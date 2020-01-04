Швеция U20

��U20: Какой же здоровый этот Егор Соколов! Такой здоровый, что выбросить шайбу мимо него у Хуго Алнефельта не получилось. Егор поймал, опустил ее на лед, а оттуда - клюшкой в ворота. Это 3:1! Три-один, как слышно, прием? #SWERUS #снамироссия