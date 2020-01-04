Швеция U20

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- 63325 просмотров Швеция разгромила Чехию и вышла на Россию в полуфинале МЧМ по хоккею
- 59171 просмотр Определены все пары полуфинала молодежного чемпионата мира
Романов и Голенюк чуть не потеряли шайбу прямо перед собственными воротами... Но обошлось, отбились.
В равных составах команды. Скандинавы огрызаются, но российская защита безошибочно действует.
Настоящий штурм устраивают наши хоккеисты! Но Швеция пока держится — полторы минуты большинства еще в запасе у подопечных Брагина.
Марченко заряжал, но голкипер выкатился из ворот и сократил угол обстрела.
Напоследок напомним, что в четвертьфинале наши парни со счетом 3:1 обыграли Швейцарию, тогда как шведы, не знающие поражений в нынешнем розыгрыше турнира, разгромили сборную Чехию — 5:0.
И пока хоккеисты готовятся к поединку, напомним, что в другом матче 1/2 финала, который начнется в 21:00, встретятся Канада и Финляндия.
А вот и состав сборной России на сегодняшний полуфинал. Аскаров (Мифтахов); Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов; Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров; Мисюль — Журавлев, Марченко — Воронков — Подколзин; Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.
Принципиальный поединок стартует в 17:00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые российские болельщики! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча полуфинала молодежного чемпионата мира — 2020 между сборными России и Швеции. Будет очень интересно!