла, финны же после победой над чехами уступили Швеции. Сегодня Чехия и шведы, кстати, уже провели свой очный матч, который завершился победой подопечных Филипа Пешана (4:1). Для России это означает, что для победы на турнире достаточно сегодня не уступить в основное время. Но цель, конечно, только одна — выиграть.