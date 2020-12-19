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А теперь тот же трюк проделал Чибисов. И вновь Вилл помешал.
Под зрительское «Шайбу! Шайбу!» россияне наконец-то подошли к чужим воротам, оккупировав чешскую зону. Кузьменко выкатывался из-за ворот, но протолкнуть шайбу в ближний угол не сумел.
Ожиганов получил неприятный удар по ногам сзади, еле-еле доковылял до скамейки.
Шипачев прошел по левому полуфлангу, качнул защитника дважды и бросил в ближний угол. Вилл внимателен.
К концу периода заметно активизировались чехи, нарастили темп. Яшек классно бросил в дальний нижний угол — Самонов выручил.
Бурдасов оказался на льду. Не сразу смог подняться на ноги, получил Антон неприятный удар по лицу в центре площадки.
Марченко набросил от синей линии в направлении дальней штанги, Велл пытался поймать шайбу, но в итоге отбил ее перед собой. Повезло чеху, что его защитники сыграли на подборе.
Много сумбурных действий в исполнении сборной России в атаке. Брака в передачах хватает, к сожалению.
Но реализовать «лишнего» не удалось. Шустр вышел на лед.
Карнаухов и Ленц вернулись на лед. Еще немного россияне поиграют в большинстве.
Шипачев отпасовал на Ткачева, а тот набросил на ближнюю штангу. Не удалось его партнеру замкнуть передачу.
Коштялек бросил издали — Самонов легко ловит шайбу намертво.
Зернов внаглую полез на пятак, накрутил одного, второго, и буквально за мгновение до броска сняли у него шайбу с крюка.
Штястны заложил несколько виражей у наших ворот по правому краю, один из таких закончился подходам к воротам Самонова, но переиграть голкипера чех не сумел.
Шипачев подхватил шайбу у чужого пятака, никто ему не мешал, и Вадим сразу же бросил под перекладину. Шайба-то в сетку попала, но гол не засчитан — Чибисов невольно сдвинул ворота, тем самым помешав своей же команде.
А вот чехи бросают при любой возможности. Вновь последовал наброс от синей линии — Самонов спас, хотя закрывал чешский форвард обзор.
Моментально включили прессинг подопечные Брагина, активизировались у чужой синей линии. Бросить, правда, толком не удается пока что.
Очень непростой отрезок пришлось пережить сейчас Самонову, но в итоге свои ворота защитил. Россия играет в полном составе.
Яшкин классно раскачал защитников на правом фланге, сместился в центр и бросил. Самонов выручил.
Стартовал второй период. Вбрасывание за россиянами. Еще более полутора минут хозяевам играть в меньшинстве.
В полном составе уже чехи, кстати, играют.
И даже едва не сравняли счет в меньшинстве! Роусек убежал по правому флангу и бросил: выше ворот шайба пролетела.
Уверенно обороняются в своей зоне чехи в меньшинстве. Не дают россиянам комбинировать.
Мамин прошел по левому краю и прострелил на пятак, куда накатывал Воронков. Немного тому не хватило, чтобы замкнуть передачу.
Неожиданный гол в исполнении Седлака. Вошел в зону по левому полуфлангу чешский форвард и жахнул в ближнюю «девятку». Шайба летела с огромной скоростью, Самонов просто не успел среагировать.
Лукаш Радил прошел по правому краю, сблизился с Самоновым, но переиграть российского вратаря не сумел.
В полном составе чехи играют.
Шипачев классно прострелил на Морозова, и тот сразу выстрелил с близкого расстояния. Пробить Вилла не удалось.
Между первой и второй промежуток небольшой! Выиграли россияне вбрасывание в чужой зоне, Морозов откатил шайбу назад на Кузьменко, тот убрал защитника и мощно бросил, попав в цель!
Коштялек организовал слаломный проход со своей зоны в чужую, вышел на свободный лед и бросил. Самонов с броском справился.
Зернов классно ушел от опеки на левом краю и бросил. Шайба после рикошета пролетела над перекладиной.
А вот и второй бросок! А вот и гол! Бурдасов сместился с правого края в центр и щелкнул из полузоны. Вилл не видел шайбы из-за спины Ожиганова. Углядел ее чешский голкипер уже в сетке своих ворот!
И, наконец, состоялся первый бросок по воротам сборной Чехии. С ним Вилл справляется легко, прижав шайбу ко льду.
Каше вышел на свободный лед и бросил. Самонов на месте.
Пока что больше борьбы силовой, нежели игровых действий на льду. Но чехи выглядят активнее.
В полном составе играет сборная России.
Мамин хорошо сыграл в обороне, вынудил чешского форварда забраться в офсайд. Пока ничего опасного у ворот Самонова.
Не выпускают чехи шайбу из нашей зоны. Дмитрий Яшкин особенно активен в бригаде большинства гостей.
Команды вышли на лед. Звучат национальные гимны Чехии и России.
Чуть ранее сегодня уже состоялся матч второго тура Кубка Первого канала: шведы без проблем справились с финнами (4:1).
Тот матч со шведами стал для Валерия Николаевича дебютным в рамках главного тренера сборной России. Первый же этап Евротура — в Чехии — триумфально отыграла российская молодежка под руководством Игоря Ларионова. Им, кстати, уже совсем скоро предстоит стартовать на молодежном чемпионате мира в Канаде. 26 декабря матч группового тура. И сразу против США.
В первом матче Кубка Первого канала подопечные Валерия Брагина не без труда одолели шведов, одержав победу в серии буллитов. Чехи же уступили финнам (3:4).
Полностью же состав сборной России выглядит следующим образом: Вратари: Александр Самонов (Иван Федотов);
Рушан Рафиков — Алексей Марченко, Владимир Ткачёв — Вадим Шипачёв — Андрей Чибисов;
Дмитрий Саморуков — Игорь Ожиганов, Андрей Кузьменко — Иван Морозов — Антон Бурдасов;
Егор Яковлев — Дмитрий Юдин, Сергей Толчинский — Денис Зернов — Никита Сошников;
Виктор Антипин, Александр Кадейкин, Максим Мамин — Павел Карнаухов — Дмитрий Воронков.
Вратарская дуэль с первых минут сегодня выглядит так: Александр Самонов — Роман Вилл.
Стартовое вбрасывание запланировано на 15.30 мск.
Приветствуем любителей хоккея! «Газета.Ru» начинает текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка Первого канала на этапе Еврохоккейтура между Россией и Чехией.