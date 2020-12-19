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Сборная России обыгрывает Чехию. LIVE

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала. Россия — Чехия. ОНЛАЙН

После победы над шведами по буллитам сборная России встречается с командой Чехии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния на Кубке Первого канала.
19 декабря 15:30   |  перерыв
Россия
Россия
2:1
Чехия
Чехия
2:1, 0:0
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Денис Наумов  (Тольятти, Россия), Евгений Ромасько  (Тверь, Россия)
Юдин2'
1:0Бурдасов
2:0Кузьменко
Антипин2'
Карнаухов2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Седлак2'
2:1Седлак
Кнот2+10'
Ленц2'
Шустр2'
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Подробная статистика матча
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Перерыв

Завершился второй период. Непросто он сложился для сборной России, но счет тот же 2:1.

'40

А теперь тот же трюк проделал Чибисов. И вновь Вилл помешал.

'39

Под зрительское «Шайбу! Шайбу!» россияне наконец-то подошли к чужим воротам, оккупировав чешскую зону. Кузьменко выкатывался из-за ворот, но протолкнуть шайбу в ближний угол не сумел.

'38

Ожиганов получил неприятный удар по ногам сзади, еле-еле доковылял до скамейки.

'37

Шипачев прошел по левому полуфлангу, качнул защитника дважды и бросил в ближний угол. Вилл внимателен.

'36

К концу периода заметно активизировались чехи, нарастили темп. Яшек классно бросил в дальний нижний угол — Самонов выручил.

'34

Бурдасов оказался на льду. Не сразу смог подняться на ноги, получил Антон неприятный удар по лицу в центре площадки.

'33

Марченко набросил от синей линии в направлении дальней штанги, Велл пытался поймать шайбу, но в итоге отбил ее перед собой. Повезло чеху, что его защитники сыграли на подборе.

'32

Много сумбурных действий в исполнении сборной России в атаке. Брака в передачах хватает, к сожалению.

'31

Но реализовать «лишнего» не удалось. Шустр вышел на лед.

'30

Карнаухов и Ленц вернулись на лед. Еще немного россияне поиграют в большинстве.

'30

Шипачев отпасовал на Ткачева, а тот набросил на ближнюю штангу. Не удалось его партнеру замкнуть передачу.

'29

А теперь 4 на 3 немного поиграют россияне. Шустр наказан малым штрафом.

'29

Коштялек бросил издали — Самонов легко ловит шайбу намертво.

'28

Удаление. Обоюдное. Карнаухов наказан за задержку, а Ленц — за симуляцию. Вот такой вот фол.

'28

Зернов внаглую полез на пятак, накрутил одного, второго, и буквально за мгновение до броска сняли у него шайбу с крюка.

'27

Штястны заложил несколько виражей у наших ворот по правому краю, один из таких закончился подходам к воротам Самонова, но переиграть голкипера чех не сумел.

'26

Шипачев подхватил шайбу у чужого пятака, никто ему не мешал, и Вадим сразу же бросил под перекладину. Шайба-то в сетку попала, но гол не засчитан — Чибисов невольно сдвинул ворота, тем самым помешав своей же команде.

'25

А вот чехи бросают при любой возможности. Вновь последовал наброс от синей линии — Самонов спас, хотя закрывал чешский форвард обзор.

'24

Моментально включили прессинг подопечные Брагина, активизировались у чужой синей линии. Бросить, правда, толком не удается пока что.

'23

Очень непростой отрезок пришлось пережить сейчас Самонову, но в итоге свои ворота защитил. Россия играет в полном составе.

'22

Яшкин классно раскачал защитников на правом фланге, сместился в центр и бросил. Самонов выручил.

'21

Стартовал второй период. Вбрасывание за россиянами. Еще более полутора минут хозяевам играть в меньшинстве.

Перерыв

И завершается первый период. 2:1 — впереди сборная России. Отдыхаем.

'20

На последних секундах периода Седлак заставил Антипина сфолить на себе. Чех классно прошел по дуге с левого фланга к воротам, нарушил на нем правила российский защитник.

'20

В полном составе уже чехи, кстати, играют.

'19

И даже едва не сравняли счет в меньшинстве! Роусек убежал по правому флангу и бросил: выше ворот шайба пролетела.

'18

Уверенно обороняются в своей зоне чехи в меньшинстве. Не дают россиянам комбинировать.

'17

Рональд Кнот удален у Чехов. 2+10 штрафа получил чех за опасный фол с ударом в голову Воронкову.

'17

Мамин прошел по левому краю и прострелил на пятак, куда накатывал Воронков. Немного тому не хватило, чтобы замкнуть передачу.

