Канада U20

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Отметим, что именно канадцы и финны являются главными фаворитами молодежных первенств последних лет. С 2014 года финны брали золото МЧМ три раза, канадцы — дважды. Лишь один раз, в 2017-м, в эту компанию втиснулись хоккеисты из США.
Что касается финнов, то молодежка «Суоми» на самом старте чемпионата уступила шведами в овертайме, а в заключительном матче группового этапа проиграла швейцарским хоккеистам со счетом 2:5. По пути в полуфинал финны одолели команду США — 1:0.
У молодежной сборной Канады на этом турнире лишь одно поражение. И какое! От ровесников из России со счетом 0:6. Хотя вряд ли можно заявить, что этот разгром серьезно повлиял на состояние команды: «кленовые» без проблем пробились в плей-офф, а в четвертьфинале уничтожили словаков (6:1).
У финнов место в воротах с первых минут займет Юстус Аннунен.
Состав канадской молодежки.
Чуть менее часа назад определился первый финалист молодежного чемпионата мира. В драматичном матче, в овертайме сборная России под руководством Валерия Брагина одолела команду Швеции со счетом 5:4.
Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинала молодежного чемпионата мира — 2020 между Канадой и Финляндией.