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Швеция U20 Россия U20

Шведский рубеж: Россия ведет в полуфинале МЧМ. LIVE

Молодежный чемпионат мира по хоккею. 1/2 финала. Швеция — Россия. ОНЛАЙН

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Сборная России играет с командой Швеции в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
04 января 17:00   |  перерыв
Швеция U20
Швеция U20
2:3
Россия U20
Россия U20
2:3
Стадион «Остравар-Арена», Острава | Судьи: Фрейзер Лоуренс  (Канада), Кристиан Викман  (Финляндия)
1:0Сандин
Хольц2'
Хёгландер5+GM'
2:3Фагемо
Лундквист2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
1:1Морозов
1:2Хованов
1:3Соколов
Романов2'
Подробная статистика матча
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Первый период

Шикарный первый тайм в матче Швеция — Россия! Наша сборная впереди — 3:2, но скандинавы смотрятся ничуть не хуже. Дальше будет только интереснее, а пока — перерыв.

19

Требуют россияне сейчас буллит за фол при выходе на ворота Швеции... Но лишь двухминутным удалением приходится довольствоваться нашим парням.

17

Романов и Голенюк чуть не потеряли шайбу прямо перед собственными воротами... Но обошлось, отбились.

16

Тут еще и Журавлев с ленточки ворот выносит шайбу! Тяжелейшее окончание первого периода для России.

15

К сожалению, 3:2! Фагемо мимо Замулы и Аскарова шайбу пускает... Шведы не прощают фолов, сегодня удаляться крайне не рекомендуется.

14

Заварушка у ворот Аскарова провоцирует на удаление в составе россиян за высоко поднятую клюшку. Обидный фол Романова.

13

ГОООЛ!!! 3:1!!! Наказан вратарь за грубую ошибку на выходе: Альнефельт ошибся при передаче и Соколов шайбу в сетку отправил! Браво!

11

Голенюк! Рядом со штангой шайба пролетает! Опасно было у ворот Швеции.

10

В равных составах команды. Скандинавы огрызаются, но российская защита безошибочно действует.

8

Настоящий штурм устраивают наши хоккеисты! Но Швеция пока держится — полторы минуты большинства еще в запасе у подопечных Брагина.

6

ХОВАНОВ!!! 2:1! В большинстве наши хороши — Александр пустой угол расстрелял и вывел сборную России вперед!

6

Марченко заряжал, но голкипер выкатился из ворот и сократил угол обстрела.

5

И снова удаление у Швеции! Денисенко досталось локтем от оппонента — с трудом поднимается наш хоккеист. Пять минут большинства у России.

4

ГООООЛ!!! 1:1 — это Иван Морозов большинство реализовал и быстро сравнял счет. Что за матч!

2

Роковое начало для россиян,слишком уж просто номинальные хозяева открыли счет. К счастью, у наших соперников первое удаление.

1

Ох, сразу гол! 0:1! После вбрасывания Расмус Сандин пробивает Аскарова с первого же броска... Вот так начало для России!

17:02

Напоследок напомним, что в четвертьфинале наши парни со счетом 3:1 обыграли Швейцарию, тогда как шведы, не знающие поражений в нынешнем розыгрыше турнира, разгромили сборную Чехию — 5:0.

1

Матч в чешском городе Острава стартовал! Поехали. Шведы сразу прибирают себе шайбу.

16:55

И пока хоккеисты готовятся к поединку, напомним, что в другом матче 1/2 финала, который начнется в 21:00, встретятся Канада и Финляндия.

16:45

А вот и состав сборной России на сегодняшний полуфинал. Аскаров (Мифтахов); Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов; Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров; Мисюль — Журавлев, Марченко — Воронков — Подколзин; Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.

16:40

Принципиальный поединок стартует в 17:00 по московскому времени.

16:30

Здравствуйте, уважаемые российские болельщики! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча полуфинала молодежного чемпионата мира — 2020 между сборными России и Швеции. Будет очень интересно!