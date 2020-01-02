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Швеция U20 Чехия U20

Кто станет соперником России: Швеция разносит Чехию. LIVE

Молодежный чемпионат мира по хоккею. 1/4 финала. Швеция — Чехия. ОНЛАЙН

Сборная Швеции встречается с командой Чехии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею — 2020. Это заключительный матч первого раунда плей-офф, после которого должен стать известен соперник России в полуфинале. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
02 января 22:00   |  2 период
Швеция U20
Швеция U20
3:0
Чехия U20
Чехия U20
2:0, 1:0
Стадион «Остравар-Арена», Острава | Судьи: Фрейзер Лоуренс  (Канада), Сергей Морозов  (Московская обл., Россия)
1:0Хёгландер
Фагемо2'
2:0Густафссон
3:0Хёгландер
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Гаш2'
Шик2'
Шир2'
Подробная статистика матча
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'26

Капитан чехов Либор Забрански пытается прошить шведского голкипера дальними бросками. Выглядит это вполне многообещающе — Альнефельт не без труда отражает перед собой, однако на добивании никого из чехов нет.

'25

Ох, мог появиться шанс у чехов! После дальнего броска шайба отскочила перед воротами, и, будь Яромир Пытлик чуть порасторопнее, то мог бы вносить ее в створ. Однако нападающий «народной команды» промедлил, и Альнефельт успел зафиксировать шайбу.

'24

Расмусу Сандину очень больно — Ян Мышак от души врезал ему клюшкой по руке в борьбе за шайбу. Не специально, конечно, но от этого защитнику сборной Швеции не легче. Он направляется на скамейку запасных и уже долго не может прийти в себя.

'23

Чехи уже будто смирились со своим вылетом с турнира, хотя играть еще почти 40 минут. «Народная команда» никак не может хотя бы завладеть шайбой, не говоря уже об осмысленных атаках.

'22

ГОООООЛ!!! Шведы выиграли первое вбрасывание и сразу же превратили его в голевую атаку. Нильс Хёгландер получил шайбу из-за ворот и аккуратно отправил ее в дальний угол, взяв больше не силой, а идеальной точностью. 3:0!

'21

Второй период начался!

'20

Второй гол скандинавов в ворота Чехии

'20

Первый гол шведов

'20

Звучит сирена на перерыв! После первого периода Швеция обыгрывает Чехию со счетом 2:0, причем первую шайбу скандинавы забросили в большинстве, а вторую — в меньшинстве.

Чехи же довольно странно действовали в этой 20-минутке: сначала удалились три раза подряд, позволив сопернику открыть счет, а затем еще и ужасную голевую ошибку допустил голкипер Лукаш Достал, который до этого совершил столько сейвов, что, наверное, просто исчерпал всю концентрацию.

Конечно, подопечные Вацлава Варади имели несколько хороших моментов, но с реализацией пока проблемы. В общем на данный момент Швеция выглядит командой совершенно другого класса.

Напомним, если «тре крунур» сегодня победят, то в четвертьфинале России придется биться с ними. Уже немного страшно.

'19

Михал Теплы неожиданно отобрал шайбу в центре площадки и отпасовал на Яна Мышака, который ринулся набирать скорость, но у самого пятка его остановил шведский защитник Лундквист, так и не дав пробить.

'18

Чехи очень разозлились сами на себя и тут же соорудили быструю атаку, выведя Адама Рашку на ударную позицию. Нападающий бросал с пары метров, но Альнефельт отразил, и на добивании никто из чехов не был точен.

'17

ГОООООЛ!!! Швеция забивает в меньшинстве! Вот это номер.

В обыкновенной ситуации ужасную ошибку допускает Лукаш Достал — хотел сделать передачу своему защитнику, но катнул шайбу так слабо, что просто подарил ее Хуго Густафссону. Швед отправил снаряд в пустые ворота — 2:0!

'16

Первое меньшинство у сборной Швеции — в штрафбокс отправляется нападающий Самуэль Фагемо, который слишком активно атаковал Достала в предыдущем эпизоде, когда тот укрывал шайбу возле своих ворот.

'16

Ох, вот это момент! Защитник сборной Швеции Расмус Сандин сотряс штангу мощным броском, шайба ударилась в щиток Досталу, который теперь судорожно прижимает снаряд ко льду.

'15

Лайнсмены фиксируют проброс у сборной Чехии. Пока вообще не складывается игра у «народной команды»...

'14

ГОООООЛ!!! Шведы реализовали большинство с третьей попытки — 1:0! Последовал дальний бросок, Достал отразил, но шайба отскочила на дальнюю штангу, где ее подкараулил нападающий Нильс Хёгландер и внес в пустой угол.

'14

Нильс Лундквист наносит несколько бросков подряд, но капитан чехов Либор Забрански героически принимает весь огонь на себя, блокируя эти выпады.

'13

Да что ж такое! Только-только Отакар Шик вернулся на лед после двухминутного удаления, как малый штраф зарабатывает другой нападающий чехов — Ян Шир. Он ударил соперника клюшкой. Главный тренер команды Вацлав Варадя чуть не порвал костюм, раздраженно жестикулируя и возмущаясь решением арбитров. Это уже третье удаление чехов в первом периоде.

'12

Один игрок сборной Чехии вернулся на лед, но второй все еще отбывает удаление. Теперь игра идет 5 на 4 — шведы все еще в большинстве.

'12

На пятаке Чехии творится что-то невероятное: два шведа мельтешат клюшками, пытаясь затолкать шайбу в ворота хоть как-нибудь, но победителем из этой ситуации выходит Достал, который фиксирует снаряд в ловушке! Просто герой.

