Сборная Канады выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Курсы валют$ 56.96 (+0.033) 68.51 (-0.055)
title=''
Новый год: что смотреть в кино
title=''
Эти санкции — на все деньги

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Кубок Испании
21:00
СельтаБарселона
1:1
закончен
23:00
НумансияРеал Мадрид
0:3
закончен
Англия / Премьер-лига
23:00
Тоттенхэм ХотспурВест Хэм Юнайтед
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
СпартакСалават Юлаев
3:2
закончен
17:00
ТорпедоАк Барс
3:7
закончен
17:00
ХК СочиСеверсталь
4:1
закончен
20:30
Динамо РНефтехимик
2:1
закончен
U20 ЧМ / 2018
00:00
Швеция U20США U20
4:2
закончен
04:00
Канада U20Чехия U20
7:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзКаролина Харрикейнз
0:4
закончен
03:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Айлендерс
6:4
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсСан-Хосе Шаркс
3:2 (Б)
закончен
03:00
Бостон БрюинзФлорида Пантерз
перенесен
03:30
Монреаль КанадиенсТампа-Бэй Лайтнинг
2:1 (Б)
закончен
04:00
Миннесота УайлдБаффало Сэйбрз
6:2
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзВегас Голден Найтс
2:1
закончен
04:30
Даллас СтарзНью-Джерси Дэвилз
4:3
закончен
05:00
Аризона КойотсНэшвилл Предаторз
3:2 (ОТ)
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзАнахайм Дакс
2:1 (Б)
закончен
05:00
Калгари ФлэймзЛос-Анджелес Кингз
4:3
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшКоламбус Блю Джекетс
2:0
закончен
Евролига
22:15
Панатинаикос Анадолу Эфес
90:79
закончен
22:45
Уникаха Валенсия
83:85
закончен
23:00
Барселона ЦСКА
85:72
закончен
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Хьюстон РокетсГолден Стэйт Уорриорз
114:124
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсОклахома-Сити Тандер
online
Биатлон / Кубок мира
14:30
Спринт 7,5 км. Женщины
1
Анастасия Кузьмина (Словакия)
22:23,7
2
Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
+35,4
3
Вероника Виткова (Чехия)
+40,1
закончен
Италия / Серия А
20:00
КьевоУдинезе
1:1
закончен
22:45
ФиорентинаИнтер М
1:1
закончен
Кубок Англии
22:55
ЛиверпульЭвертон
2:1
закончен
23:00
Манчестер ЮнайтедДерби Каунти
2:0
закончен
U20 ЧМ / 2018
20:00
Беларусь U20Дания U20
online
00:00
Чехия U20США U20
3:9
закончен
04:00
Швеция U20Канада U20
1:3
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралСибирь
2:3 (ОТ)
закончен
10:00
АмурАвангард
0:4
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарЮгра
2:1 (ОТ)
закончен
14:30
ТракторСКА
2:6
закончен
15:00
АвтомобилистДинамо Мн
2:0
закончен
15:00
Металлург МгЛокомотив
4:1
закончен
16:00
ЛадаДинамо М
3:1
закончен
17:00
ВитязьЦСКА
0:7
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
0:4
закончен
03:30
Детройт Ред УингзФлорида Пантерз
4:2
закончен
03:30
Оттава СенаторзСан-Хосе Шаркс
6:5 (ОТ)
закончен
04:00
Виннипег ДжетсБаффало Сэйбрз
4:3
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксВегас Голден Найтс
4:5
3 период
Евролига
20:45
Фенербахче Баскония
79:74
закончен
21:00
Црвена Звезда Жальгирис
77:65
закончен
22:00
Олимпиакос Олимпия Милан
87:80
закончен
22:00
Бамберг Химки
70:74
закончен
22:45
Реал Мадрид Маккаби Т-А
93:81
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсДетройт Пистонс
114:78
закончен
03:00
Бостон СелтиксМиннесота Тимбервулвз
91:84
закончен
04:00
Майами ХитНью-Йорк Никс
107:103
закончен
04:00
Милуоки БаксТоронто Рэпторс
110:129
закончен
04:30
Даллас МавериксЧикаго Буллз
124:127
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсФиникс Санз
103:89
закончен
05:00
Денвер НаггетсЮта Джаз
online
05:30
Мемфис ГриззлизВашингтон Уизардс
online
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсАтланта Хоукс
online
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсШарлотт Хорнетс
online
Теннис / Теннис. WTA
11:00
Шэньчжэнь, полуфинал. Шарапова — Синякова 2:6 6:3 3:6
закончен
Биатлон / Кубок мира
16:15
Спринт 10 км. Мужчины
1
Мартен Фуркад (Франция)
25.03,3 (0)
2
Эмил Хегле Свендсен (Норвегия)
+ 8,1 (0)
3
Йоханнес Бе (Норвегия)
+ 10,2 (2)
закончен
Италия / Серия А
14:30
ТориноБолонья
не начался
17:00
МиланКротоне
не начался
17:00
НаполиВерона
не начался
17:00
СПАЛЛацио
не начался
17:00
БеневентоСампдория
не начался
17:00
ДженоаСассуоло
не начался
20:00
РомаАталанта
не начался
22:45
КальяриЮвентус
не начался
Испания / Примера
15:00
Атлетико МХетафе
не начался
18:15
ВаленсияЖирона
не начался
20:30
Лас-ПальмасЭйбар
не начался
22:45
СевильяБетис
не начался
Кубок Англии
18:00
Манчестер СитиБёрнли
не начался
20:30
Норвич СитиЧелси
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
СеверстальНефтехимик
не начался
17:00
СпартакАк Барс
не начался
17:00
ТорпедоХК Сочи
не начался
18:00
Динамо РСалават Юлаев
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзСент-Луис Блюз
не начался
23:00
Даллас СтарзЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Оттава СенаторзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВанкувер Кэнакс
не начался
03:00
Бостон БрюинзКаролина Харрикейнз
не начался
04:00
Аризона КойотсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
не начался
06:00
Калгари ФлэймзАнахайм Дакс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзНэшвилл Предаторз
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Нижний Новгород
не начался
18:00
ВЭФ Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Лос-Анджелес КлипперсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
02:00
Бруклин НетсБостон Селтикс
не начался
03:00
Детройт ПистонсХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсЧикаго Буллз
не начался
03:00
Орландо МэджикКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Вашингтон УизардсМилуоки Бакс
не начался
05:00
Миннесота ТимбервулвзНью-Орлеан Пеликанс
не начался
06:00
Сакраменто КингзДенвер Наггетс
не начался

