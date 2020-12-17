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Дебют Валерия Брагина в качестве главного тренера сборной России оказался-таки победным! Подопечные Валерия Камбэковича дважды отыгрывались, потом сами упустили преимущество, но выиграли в напряженной и долгой буллитной серии! Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
В спокойном режиме докатывают команды овертайм. Не хотят рисковать. Шайба у шведов.
Шведы провели смену, держа шайбу под контролем, но сразу после Шипачев совершил перехват. Однако до броска прорыв довести не сумел. Но теперь уже Россия владеет шайбой.
Россияне выиграли вбрасывание, однако соорудить атаки не смогли, и контроль над диском установили скандинавы. Они долго катались по российской и средней зоне, но до броска на первой минуте дело не довели.
Поееееееехали! Овертайм стартовал.
Три периода так и не выявили победителя. Третий получился самым ярким и результативным, ну а впереди у нас овертайм — никуда не уходите.
Давят шведы на последней минуте, Россия ищет контратаку, находит ее, однако Дальбек смог нейтрализовать Мамина.
Сборная Швеции сейчас проводит много времени в российской зоне. Непростой момент.
Продолжают шведы атаковать. Самонов на месте после броска Дальбека.
Отыгрываются теперь шведы. Зажали нашу команду в зоне. Прошла передача Ларссону на дальний пятак, а его бросок прошил перемещавшегося Самонова.
Зажимает Самонов шайбу, а через две секунды после вбрасывания Россия снова играет в полном составе.
Уже 4 на 5 играет сборная России. Так чуть полегче.
В формате 4 на 3 давят шведы на российскую команду, однако наши отбрасываются.
Бурдасов, заработав ногами, пролетел в среднюю зону, вошел в чужую и бросил низом с разворота — Хелльберг начеку.
Вот так сборная Швеции пыталась оспорить российский эквалайзер, а теперь из-за этого вообще уступает в счете. Задавили россияне в большинстве. Чибисов трижды бросал с пятака, а в итоге Шипачев на дальней штанге подкараулил отскок и легко переправил диск в сетку.
Россияне расставляются в зоне. Выводят Марченко на бросок — рикошет, и шайба уходит мимо ворот.
Честно говоря, обычные повторы не дают ответа на вопрос. Шайба входила в зону сборной России примерно в одно время со вторым коньком Шипачева. Очень интересно, засчитают ли гол сборной России?
Наставник сборной Швеции Йохан Гарпенлев взял челлендж на предмет офсайда. Ждем решения.
Какая шикарная быстрая атака сборной России. Егор Яковлев в итоге вывел после суперпередачи Шипачева себе за спину на бросок Сошникова, и форвард в касание выстрелил под перекладину! Хелльберг не успел!
Воронков обыграл двоих в шведской зоне, оббежал третьего и едва не вышел на бросок, но четвертый оппонент успел помешать.
Россия лучше соперника начала третий период, но ошибка в передаче на выходе из своей зоны обошлась дорого. Быстрый пас на Эмиля Петтерссона, у которого было много времени прицелиться, и бросил он просто идеально!
Линдберг легко выиграл вбрасывание, партнеры выбросили из зоны, а сам центр укатил на смену. И так сборная России пока не может встать в чужой зоне. Заходят и выходят.
Никак шведы не могли встать в зоне, сделали это только под конец большинства. Разыграли, но могучий бросок до Самонова не дошел. В полном составе сборная России.
Повеселее стало, пошли голы. Шведы открыли счет, а сборная России смогла отыграться. И хотя гости атаковали больше, сборная России ударно провела концовку отрезка. Правда, из-за удаления Ткачева проведет в меньшинстве полторы минуты на старте третьего периода.
Кузьменко становится главным действующим лицом в сборной России. Сейчас получил слева на входе в зону и бросил издали, не сближаясь с защитником. Шайба летела в дальнюю девятку, но проблемой для Хелльберга, сыгравшего ловушкой, не стала.
