Швейцария U20

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Максим Соркин влетел и снес ворота оппонентов. Казалось, было нарушение со стороны защитника... Но не выравнивают составы арбитры.
Пока тотальное преимущество россиян мы наблюдаем. Пока опешили швейцарцы, как можно быстрее надо удваивать преимущество.
Россияне напоследок проводят затяжную атаку, заставляя попотеть вратаря соперника. Минуту осталось выстоять Швейцарии.
В средней зоне временами проседают наши спортсмены. Хорошо, что швейцарцы никак не используют эти тактические просчеты.
Куча-мала сейчас была у ворот швейцарцев! Но, на счастье хоккеистов в красном, россияне затолкать шайбу в сетку не смогли.
Хорошая комбинация от России! Завершилась она ударом с дальней дистанции — вратарь на месте.
Как-то беззубо провели свое большинство игроки сборной Швейцарии. Да, пара ударов прошла у номинальных хозяев, но слишком уж неакцентированными вышли эти броски.
Романов заряжал с синей линии! Накрыл его защитник, и шайба улетела значительно выше ворот Луки Холленштайна.
Пока осторожничают соперники: наши стараются быстро переходить в атаку, но до ударов пока дело не доходит.
Стартовое вбрасывание за Швейцарией осталось, но затем именно на ее половину катка россияне перевели игру, готовя дебютный бросок в поединке.
Стоит отметить, что на групповом этапе швейцарцы одолели сборные Казахстана (5:3), Словакии (7:2) и Финляндии (5:2), а уступили только представителям Швеции (2:5). Россияне же в своей группе не заметили сопротивления Канады (6:0) и Германии (6:1), но проиграли командам Чехии (3:4) и США (1:3).
А вот и состав нашей сборной на сегодняшнее принципиальное противостояние. Аскаров (Мифтахов); Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов; Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров; Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин; Малышев, Ртищев— Соркин — Круглов, Грошев.
Начало матча запланировано на 14.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала молодежного чемпионата мира между сборными России и Швейцарии.