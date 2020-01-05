Канада U20

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Хованов долго думал, что делать с шайбой, отдал на ближнюю штангу, и Замула отпасовал на Денисенко. Бросил Григорий, но неточно.
Марченко бросил от левого борта — в штангу попадает шайба.
Выиграли россияне вбрасывание в чужой зоне, и Хованов сразу же выстрелил издали. Едва не дошла шайба до ворот Хофера.
Воронков вошел в зону и отпасовал на Марченко. Сразу же бросил Кирилл. Щелчок не сказать что получился опасным, но Хофер на всякий случай прижал шайбу ловушкой ко льду.
Лавуа набросил на пятак из-за ворот, и едва-едва на шайбу не выбежал канадский форвард!
На встречных агрессивных атаках начался матч. Много ошибок, много попыток исполнить бросок. Не стали откладывать дело в долгий ящик команды.
Ух, опасно могло быть! Фуди будто не заметил препятствий, сместился с левого края в центр с неудобной руки. Мифтахов с трудом, но шайбу поймал.
Команды вышли на лед. Все готово к началу матча.
В финале 2011-го, к слову, были обыграны как раз канадцы. Сможем повторить?
В 2015 году сборные России и Канады уже встречались в финале МЧМ. Тогда на турнире в Торонто победителем стали канадцы, обыгравшие команду как раз Валерия Брагина со счетом 5:4. Российская же сборная в последний раз брала золото молодежного мирового первенства аж в 2011 году, когда за «молодежку» бегали, например, Артемий Панарин, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко, нынешние звезды НХЛ.
Примечательно, что за всю историю молодежных мировых первенств по ходу одного турнира в противостоянии России и Канады ни одна из сборных не одерживала двух побед подряд. Надеемся, что подопечные Валерия Брагина эту статистику сегодня исправят.
Напомним, как сложились полуфиналы МЧМ. Сборная России с огромным трудом справилась с ровесниками из Швеции, одержав победу со счетом 5:4 в овертайме. Канадцы же прошлись катком по финнам, забросив пять безответных шайб, четыре из которых залетели в ворота финского голкипера уже в первом периоде.
Россия — Канада. Хоккейная классика. Бренд. Тут лишних слов для привлечения внимания не нужно. Тем более, когда речь идет о финале, хоть и молодежного чемпионата мира. Так-то тут все по-взрослому. У канадцев сегодня будет особый настрой, и этого стоит остерегаться. По ходу всего первенства «кленовые» потерпели лишь одно поражение. И какое! Во втором туре группового этапа команда Дэйла Хантера шесть раз вытаскивала шайбу из своих ворот, не забив. 0:6 — крупнейшее поражение канадцев за всю историю молодежных чемпионатов мира. Сегодня канадские хоккеисты выйдут на лед не только биться за золото, но и мстить за этот разгром.
И представляем состав сборной Канады. Ворота с первых минут будет защищать Джоэль Хофер. Но в этом ничего удивительно. Важно то, что в заявку включен Барретт Хэйтон. «Прославился» канадский форвард тем, что отказался снимать шлем во время исполнения гимна Российской Федерации после матча с россиянами. В полуфинале против финнов Хэйтон получил серьезный ушиб руки в одном из эпизодов, и его участие в сегодняшнем финале было под вопросом. Теперь — никаких вопросов.
Состав российской сборной. Место в воротах занял Амир Мифтахов. Ярослав Аскаров ожидаемо после не самого удачного матча в полуфинале со шведами был отправлен в запас.
Начало матча запланировано на 21.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция финального матча молодежного чемпионата мира — 2020, в котором встретятся сборные России и Канады.