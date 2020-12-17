Какой голище сборной России! Провели хороший отрезок, прижали гостей и следствием этого стала голевая комбинация, но какой она вышла! Егор Яковлев после передачи Андрея Кузьменко от лицевого борта назад мог решать сам из левого круга вбрасывания, но отдал направо к воротам Ивану Морозову. Но и тот не стал бросать. Уложив на лед защитника и вратаря паузой, отпасовал на другую штангу уже выкатившемуся из-за ворот Кузьменко. Андрей просто успел в борьбе с защитником подставить клюшку. Вряд ли он именно бросал, но получилось в створ. Шайба скользнула по щитку лежавшего Хелльберга и зашла в ворота!