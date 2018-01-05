Швеция вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею, обыграв США

Увидели мы настоящий спектакль! Шведы выиграли по делу, но чуть не доигрались в концовке. Обе команды были достойны финала, но играть там будут «Тре крунур». Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию провели Дмитрий Окунев и Александр Седов.
Задавили американцы соперника! В итоге Ткачук воспользовался перевесом и с пятака добил шайбу над лежавшим Густавссоном! Интрига!
Летят вперед американцы. Шведы очевидно расслабились, и это для них опасно — слишком хороший соперник. США ищет вариант вернуться в игру, веря в себя.
Быстро США реализовали лишнего. С первым моментом справился Густавссон, но атака продолжилась, Ямамото из-за ворот отпасовал на выкатывавшегося из угла на пятак Беллоуза, который имел вагон времени, поработал с шайбой, усадил вратаря на щитки и воткнул в ближний под перекладину.
Все ясно. Американцы в нокдауне, хотя и пытаются давить. Густавссон спокойно ловит бросок.
Фантастика! Две подряд в меньшинстве забрасывают скандинавы, снимая последние вопросы об исходе этого полуфинала! Юнссон Фьелльбю втащил шайбу в зону и со средней дистанции из-под защитника хлестко выстрелил с кистей в самую девятку!
Американцы не бегут назад, и шведы опять выскакивают 2 в 1, но Стеен не стал пасоваться, а сам решил эпизод броском.
Линдстрем в штраф-боксе за задержку клюшки соперника — шанс для США.
Просто волшебный гол забивает шведская сборная! Передача на 40 метров от защитника из своей зоны, Андерссон и Карлстрем вышли вдвоем на одного защитника, разыграли стеночку, в результате которой Андерссон поражал уже пустые ворота!
Вот уже в полном составе шведская сборная — выстояли.
Вся игра американцев через Миттлстадта, но Густавссон уже взял несколько бросков.
Сначала у шведов вышел пятый игрок, и какое-то время хозяевам пришлось пообороняться, но в итоге они отбились, и уже в полных составах соперники.
Нюландер и Линдстрем ассистировали Петтерсону, а шведы продолжают идти вперед, и Уолл ловит на коленях очередной бросок.
Все грамотно и в фирменном стиле сделали скандинавы. Растащили американскую «коробочку» передачами в зоне, вывели на бросок от синей Петтерсона, другой форвард помешал Уоллу, закрыв обзор, и вот шайба уже трепещется в девятке ворот сборной США.
Прозевали арбитры неаккуратное попадание Брауна клюшкой в лицо Стеену. Это были железные две минуты.
Опять шведы в целом вернули игру в американскую зону, но «звездно-полосатые» им все так же не дают возможностей для броска.
Выровнялась игра и в плане владения. В том смысле, что шайбу сейчас никто толком не контролирует. Очень велико напряжение, и оно ощутимо давит на хоккеистов обеих сборных.
Так и продолжают шведы больше контролировать шайбу и рассчитывать на позиционные атаки, а американцы — искать шансы в контрвыпадах. Впрочем, моментов во втором периоде нет ни у кого вообще.
Достаточно спокойно отбилась сборная США, сразу же провела свою атаку, но до броска в створ ее тоже не довела.
Шведы уверенно стоят в зоне, но пока до Уолла не дошел ни один бросок. Было две попытки, но обе сблокировали.
Осторожное начало второй 20-минутки. Не спешат соперники форсировать события.
Пооеееехали! Второй период стартовал.
Совсем скоро стартует второй период!
Собственно, все: звучит сирена об окончании первого периода. Ну что же, 20 минут первого полуфинала молодежного ЧМ стали достоянием истории. Если поначалу американцы владели территориальным преимуществом, то в дальнейшем шведам удалось выравнять ход игры.
Настороже защитные порядки сборной США.
Прессинг Швеции в действии...
Очередная атака США — и вновь нет заключительного акцентированного броска.
Настолько инертны зрители, что хорошо слышны удары клюшки о лед. Никто не кричит, не скандируют. Жуют поп-корн только и пьют напитки.
Но все же отбились европейцы. 0:0 у нас по-прежнему. И скоро истечет время первого периода.
Ох, напрягают шведов американцы! Держатся парни в сине-желтом.
Впервые в матче пытались выяснить отношения соперники. Не понравилась шведам активность американцев на пятаке.
Рвутся вперед американцы, проламываются сквозь оборону... И стычка следует!
Очередная остановка игры.
Много смен коротких, быстро меняются действующие лица на площадке.
Кстати, по броскам в створ — 5-2 в пользу США на сию минуту.
Нет уже никакого территориального преимущества американцев. Их стартовый натиск окончательно захлебнулся. А шведы, напротив, расправили плечи.
Очень много канадских любителей хоккея на трибунах. Легендарный вратарь Мартин Бродо — тоже здесь.
Трибуны все же до неприличия пусты. На этом фото можно сие увидеть, в левом верхнем углу.
Еще полминуты играть шведам в большинстве.
Спорный эпизод — арбитры смотрят видео. На самом деле шайба в ворота США не вошла.
Шведы бросают по воротам! Был контакт с ограждением, и пауза у нас.
Темп атак сборной США сбили все-таки шведы.
Кстати, не позавидуешь тому, кто проиграет в этом матче. Ему меньше, чем через сутки, уже в полночь предстоит сразиться за бронзу с неудачником второго полуфинала.
Есть такое ощущение, американцы очень хотят забить в дебюте.
Постепенно развивается игра.
Первые атаки — за американцами. Кто-то ждал чего-то другого?
И вот началась игра!
Мануэль Николич из Австрии и Марк Виганд из Швейцарии судят. Готовятся объявить стартовое вбрасывание...
Вообще странная штука. Матч пройдет в «Кибэнк-центре» в Баффало, то есть на территории одной из команд. Но лишь наполовину заполнен зал. Немыслимо!
На раскатке команды.
У Швеции заявлены вратари Филип Ларссон и Филип Густавссон, защитники Густав Линдстрём, Линус Хёгберг, Тимоти Лильегрен, Расмус Далин, Йеспер Селльгрен, Эрик Бреннстрём, Якоб Муврар, нападающие Тим Сёдерлунд, Маркус Давидссон, Гленн Густафссон, Элиас Петтерссон, Линус Линдстрём, Фредрик Карльстрём, Александер Нюландер,Исак Лундестрём, Йеспер Боквист, Аксель Юнссон Фьелльбю, Лиас Андерссон,Фабиан Зеттерлунд, Оскар Стеен.
Состав сборной США вашему вниманию.
Россия скоропостижно вылетела с ЧМ, впервые за много лет оставшись без медалей, но жизнь на этом не заканчивается. Более того, сегодня мы увидим в деле именно тех, кто огорчил подопечных Валерия Брагина. Шведы, напомним, неласково обошлись с россиянами в последнем туре группового этапа, а американцы выбили нас в в четвертьфинале.
Совсем скоро начнет играть первая пара полуфиналистов, и мы узнаем участника главного матча турнира.
Начало матча в 0.00 мск.
Текстовая трансляция полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею Швеция — США.