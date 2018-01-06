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Даллас СтарзЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Оттава СенаторзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВанкувер Кэнакс
не начался
03:00
Бостон БрюинзКаролина Харрикейнз
не начался
04:00
Аризона КойотсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
не начался
06:00
Калгари ФлэймзАнахайм Дакс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзНэшвилл Предаторз
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Нижний Новгород
не начался
18:00
ВЭФ Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Лос-Анджелес КлипперсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
02:00
Бруклин НетсБостон Селтикс
не начался
03:00
Детройт ПистонсХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсЧикаго Буллз
не начался
03:00
Орландо МэджикКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Вашингтон УизардсМилуоки Бакс
не начался
05:00
Миннесота ТимбервулвзНью-Орлеан Пеликанс
не начался
06:00
Сакраменто КингзДенвер Наггетс
не начался

Бронзовые американцы уничтожили чехов

США выиграли бронзовые медали МЧМ, разгромив Чехию

Дмитрий Кузьмин

Сборная США разгромила Чехию в матче за третье место на молодежном чемпионате мира по хоккею, забросив девять шайб в ворота соперника. Нападающий хозяев Трент Фредерик оформил покер. «Газета.Ru» вела прямую текстовую трансляцию встречи.

Судьи: Гордон Шукис, Микаэль Шёквист / Баффало, КиБэнк-центр
Матч окончен
Чехия U20
3 : 9 0:1, 0:6, 3:2
США U20
Мартин Каут (Либор Гайек, Мартин Нечас), 40:43 - бол
Радован Павлик (Петр Кодытек, Ондржей Вала), 42:11
Даниэль Куровски (Петр Кодытек, Радован Павлик), 47:45
Трент Фредерик, 19:56 - мен
Райан Пилинг (Джоуи Андерсон, Скотт Перунович), 20:09 - мен
Джоуи Андерсон (Брэди Ткачук, Кейси Миттельштадт), 24:18
Трент Фредерик (Куинн Хагс, Райли Тафти), 25:52
Киффер Беллоуз, 27:23
Трент Фредерик, 32:55
Киффер Беллоуз (Джош Норрис), 39:01
Трент Фредерик (Киффер Беллоуз, Патрик Харпер), 45:41 - бол
Кейси Миттельштадт (Патрик Харпер), 57:10
Чехия U20
США U20
ВРАТАРИ
1 Якуб Шкарек
30 Йозеф Корженарж
ЗАЩИТНИКИ
3 Либор Гайек
7 Радим Шалда
11 Филип Крал
12 Франтишек Грдинка
14 Ондржей Вала
19 Войтех Будик
23 Якуб Галвас
НАПАДАЮЩИЕ
6 Марек Захар
8 Мартин Нечас
15 Даниэль Куровски 1
16 Мартин Каут 1
17 Криштоф Грабик
18 Филип Задина
20 Якуб Лауко
21 Филип Хитил
22 Кристиан Райхель
25 Радован Павлик 1
27 Остап Сафин
28 Петр Кодытек
29 Альберт Михнач
Тренер: Филип Пешан
ВРАТАРИ
1 Джереми Свейман
30 Джейк Эттингер
ЗАЩИТНИКИ
5 Райан Линдгрен
6 Куинн Хагс
8 Адам Фокс
12 Дилан Сэмберг
15 Скотт Перунович
20 Эндрю Пик
24 Мики Андерсон
НАПАДАЮЩИЕ
4 Райан Пилинг 1
7 Брэди Ткачук
9 Джош Норрис
11 Кейси Миттельштадт 1
13 Джоуи Андерсон 1
17 Кайлер Ямамото
21 Патрик Харпер
23 Киффер Беллоуз 2
27 Райли Тафти
34 Трент Фредерик 4
49 Макс Джонс
Тренер: Боб Моцко
Трансляция
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)2:40

На этом наша трансляция подошла к концу. До новых встреч!

02:35

Американцы разгромили чехов в матче за третье место. Долгое время обе команды не могли открыть счет, но на последней минуте первого периода американцы забросили в меньшинстве. Решающей стала вторая двадцатиминутка, в которой хозяева турнира забросили шесть безответных шайб.

'60

Все! Звучит сирена! Сборная США побеждает Чехию со счетом 9:3 и выигрывает бронзовые медали.

'59

Бросил от синей линии защитник, и Харпер подставил клюшку, направив шайбу в ворота.

'58

ГОООЛ!!! Патрик Харпер! 3:9!

'56

Откровенно доигрывают уже хозяева площадки, но все равно бегают вперед, правда уже не на таких скоростях, как ранее.

'54

Еще одна опасная атака чехов прошла, но выручил вратарь американцев.

'52

Стали часто проваливаться в обороне американцы, но больше пока не пропускают.

'50

На трибунах уже много канадских болельщиков, которые уже готовятся к финалу.

