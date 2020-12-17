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Дебют Брагина: Россия обыграла шведов по буллитам

Брагин дебютировал в сборной России победой

В первом матче Кубка Первого канала сборная России под руководством Валерия Брагина встречалась с командой Швеции и одержала волевую победу, выиграв в серии буллитов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
17 декабря 19:30   |  закончен
Швеция
Швеция
3:4 (Б)
Россия
Россия
0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 0:1(Б)
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Роман Гофман  (Москва, Россия), Евгений Ромасько  (Тверь, Россия)
Пяаярви2'
1:0Оберг
Лёв2'
2:1Петтерссон
командный штраф2'
Фантенберг2'
3:3Ларссон
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Бурдасов2'
1:1Кузьменко
Подколзин2'
2:2Сошников
2:3Шипачёв
Чибисов2'
Ожиганов2'
Швеция
Россия
Буллиты
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Подробная статистика матча
Трансляция
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Матч окончен

Дебют Валерия Брагина в качестве главного тренера сборной России оказался-таки победным! Подопечные Валерия Камбэковича дважды отыгрывались, потом сами упустили преимущество, но выиграли в напряженной и долгой буллитной серии! Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

Буллиты

Марио Кемпе — 1:2! Сам себе перехитрил швед. Но не Самонова. Россия победила!

Буллиты

Андрей Кузьменко — 1:2! Обкатил Хелльберга, тот доехал до штанги, но Кузьменко нашел щелочку под рукой!

Буллиты

Иван Морозов — 1:1! Над щитком Хелльберга, но выше ворот.

Буллиты

Эмиль Ларссон — 1:1! Делал то же самое, но на этот раз Самонов ему не поверил и спас.

Буллиты

Теперь начинает Россия. Никита Сошников — 1:1! Хорошо все делал, но Хелльберг отбил блином!

Буллиты

Денис Зернов — 1:1! Хитро пускал шайбу низом, но Хелльберг успел положить щиток.

Буллиты

Магнус Паярви — 1:1! Уперся в Самонова, и тот отразил.

Буллиты

Понтус Оберг — 1:1! Щитком берет Самонов.

Буллиты

Егор Яковлев — 1:1! На силу — неудачно.

Буллиты

Эмиль Ларссон — 1:1! Сумасшедшая скорость, и у Самонова не было шансов.

Буллиты

Никита Сошников — 0:1! Перехитрил и в «домик» забил!

Буллиты

Деннис Рассмуссен — 0:0! Обкатывал Самонова, но тот выставил блин и отразил!

Буллиты

Андрей Кузьменко — 0:0! Немного потерял равновесие, в итоге почти остановился, поработал руками, но не смог переиграть Хелльберга.

Буллиты

Эмиль Петтерссон — 0:0! Самонов не оставил пространства при обыгрыше.

Буллиты

Иван Морозов — 0:0! Слишком просто. Пытался под блин в девятку бросить, Хелльберг отразил.

Буллиты

Марио Кемпе — 0:0! Пытался обкатить Самонова, но не вышло!

'65

Все, сирена. Нас ждут буллиты!

'65

В спокойном режиме докатывают команды овертайм. Не хотят рисковать. Шайба у шведов.

'63

Два в один выскочили российские хоккеисты, поймав шведов на пересменке, однако Сошников не попал в ближнюю девятку!

'62

Шведы провели смену, держа шайбу под контролем, но сразу после Шипачев совершил перехват. Однако до броска прорыв довести не сумел. Но теперь уже Россия владеет шайбой.

'61

Россияне выиграли вбрасывание, однако соорудить атаки не смогли, и контроль над диском установили скандинавы. Они долго катались по российской и средней зоне, но до броска на первой минуте дело не довели.

'61

Поееееееехали! Овертайм стартовал.

Перерыв

Три периода так и не выявили победителя. Третий получился самым ярким и результативным, ну а впереди у нас овертайм — никуда не уходите.

'60

Ну и все, сирена. Нас ждет овертайм.

'60

Давят шведы на последней минуте, Россия ищет контратаку, находит ее, однако Дальбек смог нейтрализовать Мамина.

'58

Момент! Вывели на убойный бросок с пятака Шипачева, но тот промахнулся по шайбе. Наш капитан требовал удаления для соперника, но арбитры не согласились.