После серии атак Швеции сборная России провела свое позиционное наступление, но на этот раз Кузьменко придумал слишком сложное — партнеры не поняли.
Какой голище сборной России! Провели хороший отрезок, прижали гостей и следствием этого стала голевая комбинация, но какой она вышла! Егор Яковлев после передачи Андрея Кузьменко от лицевого борта назад мог решать сам из левого круга вбрасывания, но отдал направо к воротам Ивану Морозову. Но и тот не стал бросать. Уложив на лед защитника и вратаря паузой, отпасовал на другую штангу уже выкатившемуся из-за ворот Кузьменко. Андрей просто успел в борьбе с защитником подставить клюшку. Вряд ли он именно бросал, но получилось в створ. Шайба скользнула по щитку лежавшего Хелльберга и зашла в ворота!
Вывели россияне на бросок Егора Яковлева. Шведские защитники заблокировали, но затем вынуждены были проброситься.
Полное преимущество шведских хоккеистов во втором периоде.
Ошибается сборная России при выходе из своей зоны, но в итоге Юдин сам же исправляется, перехватывая уже шведскую передачу под бросок.
Дмитрий Воронков пластается на льду и блокирует потенциально очень опасный выстрел Фантенберга от синей линии.
Давление шведов продолжилось. Клас Дальбек зарядил с кистей от синей линии. Шайба шла мимо, но попала в пятую точку уворачивавшегося от нее Понтуса Оберга, срикошетив от нее прямо в девятку!
Швеция активно начинает второй период, но до броска не доходит. Впрочем, и атака сборной России не приводит к угрозе.
Поееееехали! Второй период стартовал.
Достаточно бодрый первый период, хотя могло быть поярче. Шведы лучше и больше контролируют шайбу, но сборная России острее. Ну а на табло пока нули. Ждем вторую двадцатиминутку.
Сборная Швеции больше контролирует шайбу и проводит с ней времени в чужой зоне, но это все как-то не остро пока. И заслуга в этом, конечно, принадлежит здорово нейтрализующей атаку соперников российской сборной.
Все, пришлось сборной России поработать в своей зоне в меньшинстве, но теперь она в полном составе. Ничего особо опасного «Тре крунур» не создали.
Возят-возят шведы шайбу, но пока что им это ничего не дает.
Очень уверенно пока сборная России смотрится на точке вбрасывания, хотя каких-то серьезных дивидендов это не приносит.
В позиционной атаке были гости в зоне сборной России, однако шайба после перспективной передачи на свободного защитника под синюю линию перескочила его клюшку.
Пока вполне себе равный и не особенно острый хоккей. Вратари не без работы, но чего-то выдающегося им делать не приходилось.
Еще одна хорошая смена в исполнении сборной России, но шведы отбиваются.
Поееееееехали! Матч начался!
Ворота команд сегодня защищают Александр Самонов и Магнус Хелльберг.
Звучат национальные гимны Швеции и России.
Важно отметить, что сегодняшний матч первый для Валерия Брагина в качестве главного тренера взрослой сборной России.
Кубок Первого канала уже стартовал. На «ЦСКА-Арена» сборная Финляндии в красивом матче переиграла Чехию — 4:3.
Напомним, что на прошлом этапе, Кубке «Карьялы» в Финляндии, под брендом российской хоккейной сборной выступала молодежка под руководством Игоря Ларионова. Выступила просто блестяще, выиграв все три матча и турнир в целом. Было бы здорово и сейчас увидеть на турнире, тем более домашнем, молодежь, но это невозможно, так как команда Ларионова уже улетела в Канаду на молодежный чемпионат мира, чтобы своевременно пройти карантин.
Вот в каком составе сегодня выйдет на лед сборная России по хоккею.
Матч начнется в 19.30 мск.
Сборная России стартует на Кубке Первого канала матчем против национальной команды Швеции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.