'48

ГОООООЛ!!! 3:8! Расслабились американцы, а чехи стали играть более свободно. Воспользовался провалом в обороне Куровски и из выгодной позиции точно бросил мимо вратаря.

'47

Дежурил форвард американцев до последнего на пятачке, получил прострельную передачу справа и точно направил шайбу в ворота.

'46

ГООООЛ!!! Фредерик делает покер! 2:8!

'44

Радован Павлик ворвался в зоне на скорости и не стал ничего придумывать, а просто бросил из круга вбрасывания.

'43

ГООООЛ!!! Вторую шайбу забрасывают чехи! 2:7!

'42

Войткех Будик точно бросил в угол со средней дистанции, переиграв вратаря.

'41

ГООООЛ!!! Забросили шайбу престижа чехи все-таки.

'41

Начался заключительный период матча.

'40

Звучит сирена. Второй период окончен.

'40

Форменный разгром учиняют американцы сопернику.

'40

ГОООЛ!!! Беллоуз! 0:7!

'39

В полных составах играют команды.

'38

Даже в большинстве ничего не могут сделать чехи в атаке.

'36

В меньшинстве остаются американцы за нарушение численного состава на льду.

'36

В принципе, уже все почти решено в этом матче. Представить, что чехи отыграют шесть шайб, невозможно.

'34

Получил форвард американцев шайбу в круге вбрасывания, качнул защитник и точно бросил под перекладину.

'33

ГОООЛ!!! Фредерик оформляет хет-трик! 0:6!

'32

Момент! Райхел получил шайбу на пятачке, но не попал в створ и упустил шанс распечатать ворота американцев.

'30

Произвели первую атаку в этом периоде чехи, которая завершилась броском. Но голкипер легко отразил шайбу.

'28

ГОООООЛ!!! Уверенно реализовал Беллоуз буллит, уложив вратаря и бросив шайбу под перекладину.

'28

Беллоуз вышел один на один, но защитник сделал подножку американцу, и будет буллит.

'27

Деморализованы чехи. Фредерик прорвался по правому флангу и замкнул передачу вдоль ворот.

'26

ГОООЛ!!! Фредерик! 0:4!

'26

Ткачук делал передачу на пятачок из-за линии ворот и попал в конек Андресона, от которого шайба закатилась в ворота.

'25

ГОООЛ!!! Андерсон! 0:3!

'24

Стараются прийти в себя чехи после двух пропущенных в большинстве шайб. Но пока не могут ничего создать в нападении.

'21

Выиграли вбрасывание американцы, Райан Пилинг ворвался в зону, укатил за ворота, ввязался в борьбу за шайбу, выиграл ее и, выкатившись на пятачок, расстрелял ворота чехов.

'21

ГОООООЛ!!! Второй гол в меньшинстве забросили хозяева! 0:2!

'21

Начался второй период.

'20

Звучит сирена, и команды отправляются на перерыв.

'20

Расставились в зоне чехи, но сделали неточную передачу, и убежал Фредерик к чужим воротам и точно реализовал опасную контратаку.

'20

ГОООООЛ!!! Трент Фредерик! 0:1!

'20

В меньшинстве остались американцы за 50 секунд до конца первого периода.

'19

Хоть и нет заброшенных шайб, но игра смотрится очень интересно.

'17

Быстрый динамичный хоккей показывают команды.

'16

Выиграли американцы вбрасывание в своей зоне и покатили на скорости в чужую. Последовал бросок со средней дистанции, но голкипер был надежен.

'14

Сутолока возникла на пятачке американцев, Якуб Лауко активно пытался протолкнуть шайбу в ворота, но надежно сыграли защитники.

'13

Опасный момент! Набрасывали американцы шайбу на пятачок, нападающий бросал с убойной позиции, но голкипер сыграл блестяще.

'11

Короткие острые выпады производят соперники, наносят броски по воротам, но вратари пока легко справляются.

'9

Пошла игра на встречных курсах, шайба не задерживается надолго ни в одной из зон.

'7

Отбились американцы и заработали вбрасывание в чужой зоне, заставив вратаря соперника накрыть шайбу ловушкой.

'6

Чехи в позиционной атаке. Борьба идет в основном у борта.

'5

Просим прощения за паузу, так как были перебои с телетрансляцией. За первые пять ничего важного не произошло, и счет пока 0:0.

'1

Матч стартовал!

23:55

Команды выходят на лед.

23:45

Напомним, что в матчах 1/2 финала хозяева турнира проиграли Швеции со счетом 2:4, а чехи были разгромлены канадцами — 2:7.

23:40

Добро пожаловать в Баффало! Молодежный чемпионат мира по хоккею добрался до решающей стадии. Совсем скоро на лед выйдут сборные Чехии и США, которые поведут борьбу за бронзовые медали турнира.

10:30

Начало встречи в 0.00 мск.

10:00

Онлайн-трансляция матча за третье место на молодежном чемпионате мира по хоккею между сборными Чехии и США.