'57

Сборная Швеции сейчас проводит много времени в российской зоне. Непростой момент.

'57

Продолжают шведы атаковать. Самонов на месте после броска Дальбека.

'56

Отыгрываются теперь шведы. Зажали нашу команду в зоне. Прошла передача Ларссону на дальний пятак, а его бросок прошил перемещавшегося Самонова.

'56

ГООООООООООООООООООЛ! Эмиль Ларссон — 3:3!

'55

Зажимает Самонов шайбу, а через две секунды после вбрасывания Россия снова играет в полном составе.

'55

Уже 4 на 5 играет сборная России. Так чуть полегче.

'54

Штанга спасает сборную России!

'54

В формате 4 на 3 давят шведы на российскую команду, однако наши отбрасываются.

'53

Игорь Ожиганов после сейва Самонова ударил накатывавшего на пятак Вингерле, а тот не стал отвечать. Большинство будет у сборной Швеции.

'53

Бурдасов, заработав ногами, пролетел в среднюю зону, вошел в чужую и бросил низом с разворота — Хелльберг начеку.

'53

Стычка между Чибисовым и Фантенбергом после остановки игры. В итоге обоюдное удаление.

'52

Самонов совершает сейв шлемом.

'51

Вот так сборная Швеции пыталась оспорить российский эквалайзер, а теперь из-за этого вообще уступает в счете. Задавили россияне в большинстве. Чибисов трижды бросал с пятака, а в итоге Шипачев на дальней штанге подкараулил отскок и легко переправил диск в сетку.

'51

ГООООООООООООООООЛ! Вадим Шипачев — 3:2!

'51

Россияне расставляются в зоне. Выводят Марченко на бросок — рикошет, и шайба уходит мимо ворот.

'50

Ну и таким образом сборная Швеции получает удаление за неправильный челлендж!

'50

ГОЛ ЗАСЧИТАН! 2:2!

'50

Честно говоря, обычные повторы не дают ответа на вопрос. Шайба входила в зону сборной России примерно в одно время со вторым коньком Шипачева. Очень интересно, засчитают ли гол сборной России?

'50

Наставник сборной Швеции Йохан Гарпенлев взял челлендж на предмет офсайда. Ждем решения.

'50

Какая шикарная быстрая атака сборной России. Егор Яковлев в итоге вывел после суперпередачи Шипачева себе за спину на бросок Сошникова, и форвард в касание выстрелил под перекладину! Хелльберг не успел!

'50

ГООООООООООООООООЛ! Никита Сошников — 2:2!

'49

Воронков обыграл двоих в шведской зоне, оббежал третьего и едва не вышел на бросок, но четвертый оппонент успел помешать.

'48

Штанга после серии рикошетов спасает шведские ворота после броска Данилы Галенюка с классной передачи Кузьменко.

'47

Россия лучше соперника начала третий период, но ошибка в передаче на выходе из своей зоны обошлась дорого. Быстрый пас на Эмиля Петтерссона, у которого было много времени прицелиться, и бросил он просто идеально!

'47

ГООООООООООООООООООООЛ! Эмиль Петтерссон — 1:2!

'47

Сошников бросает со средней дистанции, Хелльберг отбивает, а накативший на пятак Карнаухов мог бы замкнуть, отскочи шайба в другую сторону.

'46

Не сказать, что Россия была плоха в большинстве. В концовке опасными были броски Ожигагнова и Ткачева, но шведы отбились. В полных составах обе команды теперь.

'45

И вот наконец получилось, и Антон Бурдасов опасно бросал с кистей после быстрого розыгрыша, но его одноклубник Хелльберг все знал и отразил.

'45

Линдберг легко выиграл вбрасывание, партнеры выбросили из зоны, а сам центр укатил на смену. И так сборная России пока не может встать в чужой зоне. Заходят и выходят.

'44

Павел Карнаухов прорвался к чужим воротам после своего силового приема, поставил корпус и заставил Виктора Лева совершить на себе фол, чтобы не дать бросить. Второе большинство сборной России в этом матче.

'43

Пара моментов в исполнении сборной России. В одном из них снова Кузьменко был на острие, но не смог замкнуть дальнюю штангу.

