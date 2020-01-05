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Швеция U20 Финляндия U20

Утешительный приз: Швеция проигрывает финнам на МЧМ-2020. LIVE

Молодежный чемпионат мира. Матч за третье место. Швеция — Финляндия. ОНЛАЙН

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Сборная Швеции встречается с командой Финляндии в матче за третье место на молодежном чемпионате мира по хоккею. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
05 января 17:00   |  2 период
Швеция U20
Швеция U20
1:2
Финляндия U20
Финляндия U20
1:2, 0:0
Стадион «Остравар-Арена», Острава | Судьи: Майкл Кэмпбелл  (Канада), Фрейзер Лоуренс  (Канада)
Лундквист2'
1:1Сандин
Сёдерстрём2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Хонка2'
0:1Пуйстола
Ноусиайнен2'
Маччелли2'
1:2Маччелли
Саарела2'
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
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'28

Густафссон в меньшинстве обозначил давление у чужих ворот и едва не вышел с шайбой на пятак.

'28

Сандин за атаку игрока, не владеющего шайбой, отдохнет пару минут.

'28

Ранта на скорости прошел по правому краю, убрал шайбу под опорную ногу и почти обыграл защитника. Немного неточно получилось, потерял контроль финн.

'27

Маччелли сделал классную проникающую передачу из глубины на ход Саареле, тому стоило уйти немного влево, чтобы избавиться от опеки, но подвела техника финского форварда.

'26

Не сумели шведы реализовать численное преимущество. Финны в полном составе.

'25

Опасно могло быть! Берггрен выдал отличный пас из-за ворот на одинокого Хольца, тому вообще никто не мешал, но швед, не став обрабатывать шайбу, решил щелкнуть в касание. И шайба как раз неудачно подскочила прямо над его клюшкой! Повезло Аннунену.

'24

Густафссон бросил с острого угла. Аннунен без проблем шайбу ловит.

'24

Удаление у финнов. Саарела совершенно необоснованно ударил сопернику по лицу. Малым штрафом наказан.

'23

Рэймонд отошел от пятака немного назад и бросил с разворота. Вышел Аннунен далеко из ворот, но до него к счастью для финнов шайба не долетела.

'22

Пуйстола подхватил шайбу в своей зоне, прошел по центру, обыграл одного и почти обыграл второго защитника сборной Швеции. Далековато отпустил шайбу с крюка, пытался даже бросить на всякий случай, но момент был упущен.

'21

Фагемо оказался один на левом краю в зоне вбрасывания, но бросок у шведа не получился. Мимо шайбы махнул.

'21

Стартовал второй период. Вбрасывание за шведами.

Первый период

И все! Шикарный первый период и шайба в исполнении Финляндии прямо в раздевалку — 2:1 на табло. Ждем продолжения.

20

ГОООООЛ!!! Раз за разом выручал страж ворот Швеции, и даже выстояли желто-синие меньшинство... Но контратака привела к тому, что финны выходят вперед прямо перед перерывом! Это Маттиас Мачелли делает разницу.

18

Затянули финны с ударом, но первый бросок парировал вратарь, а второй пришелся в частокол ног обороняющихся хоккеистов. Жарко сейчас у ворот Йеспера Элиассона!

16

За 3 минуты до первого перерыва у сборной Финляндии большинство... Пятой удаление в нашем матче!

15

Немного сбавили темп хоккеисты. Видно, что подустали команды от резвого начала поединка. Удаление — финны вчетвером остаются из-за фола Мачелли. И вроде не назвать грубой игру, но четыре удаления за 15 минут — это как-то многовато.

13

ГОООЛ!!! 1:1! Сандин безупречен — снова Швеция в в большинстве забивает.

11

Снова удаление! На сей раз в составе Финляндии — «4 на 4» некоторое время поиграют команды.

10

А тут еще и удаление у Швеции. Непростой отрывок сейчас для команды Томаса Монтена.

9

ГООООООЛ!!! Или не гол?! Чуть себе не привезли финны, но вовремя погасили пожар у своих ворот после неточной передачи. Затем последовал пас в атаку, и шайба от конька Патрика Пуйстола влетела в сетку. Гол засчитан, видеоповтор помог судьям.

7

Зато в равных составах сподобились шведы на удар — голкипер сборной Финляндии на месте.

6

Все, в полном составе Финляндия. Поразительно, но толком ничего номинальные хозяева сообразить не смогли.

4

Опасно! Финского защитника удаляют за спасительный фол на оппоненте — пустой угол был перед форвардом. Напомним, что вчера шведы были чудо как хороши в большинстве в поединке против России.

2

Продолжают команды показывать открытый хоккей: одна за другой идут атаки, и, похоже, первый гол — дело времени.

1

Начался поединок за бронзу! Финны сразу два броска по воротам желто-синих наносят, на что шведы отвечают мощным ударом в створ! Вот так начало.

17:00

Команды тем временем завершили разминку. Чуть не забыли сказать о важном: команды встречались в группе А, и шведы были сильнее финнов. В овертайме была заброшена решающая шайба — 3:2. Как оно будет сегодня, узнаем совсем скоро.

17:08

Все готово к началу поединка на «Остравар-Арене» в чешской Остраве. Смотрим!

16:55

Кстати, финал начнется в 21:00. А вот как выглядят награды мирового первенства.

16:45

Напомним, что в рамках 1/2 финала турнира финны крупно уступили Канаде (0:5), тогда как шведы не смогли в овертайме вырвать победу у сборной России (4:5).

16:35

Начало матча запланировано на 17.10 мск.

16:30

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча за третье место на молодежном чемпионате мира — 2020, в котором встретятся сборные Швеции и Финляндии.