«Три короны» озолотили канадцев

Сборная Канады выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Константин Лесик

Сборная Канады по хоккею стала победителем молодежного чемпионата мира, обыграв в финальном матче национальную команду Швеции, которая носит прозвище «Три короны». Исход встречи решили две шайбы, заброшенные на предпоследней минуте третьего периода. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Судьи: Микко Каукокари, Робин Шир / Баффало, КиБэнк-центр
Матч окончен
Швеция U20
1 : 3 0:0, 1:1, 0:2
Канада U20
Тим Сёдерлунд (Линус Линдстрём, Эрик Бреннстрём), 33:07 - мен
Диллон Дюбе (Джордан Кайру, Сэм Стил), 21:49
Тайлер Стинберген (Конор Тимминс), 58:20
Алекс Форментон (Виктор Мете), 58:46
Швеция U20
Канада U20
ВРАТАРИ
1 Филип Ларссон
30 Филип Густавссон
ЗАЩИТНИКИ
5 Густав Линдстрём
6 Линус Хёгберг
7 Тимоти Лильегрен
8 Расмус Далин
23 Йеспер Селльгрен
26 Эрик Бреннстрём
27 Якоб Муврар
НАПАДАЮЩИЕ
9 Тим Сёдерлунд 1
10 Маркус Давидссон
12 Гленн Густафссон
14 Элиас Петтерссон
16 Линус Линдстрём
17 Фредрик Карльстрём
19 Александер Нюландер
20 Исак Лундестрём
21 Йеспер Боквист
22 Аксель Юнссон Фьелльбю
24 Лиас Андерссон
28 Фабиан Зеттерлунд
29 Оскар Стеен
Тренер: Томас Монтен
ВРАТАРИ
1 Колтон Пойнт
31 Картер Харт
ЗАЩИТНИКИ
2 Джейк Бин
3 Конор Тимминс
6 Кэллан Фут
7 Кейл Макар
8 Данте Фаббро
10 Кейл Клаг
28 Виктор Мете
НАПАДАЮЩИЕ
9 Диллон Дюбе 1
11 Джона Гаджович
12 Борис Катчук
14 Максим Комтуа
16 Тейлор Рэддиш
17 Тайлер Стинберген 1
19 Дрейк Батерсон
20 Майкл Маклеод
21 Бретт Хауден
23 Сэм Стил
24 Алекс Форментон 1
25 Джордан Кайру
27 Роберт Томас
Тренер: Доминик Дюшарм
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
Матч окончен

