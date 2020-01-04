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Россия ждет соперника: Канада против Финляндии. LIVE

Молодежный чемпионат мира по хоккею. 1/2 финала. Канада — Финляндия. ОНЛАЙН

Сборная Канады встречается с командой Финляндии в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
04 января 21:00   |  Не начался
Канада U20
Канада U20
Финляндия U20
Финляндия U20
Стадион «Остравар-Арена», Острава | Судьи: Шон Макфарлейн  (США), Сергей Морозов  (Московская обл., Россия)
Подробная статистика матча
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Трансляция
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20:55

Отметим, что именно канадцы и финны являются главными фаворитами молодежных первенств последних лет. С 2014 года финны брали золото МЧМ три раза, канадцы — дважды. Лишь один раз, в 2017-м, в эту компанию втиснулись хоккеисты из США.

20:51

Что касается финнов, то молодежка «Суоми» на самом старте чемпионата уступила шведами в овертайме, а в заключительном матче группового этапа проиграла швейцарским хоккеистам со счетом 2:5. По пути в полуфинал финны одолели команду США — 1:0.

20:50

У молодежной сборной Канады на этом турнире лишь одно поражение. И какое! От ровесников из России со счетом 0:6. Хотя вряд ли можно заявить, что этот разгром серьезно повлиял на состояние команды: «кленовые» без проблем пробились в плей-офф, а в четвертьфинале уничтожили словаков (6:1).

20:46

У финнов место в воротах с первых минут займет Юстус Аннунен.

20:45

Состав канадской молодежки.

20:40

Чуть менее часа назад определился первый финалист молодежного чемпионата мира. В драматичном матче, в овертайме сборная России под руководством Валерия Брагина одолела команду Швеции со счетом 5:4.

20:35

Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

20:30

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинала молодежного чемпионата мира — 2020 между Канадой и Финляндией.