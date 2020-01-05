Швеция U20

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Густафссон в меньшинстве обозначил давление у чужих ворот и едва не вышел с шайбой на пятак.
Ранта на скорости прошел по правому краю, убрал шайбу под опорную ногу и почти обыграл защитника. Немного неточно получилось, потерял контроль финн.
Маччелли сделал классную проникающую передачу из глубины на ход Саареле, тому стоило уйти немного влево, чтобы избавиться от опеки, но подвела техника финского форварда.
Не сумели шведы реализовать численное преимущество. Финны в полном составе.
Опасно могло быть! Берггрен выдал отличный пас из-за ворот на одинокого Хольца, тому вообще никто не мешал, но швед, не став обрабатывать шайбу, решил щелкнуть в касание. И шайба как раз неудачно подскочила прямо над его клюшкой! Повезло Аннунену.
Густафссон бросил с острого угла. Аннунен без проблем шайбу ловит.
Рэймонд отошел от пятака немного назад и бросил с разворота. Вышел Аннунен далеко из ворот, но до него к счастью для финнов шайба не долетела.
Пуйстола подхватил шайбу в своей зоне, прошел по центру, обыграл одного и почти обыграл второго защитника сборной Швеции. Далековато отпустил шайбу с крюка, пытался даже бросить на всякий случай, но момент был упущен.
Фагемо оказался один на левом краю в зоне вбрасывания, но бросок у шведа не получился. Мимо шайбы махнул.
Стартовал второй период. Вбрасывание за шведами.
Затянули финны с ударом, но первый бросок парировал вратарь, а второй пришелся в частокол ног обороняющихся хоккеистов. Жарко сейчас у ворот Йеспера Элиассона!
Зато в равных составах сподобились шведы на удар — голкипер сборной Финляндии на месте.
Все, в полном составе Финляндия. Поразительно, но толком ничего номинальные хозяева сообразить не смогли.
Продолжают команды показывать открытый хоккей: одна за другой идут атаки, и, похоже, первый гол — дело времени.
Команды тем временем завершили разминку. Чуть не забыли сказать о важном: команды встречались в группе А, и шведы были сильнее финнов. В овертайме была заброшена решающая шайба — 3:2. Как оно будет сегодня, узнаем совсем скоро.
Все готово к началу поединка на «Остравар-Арене» в чешской Остраве. Смотрим!
Кстати, финал начнется в 21:00. А вот как выглядят награды мирового первенства.
Напомним, что в рамках 1/2 финала турнира финны крупно уступили Канаде (0:5), тогда как шведы не смогли в овертайме вырвать победу у сборной России (4:5).
Начало матча запланировано на 17.10 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча за третье место на молодежном чемпионате мира — 2020, в котором встретятся сборные Швеции и Финляндии.