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию! До новых встреч на хоккейный аренах!

Матч окончен

Финал проходил в равной борьбе. Однако большое количество удаление в третьем периоде сильно вымотали шведов, и на концовку сил у скандинавов уже не осталось.

Матч окончен

В последний раз сборная Канады выигрывал молодежный чемпионат мира в 2015 году, когда в финале одолела Россию — 5:4.

В 2017 году канадцы в финале уступили команде США по буллитам — 4:5.

YEAAAAAAAH!!!! Gold baby!!!!

Публикация от Yan Bilodeau (@yanbilodeau)

Матч окончен

Все. Завершился матч. Сборная Канады завоевывает золото молодежного чемпионата мира по хоккею — 2018!

'60

Остаются пустыми шведские ворота на последней минуте третьего периода.

'59

ГО-О-ОЛ! Шведы снимают голкипера и сразу же получают шайбу в пустые ворота. Алекс Форментон. Похоже, золото у Канады. 3:1!

'59

ГО-О-ОЛ! Все-таки забрасывает Канада! Ух! Тайлер Стинберген! Недоглядели за канадским хоккеистом шведы, чем он с радостью воспользовался, забросив из-под защитника свою первую шайбу на турнире — 2:1! В восторг приходят трибуны.

'57

Снова в равных составах команды! Опять выстояли шведы!

'56

Штанга! Тейлор Рэддиш сотрясает каркас шведских ворот!

'55

И еще одно удаление у сборной Швеции. А канадцы еще ни разу не уходили с площадки на этом турнире без шайбы, заброшенной в большинстве.

'54

Гроссмейстерски провели шведы это меньшинство. Ничего не смогли сделать канадцы. А команды играют в равных составах.

'52

А вот и обострение ситуации! Удаление в составе сборной Швеции. Исак Лундестрем получает две минуты. Сейчас будет жарко!

'51

В случае ничейного исхода нас ждет овертайм. Команды будут играть в формате «4 на 4» 20 минут. Но первая заброшенная шайба все прервет.

'49

Возникает ощущение, что бросили играть команды. Думают только о том, чтобы не пропустить хоккеисты. И на трибунах затишье.

'47

Посмотрите какая атмосфера на трибунах. Чемпионату этого явно не хватало...

'45

Успокоилась игра. Аккуратно играют хоккеисты. Никто рисковать не хочет.

'43

Безрезультатно закончилось канадской большинство. В равных составах играют команды.

'41

Начался третий период!

Перерыв

Окончен второй период. Это была славная двадцатиминутка. Канадцы давили, забросили первыми, но шведы совершили настоящий подвиг, забросив шайбу в меньшинстве! 1:1! Впереди третий период, который североамериканцы начнут с численным преимуществом.

'40

Удаление за 40 секунд до конца периода. Шведский защитник Расмус Далин получил две минуты за подножку.

'38

Разозлила Канаду эта досадная неудача. В атаке проводят североамериканцы концовку игрового отрезка.

'36

Вот и завершилось гипернеудачное канадское большинство. В равных составах команды.

'35

Поймали на контратаке канадцев скандинавы. Выкатились втроем на ворота соперника, после чего Седерлунд вогнал шайбу точно в угол ворот соперника — 1:1!

'35

ГО-О-ОЛ! А-а-а-а! Вот это да! Швеция сравняла счет в МЕНЬШИНСТВЕ! Браво! Тим Седерлунд!