'16

Неожиданный гол в исполнении Седлака. Вошел в зону по левому полуфлангу чешский форвард и жахнул в ближнюю «девятку». Шайба летела с огромной скоростью, Самонов просто не успел среагировать.

'16

ГОЛ! 2:1! Чехия!

'15

Момент! Классно поймал у пятака шайбу Ожиганов, опустил ее на лед и бросил с близкого расстояния. Не смог он, к сожалению, «прошить» Вилла, но был близок к этому!

'14

Лукаш Радил прошел по правому краю, сблизился с Самоновым, но переиграть российского вратаря не сумел.

'13

В полном составе чехи играют.

'13

Опасно! Ожиганов бросил от синей линии, шайба попала в штангу и отскочила в выдвинувшегося немного вперед Вилла. Заковырялся снаряд на пятаке: пока чешский голкипер пытался его найти, Воронков усердно старался проткнуть шайбу в ворота. Но в итоге прозвучал свисток арбитра.

'12

Шипачев классно прострелил на Морозова, и тот сразу выстрелил с близкого расстояния. Пробить Вилла не удалось.

'11

Еще и удаление зарабатывают чехи. Седлак прихватил руками Сошникова, теперь отдохнет немного.

'10

Между первой и второй промежуток небольшой! Выиграли россияне вбрасывание в чужой зоне, Морозов откатил шайбу назад на Кузьменко, тот убрал защитника и мощно бросил, попав в цель!

'10

ГОЛ! 2:0!

'9

Коштялек организовал слаломный проход со своей зоны в чужую, вышел на свободный лед и бросил. Самонов с броском справился.

'8

Зернов классно ушел от опеки на левом краю и бросил. Шайба после рикошета пролетела над перекладиной.

'7

А вот и второй бросок! А вот и гол! Бурдасов сместился с правого края в центр и щелкнул из полузоны. Вилл не видел шайбы из-за спины Ожиганова. Углядел ее чешский голкипер уже в сетке своих ворот!

'7

ГОЛ! 1:0! Россия!

'7

И, наконец, состоялся первый бросок по воротам сборной Чехии. С ним Вилл справляется легко, прижав шайбу ко льду.

'6

Каше вышел на свободный лед и бросил. Самонов на месте.

'5

Пока что больше борьбы силовой, нежели игровых действий на льду. Но чехи выглядят активнее.

'4

В полном составе играет сборная России.

'3

Мамин хорошо сыграл в обороне, вынудил чешского форварда забраться в офсайд. Пока ничего опасного у ворот Самонова.

'3

Не выпускают чехи шайбу из нашей зоны. Дмитрий Яшкин особенно активен в бригаде большинства гостей.

'2

Удаление у России уже в самом дебюте. Юдин не по правилам атаковал Седлака.

'1

Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли хоккеисты сборной России.

15:27

Команды вышли на лед. Звучат национальные гимны Чехии и России.

15:20

Чуть ранее сегодня уже состоялся матч второго тура Кубка Первого канала: шведы без проблем справились с финнами (4:1).

15:16

Тот матч со шведами стал для Валерия Николаевича дебютным в рамках главного тренера сборной России. Первый же этап Евротура — в Чехии — триумфально отыграла российская молодежка под руководством Игоря Ларионова. Им, кстати, уже совсем скоро предстоит стартовать на молодежном чемпионате мира в Канаде. 26 декабря матч группового тура. И сразу против США.

15:15

В первом матче Кубка Первого канала подопечные Валерия Брагина не без труда одолели шведов, одержав победу в серии буллитов. Чехи же уступили финнам (3:4).

15:11

Полностью же состав сборной России выглядит следующим образом: Вратари: Александр Самонов (Иван Федотов);

Рушан Рафиков — Алексей Марченко, Владимир Ткачёв — Вадим Шипачёв — Андрей Чибисов;

Дмитрий Саморуков — Игорь Ожиганов, Андрей Кузьменко — Иван Морозов — Антон Бурдасов;

Егор Яковлев — Дмитрий Юдин, Сергей Толчинский — Денис Зернов — Никита Сошников;

Виктор Антипин, Александр Кадейкин, Максим Мамин — Павел Карнаухов — Дмитрий Воронков.

15:10

Вратарская дуэль с первых минут сегодня выглядит так: Александр Самонов — Роман Вилл.

15:05

Стартовое вбрасывание запланировано на 15.30 мск.

15:00

Приветствуем любителей хоккея! «Газета.Ru» начинает текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка Первого канала на этапе Еврохоккейтура между Россией и Чехией.