'11

Ого-го! Еще один игрок сборной Чехии Отакар Шик случайно выбросил шайбу за пределы площадки — за это тоже дают двухминутное удаление! Теперь игра идет 5 на 3 — у шведов огромное преимущество.

'10

Чехи отразили первую атаку «тре крунур», сразу же вынеся шайбу куда подальше. Шведы меняют состав и с новыми силами бросаются в атаку.

'9

Первое удаление в матче! Защитник чехов Мартин Гаш поставил подножку сопернику и теперь проведет две минуты в штрафбоксе. Шведы в большинстве. Скандинавы очень часто реализуют лишнего игрока на этом турнире, так что чехам не позавидуешь.

'8

Опасно! Чехи вышли два в одного, и Михал Теплы бросал практически в упор, но не смог пробить Альнефельта!

'7

Красивый силовой прием демонстрирует Адам Рашка! Чех поймал Йонатана Берггрена на свободном льду и заставил того подлететь и рухнуть всем телом.

'7

Наконец-то и у чехов стали получаться атаки. Нападающий Матей Блюмель нанес бросок по воротам из-под защитника, но голкипер Альнефельт с этой угрозой спокойно справился.

'6

Ох, еще один шанс для шведов! Оскар Бек почти с той же позиции, что недавно Нессен, бросал в ближний угол, но Лукаш Достал снова сыграл по-королевски и зафиксировал шайбу в ловушке.

'5

Вот это момент! Нападающий Линус Нессен бросал с выгоднейшей позиции в ближний угол, но переборщил, пытаясь поднять шайбу над щитком вратаря, — снаряд улетел чуть выше створа.

'4

Опасно! Нападающий шведов Давид Густафссон выиграл вбрасывание в чужой зоне и отпасовал на синюю линию, откуда в касание нанес бросок подкарауливший свой момент защитник Филип Броберг! Однако голкипер чехов был начеку и сумел отразить этот выстрел.

'3

Идет активная борьба за шайбу, которая метается из одного конца арены в другой. Команды буквально носятся по льду, но пока почти не было бросков. Лукаш Достал отразил лишь один выпад, а у Альнефельта работы вообще не было.

'2

Стартовый вратарь у шведов — Хуго Альнефельт. Про возвращение в рамку у чехов Лукаша Достала мы уже писали. Голкипер пропустил два последних матча из-за болезни, но успел восстановиться к этой важнейшей встрече.

'1

Матч начался! Ждем искрометной игры и множества шайб.

22:05

Пока ждем начала нашего матча, порадуемся за женскую сборную России, которая завоевала бронзу молодежного чемпионата мира, который параллельно с мужским турниром проходил в Словакии! В борьбе за медали россиянки разгромили Финляндию (6:1). Поздравляем!

22:00

Финляндия только что одержала победу над звездной сборной США со счетом 1:0! Таким образом, если в нашем матче Швеция уступит Чехии, то Россия встретится в полуфинале с финнами — весьма неудобным для нас соперником. Если же победит Швеция, то, как мы уже говорили, «Красная машина» встретится именно с этой командой.

21:55

Чехи сообщили состав своей команды на матч. В воротах с первых минут играет Лукаш Достал.

21:50

Если же Швеция проиграет сегодня Чехии, то Россию ждет встреча с победителем четвертьфинала между США и Финляндией (матч еще идет, американцы уступают 0:1).

Слева направо: Юлиан Меттлер (Швейцария) и Егор Замула (Россия) в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными командами Швейцарии и России, 2 января 2020 года

21:45

Порассуждаем немного о раскладах на полуфинал.

В этом году правила МЧМ изменились: больше нет четкой турнирной сетки, по которой сборные движутся навстречу друг другу в плей-офф.

Теперь пары полуфиналистов определяются, исходя из уровня их выступлений на групповом этапе. Лучшая команда получает в соперники худшую, вторая по уровню — предпоследнюю и т.д.

Сборная России заняла третье место в группе B из шести, что отправило ее на шестое место в рейтинге группового этапа. Это значит, что наша команда должна получить в полуфинале получить весьма сильного соперника с верхней строчки. В целом рейтинг выглядит так:

1. Швеция 2. Канада 3. Швейцария (уже вылетела) 4. США 5. Финляндия 6. Россия 7. Чехия 8. Словакия (уже вылетела)

Встреча с Канадой (второе место в рейтинге) исключена правилами, так как мы уже играли с этой сборной на групповом этапе.

По этой причине самым вероятным соперником россиян является грозная Швеция — номер один в рейтинге. Если шведы сегодня одолеет Чехию в 1/4 финала, то «Красная машина» встретится именно с ними.

Игроки сборной России радуются заброшенной шайбе в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными командами Швейцарии и России

21:40

Это последний матч 1/4 финала, после которого должны определиться все пары полуфинала — и, конечно, станет известен соперник сборной России, которая сегодня разобралась со Швейцарией (3:1). Пока ждем начала битвы Швеции и Чехии, можно насладиться самыми яркими кадрами победной встречи юной «Красной машины» с «крестоносцами» в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Александр Хованов (Россия) забрасывает шайбу в ворота сборной Швейцарии в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными командами Швейцарии и России. Справа - вратарь Лука Холленштайн (Швейцария), 2 января 2020 года

21:35

Начало встречи запланировано на 22.00 мск.

21:30

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала молодежного чемпионата мира между сборными Швеции и Чехии.