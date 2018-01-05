Швеция вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею, обыграв США

Курсы валют$ 56.96 (+0.025) 68.67 (+0.029)
title=''
Новый год: что смотреть в кино
title=''
Эти санкции — на все деньги

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Англия / Премьер-лига
22:45
АрсеналЧелси
2:2
закончен
Кубок Италии
22:45
ЮвентусТорино
2:0
закончен
Кубок Испании
21:00
ЛьейдаАтлетико М
0:4
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АмурСибирь
2:3 (Б)
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарАвангард
0:4
закончен
14:30
ТракторДинамо М
2:3 (Б)
закончен
15:00
Металлург МгДинамо Мн
1:2
закончен
15:00
АвтомобилистЛокомотив
5:6 (Б)
закончен
17:00
БарысЮгра
2:3
закончен
17:00
ЦСКАЙокерит
2:1 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Детройт Ред УингзОттава Сенаторз
2:1 (ОТ)
закончен
04:00
Нью-Йорк РейнджерсЧикаго Блэкхоукс
2:5
закончен
Еврокубок
19:00
УНИКС АСВЕЛ
88:84
закончен
20:00
Летувос Ритас Зенит
96:98
закончен
20:15
Галатасарай Дарушшафака
65:84
закончен
20:45
Будучность Локомотив-Кубань
62:68
закончен
22:30
Доломити Энергия Цедевита
83:72
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикХьюстон Рокетс
98:116
закончен
03:00
Филадельфия СиксерсСан-Антонио Спёрс
112:106
закончен
03:00
Вашингтон УизардсНью-Йорк Никс
121:103
закончен
03:30
Бруклин НетсМиннесота Тимбервулвз
98:97
закончен
03:30
Майами ХитДетройт Пистонс
111:104
закончен
04:00
Бостон СелтиксКливленд Кавальерс
102:88
закончен
04:00
Чикаго БуллзТоронто Рэпторс
115:124
закончен
04:00
Милуоки БаксИндиана Пэйсерс
122:101
закончен
04:30
Даллас МавериксГолден Стэйт Уорриорз
122:125
закончен
05:00
Денвер НаггетсФиникс Санз
134:111
закончен
05:00
Юта ДжазНью-Орлеан Пеликанс
98:108
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсОклахома-Сити Тандер
96:133
закончен
Кубок Испании
21:00
СельтаБарселона
1:1
закончен
23:00
НумансияРеал Мадрид
0:3
закончен
Англия / Премьер-лига
23:00
Тоттенхэм ХотспурВест Хэм Юнайтед
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
СпартакСалават Юлаев
3:2
закончен
17:00
ТорпедоАк Барс
3:7
закончен
17:00
ХК СочиСеверсталь
4:1
закончен
20:30
Динамо РНефтехимик
2:1
закончен
U20 ЧМ / 2018
00:00
Швеция U20США U20
4:2
закончен
04:00
Канада U20Чехия U20
7:1
3 период
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзКаролина Харрикейнз
0:4
закончен
03:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Айлендерс
6:4
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсСан-Хосе Шаркс
3:2 (Б)
закончен
03:00
Бостон БрюинзФлорида Пантерз
перенесен
03:30
Монреаль КанадиенсТампа-Бэй Лайтнинг
1:1 (Б)
буллиты
04:00
Миннесота УайлдБаффало Сэйбрз
6:1
3 период
04:00
Сент-Луис БлюзВегас Голден Найтс
2:1
3 период
04:30
Даллас СтарзНью-Джерси Дэвилз
3:2
2 период
05:00
Аризона КойотсНэшвилл Предаторз
0:0
2 период
05:00
Эдмонтон ОйлерзАнахайм Дакс
0:0
2 период
05:00
Калгари ФлэймзЛос-Анджелес Кингз
1:2
2 период
05:00
Колорадо ЭвеланшКоламбус Блю Джекетс
0:0
2 период
Евролига
22:15
Панатинаикос Анадолу Эфес
90:79
закончен
22:45
Уникаха Валенсия
83:85
закончен
23:00
Барселона ЦСКА
85:72
закончен
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Хьюстон РокетсГолден Стэйт Уорриорз
100:108
4 четверть
06:30
Лос-Анджелес КлипперсОклахома-Сити Тандер
не начался
Биатлон / Кубок мира
14:30
Спринт 7,5 км. Женщины
1
Анастасия Кузьмина (Словакия)
22:23,7
2
Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
+35,4
3
Вероника Виткова (Чехия)
+40,1
закончен
Италия / Серия А
20:00
КьевоУдинезе
не начался
22:45
ФиорентинаИнтер М
не начался
Кубок Англии
22:55
ЛиверпульЭвертон
не начался
23:00
Манчестер ЮнайтедДерби Каунти
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралСибирь
не начался
10:00
АмурАвангард
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарЮгра
не начался
14:30
ТракторСКА
не начался
15:00
АвтомобилистДинамо Мн
не начался
15:00
Металлург МгЛокомотив
не начался
16:00
ЛадаДинамо М
не начался
17:00
ВитязьЦСКА
не начался
U20 ЧМ / 2018
20:00
Беларусь U20Дания U20
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
не начался
03:30
Детройт Ред УингзФлорида Пантерз
не начался
03:30
Оттава СенаторзСан-Хосе Шаркс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсБаффало Сэйбрз
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксВегас Голден Найтс
не начался
Евролига
20:45
Фенербахче Баскония
не начался
21:00
Црвена Звезда Жальгирис
не начался
22:00
Олимпиакос Олимпия Милан
не начался
22:00
Бамберг Химки
не начался
22:45
Реал Мадрид Маккаби Т-А
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсДетройт Пистонс
не начался
03:00
Бостон СелтиксМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Майами ХитНью-Йорк Никс
не начался
04:00
Милуоки БаксТоронто Рэпторс
не начался
04:30
Даллас МавериксЧикаго Буллз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсФиникс Санз
не начался
05:00
Денвер НаггетсЮта Джаз
не начался
05:30
Мемфис ГриззлизВашингтон Уизардс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсАтланта Хоукс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсШарлотт Хорнетс
не начался

Шведы выиграли у США в кошки-мышки

Швеция вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею, обыграв США

Александр Седов

Сборная Швеции вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею, обыграв в ярком матче действующих чемпионов американцев. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию.

