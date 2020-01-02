онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Швейцария U20 Россия U20

Битва за полуфинал: Россия ведет у Швейцарии. LIVE

Молодежный чемпионат мира по хоккею. 1/4 финала. Швейцария — Россия. ОНЛАЙН

Сборная России встречается с командой Швейцарии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
02 января 14:30   |  2 период
Швейцария U20
Швейцария U20
1:1
Россия U20
Россия U20
0:0, 1:1
Стадион «Верк-Арена», Тршинец | Судьи: Майкл Кэмпбелл  (Канада), Ласси Хейккинен  (Финляндия)
Веттер2'
командный штраф2'
1:1Жобен
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Денисенко2'
0:1Воронков
Замула2'
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
28

1:1. ГОЛ! Вот так привоз. Доиграли наши меньшинство и начали собственную атаку... Но чудовищная ошибка в обороне после ответной атаки Швейцарии привела к тому, что Аскаров оказался бесссилен.

26

Максим Соркин влетел и снес ворота оппонентов. Казалось, было нарушение со стороны защитника... Но не выравнивают составы арбитры.

25

Вот и Аскарову в игру пришлось вступить: вновь дважды за одну атаку пришлось вступил в игру страж ворот... Тем временем, Соколов у нас удалили.

24

Пока тотальное преимущество россиян мы наблюдаем. Пока опешили швейцарцы, как можно быстрее надо удваивать преимущество.

22

ГОООООЛ!!! Воронков размочил-таки счет! На добивании безупречно сыграл россиянин после дальнего броска Денисенко.

21

Возобновляется четвертьфинал! Смотрим! Удаление сразу у Швейцарии из-за лишнего хоккеиста на льду.

Первый период

Так, первая 20-минутка позади. Крайне равную игру показывают команды, а, значит, дальше будет только интереснее. Пока 0:0.

19

Россияне напоследок проводят затяжную атаку, заставляя попотеть вратаря соперника. Минуту осталось выстоять Швейцарии.

18

Журавлев!!! Ну как же так! Шайба в считанных сантиметрах от дальней штанги прошла.

17

В средней зоне временами проседают наши спортсмены. Хорошо, что швейцарцы никак не используют эти тактические просчеты.

15

Куча-мала сейчас была у ворот швейцарцев! Но, на счастье хоккеистов в красном, россияне затолкать шайбу в сетку не смогли.

14

Хорошая комбинация от России! Завершилась она ударом с дальней дистанции — вратарь на месте.

13

Как-то беззубо провели свое большинство игроки сборной Швейцарии. Да, пара ударов прошла у номинальных хозяев, но слишком уж неакцентированными вышли эти броски.

11

Не лучшим образом остаток времени большинства отработали отечественные хоккеисты. А сейчас еще и новое удаление, на сей раз в составе россиян: это капитан Денисенко на скамеечку присел.

9

Первое удаление. Подопечные Брагина сейчас в большинстве. И тут же штанга спасает Швейцарию!

8

Опасно! Браво, Аскаров! Два умопомрачительных сейвов совершил российский голкипер — совсем неприятно сейчас было!

7

Марченко! Отличная позиция была у россиянина, но вновь шайба не доходит даже до вратаря сборной Швейцарии.

5

Романов заряжал с синей линии! Накрыл его защитник, и шайба улетела значительно выше ворот Луки Холленштайна.

4

Пока осторожничают соперники: наши стараются быстро переходить в атаку, но до ударов пока дело не доходит.

2

Стартовое вбрасывание за Швейцарией осталось, но затем именно на ее половину катка россияне перевели игру, готовя дебютный бросок в поединке.

1

Начинается встреча на «Верк-Арене» в чешском Тршинеце! Поехали!

14:25

Стоит отметить, что на групповом этапе швейцарцы одолели сборные Казахстана (5:3), Словакии (7:2) и Финляндии (5:2), а уступили только представителям Швеции (2:5). Россияне же в своей группе не заметили сопротивления Канады (6:0) и Германии (6:1), но проиграли командам Чехии (3:4) и США (1:3).

14:15

А вот и состав нашей сборной на сегодняшнее принципиальное противостояние. Аскаров (Мифтахов); Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов; Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров; Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин; Малышев, Ртищев— Соркин — Круглов, Грошев.

14:05

Начало матча запланировано на 14.30 мск.

14:00

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала молодежного чемпионата мира между сборными России и Швейцарии.