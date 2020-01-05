Канада U20

Россия — Канада. Хоккейная классика. Бренд. Тут лишних слов для привлечения внимания не нужно. Тем более, когда речь идет о финале, хоть и молодежного чемпионата мира. Так-то тут все по-взрослому. У канадцев сегодня будет особый настрой, и этого стоит остерегаться. По ходу всего первенства «кленовые» потерпели лишь одно поражение. И какое! Во втором туре группового этапа команда Дэйла Хантера шесть раз вытаскивала шайбу из своих ворот, не забив. 0:6 — крупнейшее поражение канадцев за всю историю молодежных чемпионатов мира. Сегодня канадские хоккеисты выйдут на лед не только биться за золото, но и мстить за этот разгром.