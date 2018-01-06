США выиграли бронзовые медали МЧМ, разгромив Чехию

На этом наша трансляция подошла к концу. До новых встреч!
Американцы разгромили чехов в матче за третье место. Долгое время обе команды не могли открыть счет, но на последней минуте первого периода американцы забросили в меньшинстве. Решающей стала вторая двадцатиминутка, в которой хозяева турнира забросили шесть безответных шайб.
Бросил от синей линии защитник, и Харпер подставил клюшку, направив шайбу в ворота.
Откровенно доигрывают уже хозяева площадки, но все равно бегают вперед, правда уже не на таких скоростях, как ранее.
Еще одна опасная атака чехов прошла, но выручил вратарь американцев.
Стали часто проваливаться в обороне американцы, но больше пока не пропускают.
На трибунах уже много канадских болельщиков, которые уже готовятся к финалу.
Дежурил форвард американцев до последнего на пятачке, получил прострельную передачу справа и точно направил шайбу в ворота.
Радован Павлик ворвался в зоне на скорости и не стал ничего придумывать, а просто бросил из круга вбрасывания.
Войткех Будик точно бросил в угол со средней дистанции, переиграв вратаря.
Начался заключительный период матча.
Форменный разгром учиняют американцы сопернику.
В полных составах играют команды.
Даже в большинстве ничего не могут сделать чехи в атаке.
В принципе, уже все почти решено в этом матче. Представить, что чехи отыграют шесть шайб, невозможно.
Получил форвард американцев шайбу в круге вбрасывания, качнул защитник и точно бросил под перекладину.
Произвели первую атаку в этом периоде чехи, которая завершилась броском. Но голкипер легко отразил шайбу.
Деморализованы чехи. Фредерик прорвался по правому флангу и замкнул передачу вдоль ворот.
Ткачук делал передачу на пятачок из-за линии ворот и попал в конек Андресона, от которого шайба закатилась в ворота.
Стараются прийти в себя чехи после двух пропущенных в большинстве шайб. Но пока не могут ничего создать в нападении.
Выиграли вбрасывание американцы, Райан Пилинг ворвался в зону, укатил за ворота, ввязался в борьбу за шайбу, выиграл ее и, выкатившись на пятачок, расстрелял ворота чехов.
Начался второй период.
Расставились в зоне чехи, но сделали неточную передачу, и убежал Фредерик к чужим воротам и точно реализовал опасную контратаку.
В меньшинстве остались американцы за 50 секунд до конца первого периода.
Хоть и нет заброшенных шайб, но игра смотрится очень интересно.
Быстрый динамичный хоккей показывают команды.
Выиграли американцы вбрасывание в своей зоне и покатили на скорости в чужую. Последовал бросок со средней дистанции, но голкипер был надежен.
Короткие острые выпады производят соперники, наносят броски по воротам, но вратари пока легко справляются.
Пошла игра на встречных курсах, шайба не задерживается надолго ни в одной из зон.
Отбились американцы и заработали вбрасывание в чужой зоне, заставив вратаря соперника накрыть шайбу ловушкой.
Чехи в позиционной атаке. Борьба идет в основном у борта.
Просим прощения за паузу, так как были перебои с телетрансляцией. За первые пять ничего важного не произошло, и счет пока 0:0.
Матч стартовал!
Команды выходят на лед.
Напомним, что в матчах 1/2 финала хозяева турнира проиграли Швеции со счетом 2:4, а чехи были разгромлены канадцами — 2:7.
Добро пожаловать в Баффало! Молодежный чемпионат мира по хоккею добрался до решающей стадии. Совсем скоро на лед выйдут сборные Чехии и США, которые поведут борьбу за бронзовые медали турнира.
Начало встречи в 0.00 мск.
Онлайн-трансляция матча за третье место на молодежном чемпионате мира по хоккею между сборными Чехии и США.