'42

Никак шведы не могли встать в зоне, сделали это только под конец большинства. Разыграли, но могучий бросок до Самонова не дошел. В полном составе сборная России.

'41

Поеееееееехали! Третий период стартовал.

Перерыв

Повеселее стало, пошли голы. Шведы открыли счет, а сборная России смогла отыграться. И хотя гости атаковали больше, сборная России ударно провела концовку отрезка. Правда, из-за удаления Ткачева проведет в меньшинстве полторы минуты на старте третьего периода.

'40

Полминуты шведы давили в большинстве в российской зоне, но подопечные Брагина отбились. Сирена.

'40

Владимир Ткачев перестарался в чужой зоне в борьбе с защитником и заплел тому ноги клюшкой — второе в матче большинство сборной Швеции.

'40

Кузьменко становится главным действующим лицом в сборной России. Сейчас получил слева на входе в зону и бросил издали, не сближаясь с защитником. Шайба летела в дальнюю девятку, но проблемой для Хелльберга, сыгравшего ловушкой, не стала.

'38

После серии атак Швеции сборная России провела свое позиционное наступление, но на этот раз Кузьменко придумал слишком сложное — партнеры не поняли.

'37

Шведы снова пошли вперед, и Самонов в одной атаке совершил два шикарных сейва. Особенно от накатившего на дальнюю штангу Дальбека.

'35

Какой голище сборной России! Провели хороший отрезок, прижали гостей и следствием этого стала голевая комбинация, но какой она вышла! Егор Яковлев после передачи Андрея Кузьменко от лицевого борта назад мог решать сам из левого круга вбрасывания, но отдал направо к воротам Ивану Морозову. Но и тот не стал бросать. Уложив на лед защитника и вратаря паузой, отпасовал на другую штангу уже выкатившемуся из-за ворот Кузьменко. Андрей просто успел в борьбе с защитником подставить клюшку. Вряд ли он именно бросал, но получилось в створ. Шайба скользнула по щитку лежавшего Хелльберга и зашла в ворота!

'35

ГООООООООООООООООООООООООООЛ! Андрей Кузьменко — 1:1!

'33

Вывели россияне на бросок Егора Яковлева. Шведские защитники заблокировали, но затем вынуждены были проброситься.

'32

Полное преимущество шведских хоккеистов во втором периоде.

'30

И снова Самонов тащит! На этот раз после броска накатившего на дальний пятак Лева через трафик.

'29

Оберг, издевательски легко обыграв двух защитников, выскочил на ворота Самонова, но голкипер СКА вытащил бросок форварда «Трактора».

'27

Ошибается сборная России при выходе из своей зоны, но в итоге Юдин сам же исправляется, перехватывая уже шведскую передачу под бросок.

'26

А вот уже Ожиганов не попадает в ближний угол из хорошей позиции!

'26

Дмитрий Воронков пластается на льду и блокирует потенциально очень опасный выстрел Фантенберга от синей линии.

'25

Давление шведов продолжилось. Клас Дальбек зарядил с кистей от синей линии. Шайба шла мимо, но попала в пятую точку уворачивавшегося от нее Понтуса Оберга, срикошетив от нее прямо в девятку!

'25

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Понтус Оберг — 0:1!

'24

Отрезок без пауз провели команды. Хорошие скорости, мало игры в средней зоне, но и бросков в створ нет почти. Вот сейчас шведский защитник зарядил от синей линии выше, атака продолжилась, и после передачи Виктора Лева Йеспер Фреден переправлял низом в касании — Самонов потащил. А потом еще и на добивании в сутолоке прижал шайбу!

'22

Швеция активно начинает второй период, но до броска не доходит. Впрочем, и атака сборной России не приводит к угрозе.

'21

Поееееехали! Второй период стартовал.

Перерыв

Достаточно бодрый первый период, хотя могло быть поярче. Шведы лучше и больше контролируют шайбу, но сборная России острее. Ну а на табло пока нули. Ждем вторую двадцатиминутку.

'20

Все, звучит сирена. Первый период завершен.

'20

Россия была в своем большинстве острее соперника, и Хелльберг еще потащил хороший бросок Бурдасова. Но в итоге и скандинавы отбились.

'19

Штанга спасает гостей после выстрела Лямкина от синей линии.

