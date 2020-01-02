Швеция U20

Звучит сирена на перерыв! После первого периода Швеция обыгрывает Чехию со счетом 2:0, причем первую шайбу скандинавы забросили в большинстве, а вторую — в меньшинстве.

Чехи же довольно странно действовали в этой 20-минутке: сначала удалились три раза подряд, позволив сопернику открыть счет, а затем еще и ужасную голевую ошибку допустил голкипер Лукаш Достал, который до этого совершил столько сейвов, что, наверное, просто исчерпал всю концентрацию.

Конечно, подопечные Вацлава Варади имели несколько хороших моментов, но с реализацией пока проблемы. В общем на данный момент Швеция выглядит командой совершенно другого класса.

Напомним, если «тре крунур» сегодня победят, то в четвертьфинале России придется биться с ними. Уже немного страшно.