Швеция U20

- 237273 просмотра Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме
- 142855 просмотров Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
- 137027 просмотров Россия победила Швейцарию в четвертьфинале МЧМ-2020
- 119631 просмотр Уставшие и озлобленные: Шаляпин раскритиковал Пугачеву и Ротару
- 98655 просмотров Россия разгромила Германию и вышла в плей-офф молодежного ЧМ
- 72798 просмотров Владимир Путин обратился с новогодним посланием к россиянам
- 69871 просмотр В Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России
Капитан чехов Либор Забрански пытается прошить шведского голкипера дальними бросками. Выглядит это вполне многообещающе — Альнефельт не без труда отражает перед собой, однако на добивании никого из чехов нет.
Расмусу Сандину очень больно — Ян Мышак от души врезал ему клюшкой по руке в борьбе за шайбу. Не специально, конечно, но от этого защитнику сборной Швеции не легче. Он направляется на скамейку запасных и уже долго не может прийти в себя.
Чехи уже будто смирились со своим вылетом с турнира, хотя играть еще почти 40 минут. «Народная команда» никак не может хотя бы завладеть шайбой, не говоря уже об осмысленных атаках.
Второй гол скандинавов в ворота Чехии
Первый гол шведов
Михал Теплы неожиданно отобрал шайбу в центре площадки и отпасовал на Яна Мышака, который ринулся набирать скорость, но у самого пятка его остановил шведский защитник Лундквист, так и не дав пробить.
Чехи очень разозлились сами на себя и тут же соорудили быструю атаку, выведя Адама Рашку на ударную позицию. Нападающий бросал с пары метров, но Альнефельт отразил, и на добивании никто из чехов не был точен.
Лайнсмены фиксируют проброс у сборной Чехии. Пока вообще не складывается игра у «народной команды»...
Нильс Лундквист наносит несколько бросков подряд, но капитан чехов Либор Забрански героически принимает весь огонь на себя, блокируя эти выпады.
Один игрок сборной Чехии вернулся на лед, но второй все еще отбывает удаление. Теперь игра идет 5 на 4 — шведы все еще в большинстве.
Чехи отразили первую атаку «тре крунур», сразу же вынеся шайбу куда подальше. Шведы меняют состав и с новыми силами бросаются в атаку.
Красивый силовой прием демонстрирует Адам Рашка! Чех поймал Йонатана Берггрена на свободном льду и заставил того подлететь и рухнуть всем телом.
Наконец-то и у чехов стали получаться атаки. Нападающий Матей Блюмель нанес бросок по воротам из-под защитника, но голкипер Альнефельт с этой угрозой спокойно справился.
Идет активная борьба за шайбу, которая метается из одного конца арены в другой. Команды буквально носятся по льду, но пока почти не было бросков. Лукаш Достал отразил лишь один выпад, а у Альнефельта работы вообще не было.
Стартовый вратарь у шведов — Хуго Альнефельт. Про возвращение в рамку у чехов Лукаша Достала мы уже писали. Голкипер пропустил два последних матча из-за болезни, но успел восстановиться к этой важнейшей встрече.
Пока ждем начала нашего матча, порадуемся за женскую сборную России, которая завоевала бронзу молодежного чемпионата мира, который параллельно с мужским турниром проходил в Словакии! В борьбе за медали россиянки разгромили Финляндию (6:1). Поздравляем!
Финляндия только что одержала победу над звездной сборной США со счетом 1:0! Таким образом, если в нашем матче Швеция уступит Чехии, то Россия встретится в полуфинале с финнами — весьма неудобным для нас соперником. Если же победит Швеция, то, как мы уже говорили, «Красная машина» встретится именно с этой командой.
Чехи сообщили состав своей команды на матч. В воротах с первых минут играет Лукаш Достал.
Если же Швеция проиграет сегодня Чехии, то Россию ждет встреча с победителем четвертьфинала между США и Финляндией (матч еще идет, американцы уступают 0:1).
Порассуждаем немного о раскладах на полуфинал.
В этом году правила МЧМ изменились: больше нет четкой турнирной сетки, по которой сборные движутся навстречу друг другу в плей-офф.
Теперь пары полуфиналистов определяются, исходя из уровня их выступлений на групповом этапе. Лучшая команда получает в соперники худшую, вторая по уровню — предпоследнюю и т.д.
Сборная России заняла третье место в группе B из шести, что отправило ее на шестое место в рейтинге группового этапа. Это значит, что наша команда должна получить в полуфинале получить весьма сильного соперника с верхней строчки. В целом рейтинг выглядит так:
1. Швеция 2. Канада 3. Швейцария (уже вылетела) 4. США 5. Финляндия 6. Россия 7. Чехия 8. Словакия (уже вылетела)
Встреча с Канадой (второе место в рейтинге) исключена правилами, так как мы уже играли с этой сборной на групповом этапе.
По этой причине самым вероятным соперником россиян является грозная Швеция — номер один в рейтинге. Если шведы сегодня одолеет Чехию в 1/4 финала, то «Красная машина» встретится именно с ними.
Это последний матч 1/4 финала, после которого должны определиться все пары полуфинала — и, конечно, станет известен соперник сборной России, которая сегодня разобралась со Швейцарией (3:1). Пока ждем начала битвы Швеции и Чехии, можно насладиться самыми яркими кадрами победной встречи юной «Красной машины» с «крестоносцами» в фоторепортаже «Газеты.Ru».
Начало встречи запланировано на 22.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала молодежного чемпионата мира между сборными Швеции и Чехии.