'34

Взрыв восторга на трибунах! Удаление у сборной Швеции. Лиас Андерссон получает две минуты.

'33

Удалось сборной Канады отодвинуть игру от своих ворот. Много борьбы в центре площадке.

'31

Настоящий навал на канадские ворота устроили шведы! Чудом канадцам удается их удерживать.

'29

Продолжает выручать свою команду Харт. После мощнейшего выстрела Андресона канадский голкипер клюшкой отбивает шайбу.

'27

Очень много болельщиков поддерживают сегодня сборную Канады. И среди них есть не только люди...

'25

На стали расклеиваться шведы — побежали отыгрываться европейцы. Но уже дважды выручил скандинавскую команду канадский голкипер.

'23

Немного успокоились шведы, и канадцы этим воспользовались. После быстрой атаки капитан североамериканцев Дюбе вылез к воротам соперника и вогнал шайбу в верхний угол — 1:0!

'23

ГО-О-ОЛ! Открывает счет Канада! Диллон Дюбе!

'21

Второй период! Продолжаем!

3:55

Остаются последние минуты до начала встречи.

3:45

Матч за третье место прошел без борьбы. Хозяева турнира — хоккеисты сборной США разгромили чехов со счетом 9:3, причем, все было ясно еще в середине матча, команда американцы вели со счетом 7:0.

3:40

Состав сборной Канады: Колтон Пойнт, Картер Харт, Джейк Бин, Конор Тимминс, Кэллан Фут, Кейл Макар, Данте Фаббро, Кейл Клаг, Виктор Мете, Диллон Дюбе, Джона Гаджович, Борис Катчук, Максим Комтуа, Тейлор Рэддиш, Тайлер Стинберген, Дрейк Батерсон, Майкл Маклеод, Бретт Хауден, Сэм Стил, Алекс Форментон, Джордан Кайру, Роберт Томас.

3:35

Состав сборной Швеции: Филип Ларссон, Филип Густавссон, Густав Линдстрем, Линус Хегберг, Тимоти Лильегрен, Расмус Далин, Йеспер Селльгрен, Эрик Бреннстрем, Якоб Муврар, Тим Седерлунд, Маркус Давидссон, Гленн Густафссон, Элиас Петтерссон, Линус Линдстрем, Фредрик Карльстрем, Александер Нюландер, Исак Лундестрем, Йеспер Боквист, Аксель Юнссон Фьелльбю, Лиас Андерссон, Фабиан Зеттерлунд, Оскар Стеен.

Перерыв

Окончен первый период. Главный вывод — этот матч достоин финала. Встретились два сильных соперника, два лидера мирового хоккея. Игра равна, и ничего пока не ясно.

'19

Лиас Андерссон бросает с дальней дистанции. Блестяще сыграет канадский голкипер Картер Харт.

'17

Кстати, местная арена в Баффало сегодня переполнена.Большинство из 19 тысяч зрителей — канадцы. Близость к границе сказывается.

I'd say the atmosphere in here is pretty...charged. #worldjuniors

Публикация от Matt Gould (@mattgouldrf)

'15

В целом равным получается период. Моменты возникают и у тех, и у других. По броскам пока небольшое преимущество у Канады — 11:8.

'13

Влетает шайба в шведские ворота, загорается красный свет... Но арбитр гол отменяет под свист болельщиков. По мнению рефери, канадский хоккеист нарушал правила, прижимая снаряд.

'11

Снова в равных составах команды. Счет 0:0. Половина периода позади.

'9

Теперь удаление у канадцев. Две минуты зарабатывает Джона Гаджович.

'7

В равных составах команды. Выдержали шведские игроки. А ведь у канадцы чаще реализуют большинство на этом турнире, чем не реализуют.

'5

А вот сейчас тяжело будет скандинавам. Удаление у шведов. Две минуты получает их игрок Густав Линдстрем.

'3

Сборная Канады начала с привычного для активного штурма. Шведы начало матча проводят в обороне.

'1

Матч начался!

3:30

Здравствуйте, уважаемые читатели! Начинаем текстовую онлайн-трансляцию финала молодежного чемпионата мира по хоккею!