Канада U20

У молодежной сборной Канады на этом турнире лишь одно поражение. И какое! От ровесников из России со счетом 0:6. Хотя вряд ли можно заявить, что этот разгром серьезно повлиял на состояние команды: «кленовые» без проблем пробились в плей-офф, а в четвертьфинале уничтожили словаков (6:1).