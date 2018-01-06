Сборная Канады выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию! До новых встреч на хоккейный аренах!
Финал проходил в равной борьбе. Однако большое количество удаление в третьем периоде сильно вымотали шведов, и на концовку сил у скандинавов уже не осталось.
В последний раз сборная Канады выигрывал молодежный чемпионат мира в 2015 году, когда в финале одолела Россию — 5:4.
В 2017 году канадцы в финале уступили команде США по буллитам — 4:5.
Все. Завершился матч. Сборная Канады завоевывает золото молодежного чемпионата мира по хоккею — 2018!
Снова в равных составах команды! Опять выстояли шведы!
Гроссмейстерски провели шведы это меньшинство. Ничего не смогли сделать канадцы. А команды играют в равных составах.
В случае ничейного исхода нас ждет овертайм. Команды будут играть в формате «4 на 4» 20 минут. Но первая заброшенная шайба все прервет.
Возникает ощущение, что бросили играть команды. Думают только о том, чтобы не пропустить хоккеисты. И на трибунах затишье.
Посмотрите какая атмосфера на трибунах. Чемпионату этого явно не хватало...
Успокоилась игра. Аккуратно играют хоккеисты. Никто рисковать не хочет.
Безрезультатно закончилось канадской большинство. В равных составах играют команды.
Начался третий период!
Окончен второй период. Это была славная двадцатиминутка. Канадцы давили, забросили первыми, но шведы совершили настоящий подвиг, забросив шайбу в меньшинстве! 1:1! Впереди третий период, который североамериканцы начнут с численным преимуществом.
Разозлила Канаду эта досадная неудача. В атаке проводят североамериканцы концовку игрового отрезка.
Вот и завершилось гипернеудачное канадское большинство. В равных составах команды.
Поймали на контратаке канадцев скандинавы. Выкатились втроем на ворота соперника, после чего Седерлунд вогнал шайбу точно в угол ворот соперника — 1:1!
Удалось сборной Канады отодвинуть игру от своих ворот. Много борьбы в центре площадке.
Настоящий навал на канадские ворота устроили шведы! Чудом канадцам удается их удерживать.
Очень много болельщиков поддерживают сегодня сборную Канады. И среди них есть не только люди...
На стали расклеиваться шведы — побежали отыгрываться европейцы. Но уже дважды выручил скандинавскую команду канадский голкипер.
Немного успокоились шведы, и канадцы этим воспользовались. После быстрой атаки капитан североамериканцев Дюбе вылез к воротам соперника и вогнал шайбу в верхний угол — 1:0!
Второй период! Продолжаем!
Остаются последние минуты до начала встречи.
Матч за третье место прошел без борьбы. Хозяева турнира — хоккеисты сборной США разгромили чехов со счетом 9:3, причем, все было ясно еще в середине матча, команда американцы вели со счетом 7:0.
Состав сборной Канады: Колтон Пойнт, Картер Харт, Джейк Бин, Конор Тимминс, Кэллан Фут, Кейл Макар, Данте Фаббро, Кейл Клаг, Виктор Мете, Диллон Дюбе, Джона Гаджович, Борис Катчук, Максим Комтуа, Тейлор Рэддиш, Тайлер Стинберген, Дрейк Батерсон, Майкл Маклеод, Бретт Хауден, Сэм Стил, Алекс Форментон, Джордан Кайру, Роберт Томас.
Состав сборной Швеции: Филип Ларссон, Филип Густавссон, Густав Линдстрем, Линус Хегберг, Тимоти Лильегрен, Расмус Далин, Йеспер Селльгрен, Эрик Бреннстрем, Якоб Муврар, Тим Седерлунд, Маркус Давидссон, Гленн Густафссон, Элиас Петтерссон, Линус Линдстрем, Фредрик Карльстрем, Александер Нюландер, Исак Лундестрем, Йеспер Боквист, Аксель Юнссон Фьелльбю, Лиас Андерссон, Фабиан Зеттерлунд, Оскар Стеен.
Окончен первый период. Главный вывод — этот матч достоин финала. Встретились два сильных соперника, два лидера мирового хоккея. Игра равна, и ничего пока не ясно.
Лиас Андерссон бросает с дальней дистанции. Блестяще сыграет канадский голкипер Картер Харт.
Кстати, местная арена в Баффало сегодня переполнена.Большинство из 19 тысяч зрителей — канадцы. Близость к границе сказывается.
В целом равным получается период. Моменты возникают и у тех, и у других. По броскам пока небольшое преимущество у Канады — 11:8.
Влетает шайба в шведские ворота, загорается красный свет... Но арбитр гол отменяет под свист болельщиков. По мнению рефери, канадский хоккеист нарушал правила, прижимая снаряд.
Снова в равных составах команды. Счет 0:0. Половина периода позади.
В равных составах команды. Выдержали шведские игроки. А ведь у канадцы чаще реализуют большинство на этом турнире, чем не реализуют.
Сборная Канады начала с привычного для активного штурма. Шведы начало матча проводят в обороне.
Матч начался!
Здравствуйте, уважаемые читатели! Начинаем текстовую онлайн-трансляцию финала молодежного чемпионата мира по хоккею!