'18

Шипачев на скорости втащил шайбу в зону шведов по центру, отдал налево Чибисову, но тот не попал в створ. Атака продолжилась, и уже после смены Кузьменко был очень активен. В конечной фазе он с пятака дважды бросал. В первом случае выручил Хелльберг, а во втором помешать удалось только ценой нарушения. Магнус Паярви в штраф-боксе.

'17

Сборная Швеции больше контролирует шайбу и проводит с ней времени в чужой зоне, но это все как-то не остро пока. И заслуга в этом, конечно, принадлежит здорово нейтрализующей атаку соперников российской сборной.

'16

Все, пришлось сборной России поработать в своей зоне в меньшинстве, но теперь она в полном составе. Ничего особо опасного «Тре крунур» не создали.

'15

Возят-возят шведы шайбу, но пока что им это ничего не дает.

'14

Опять большими силами атаковали шведы, и в итоге Антон Бурдасов нарушил правила, совершив подножку у борта. Первое удаление в матче.

'14

Еще момент у ворот сборной России, но Самонов вылавливает бросок, успевая среагировать и опуститься на лед.

'13

Позиционная атака сборной Швеции. Достаточно долго передавали шайбу внутри российской зоны, а потом Оскар Фантенберг зарядил от синей линии — рядом со штангой!

'11

Классно сыграл Зернов, выкатился на ворота, и там на пятаке была свалка, но Хелльберг сумел отвести угрозу!

'10

Еще момент! Теперь Шипачев и Чибисов выкатились вдвоем на одного защитника. Последовала передача от капитана на партнера, и Чибисов бросал без сопротивления в почти пустой створ, но Хелльберг потащил в ловушку!

'9

Шведы ошибаются в своей зоне под воротами, капитан Вадим Шипачев пасует назад Андрею Чибисову, а тот в движении наносит бросок, но прямо в Хелльберга, хоть и из-под защитника.

'8

Момент у сборной России! Вывалились на шведские ворота. Передача последовала на пятак, но там Денис Зернов не сумел переиграть Хелльберга в касание в ближнем бою.

'7

Очень уверенно пока сборная России смотрится на точке вбрасывания, хотя каких-то серьезных дивидендов это не приносит.

'6

В позиционной атаке были гости в зоне сборной России, однако шайба после перспективной передачи на свободного защитника под синюю линию перескочила его клюшку.

'5

Пока вполне себе равный и не особенно острый хоккей. Вратари не без работы, но чего-то выдающегося им делать не приходилось.

'4

Впрочем, шведы провели отрезок в зоне сборной России, заставив Самонова накрыть шайбу, после чего раздался свисток. И Хелльберг вернулся на лед.

'4

Какая-то проблема с экипировкой у голкипера шведской команды. Пауза, выяснения арбитров со скамейкой запасных «Тре крунур», и в итоге вместо Хелльберга место в воротах занимает Андерс Линдбек.

'2

Еще одна хорошая смена в исполнении сборной России, но шведы отбиваются.

'1

Ух, короткая первая смена, а уже с новыми форвардами начинавший матч Алексей Марченко вкатывается в чужую зону и наносит щелчок — звенит перекладина.

'1

Поееееееехали! Матч начался!

19:34

Ворота команд сегодня защищают Александр Самонов и Магнус Хелльберг.

19:30

Звучат национальные гимны Швеции и России.

19:25

Важно отметить, что сегодняшний матч первый для Валерия Брагина в качестве главного тренера взрослой сборной России.

19:20

Кубок Первого канала уже стартовал. На «ЦСКА-Арена» сборная Финляндии в красивом матче переиграла Чехию — 4:3.

19:15

Напомним, что на прошлом этапе, Кубке «Карьялы» в Финляндии, под брендом российской хоккейной сборной выступала молодежка под руководством Игоря Ларионова. Выступила просто блестяще, выиграв все три матча и турнир в целом. Было бы здорово и сейчас увидеть на турнире, тем более домашнем, молодежь, но это невозможно, так как команда Ларионова уже улетела в Канаду на молодежный чемпионат мира, чтобы своевременно пройти карантин.

19:10

Вот в каком составе сегодня выйдет на лед сборная России по хоккею.

19:05

Матч начнется в 19.30 мск.

19:00

Сборная России стартует на Кубке Первого канала матчем против национальной команды Швеции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.