Судьи: Мануэль Николич, Марк Виганд / Баффало, КиБэнк-центр
Матч окончен
Швеция U20
4 : 2 0:0, 1:0, 3:2
США U20
Элиас Петтерссон (Александер Нюландер, Линус Линдстрём), 33:30 - бол
Лиас Андерссон (Фредрик Карльстрём), 46:17
Оскар Стеен, 47:47 - мен
Аксель Юнссон Фьелльбю (Маркус Давидссон), 48:25 - мен
Киффер Беллоуз (Кайлер Ямамото, Брэди Ткачук), 52:24 - бол
Брэди Ткачук, 56:59
Швеция U20
США U20
ВРАТАРИ
1 Филип Ларссон
30 Филип Густавссон
ЗАЩИТНИКИ
5 Густав Линдстрём
6 Линус Хёгберг
7 Тимоти Лильегрен
8 Расмус Далин
23 Йеспер Селльгрен
26 Эрик Бреннстрём
27 Якоб Муврар
НАПАДАЮЩИЕ
9 Тим Сёдерлунд
10 Маркус Давидссон
12 Гленн Густафссон
14 Элиас Петтерссон 1
16 Линус Линдстрём
17 Фредрик Карльстрём
19 Александер Нюландер
20 Исак Лундестрём
21 Йеспер Боквист
22 Аксель Юнссон Фьелльбю 1
24 Лиас Андерссон 1
28 Фабиан Зеттерлунд
29 Оскар Стеен 1
Тренер: Томас Монтен
ВРАТАРИ
30 Джейк Эттингер
31 Джозеф Уолл
ЗАЩИТНИКИ
5 Райан Линдгрен
6 Куинн Хагс
8 Адам Фокс
12 Дилан Сэмберг
15 Скотт Перунович
20 Эндрю Пик
24 Мики Андерсон
НАПАДАЮЩИЕ
4 Райан Пилинг
7 Брэди Ткачук 1
9 Джош Норрис
11 Кейси Миттельштадт
13 Джоуи Андерсон
17 Кайлер Ямамото
21 Патрик Харпер
22 Логан Браун
23 Киффер Беллоуз 1
27 Райли Тафти
34 Трент Фредерик
49 Макс Джонс
Тренер: Боб Моцко
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
Матч окончен

Увидели мы настоящий спектакль! Шведы выиграли по делу, но чуть не доигрались в концовке. Обе команды были достойны финала, но играть там будут «Тре крунур». Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию провели Дмитрий Окунев и Александр Седов.

'60

Дотерпели шведы! С трудом, но дотерпели! Они в полуфинале!

'60

Тайм-аут у сборной США.

'60

Чудом сейчас не попадает шайба в шведские ворота после броска Беллоуза и повторного выстрела защитника!

'59

6 на 4 душат американцы шведов, создавая момент за моментом! Густавссон — лев!

'58

Американцы верят в свое спасение и вынуждают шведов ошибаться. Тим Седерлунд в штраф-боксе!!!

'57

Задавили американцы соперника! В итоге Ткачук воспользовался перевесом и с пятака добил шайбу над лежавшим Густавссоном! Интрига!

'57

ГОООООООООООООООООООООООООЛ! Брэди Ткачук — 4:2!

'57

Уже заменили голкипера шестым полевым игроком американцы! За 3,5 минуты до конца!

'56

Бросок и добивание Беллоуза — Густавссон на месте!

'55

Летят вперед американцы. Шведы очевидно расслабились, и это для них опасно — слишком хороший соперник. США ищет вариант вернуться в игру, веря в себя.

'53

Быстро США реализовали лишнего. С первым моментом справился Густавссон, но атака продолжилась, Ямамото из-за ворот отпасовал на выкатывавшегося из угла на пятак Беллоуза, который имел вагон времени, поработал с шайбой, усадил вратаря на щитки и воткнул в ближний под перекладину.

'53

ГОООООООООООООООООЛ! Кифер Беллоуз — 4:1!

'52

Еще большинство для США. Лиас Андерссон в штраф-боксе за отмашку.

'52

Все ясно. Американцы в нокдауне, хотя и пытаются давить. Густавссон спокойно ловит бросок.

'50

Джейк Эттингер заменил Джозефа Уолла в воротах сборной США.

'49

Фантастика! Две подряд в меньшинстве забрасывают скандинавы, снимая последние вопросы об исходе этого полуфинала! Юнссон Фьелльбю втащил шайбу в зону и со средней дистанции из-под защитника хлестко выстрелил с кистей в самую девятку!

'49

ГОООООООООООООООООЛ! Аксель Юнссон Фьелльбю — 4:0!

'48

Американцы не бегут назад, и шведы опять выскакивают 2 в 1, но Стеен не стал пасоваться, а сам решил эпизод броском.

'48

ГООООООООООООООООООЛ! Оскар Стеен — 3:0!

'48

Линдстрем в штраф-боксе за задержку клюшки соперника — шанс для США.

'47

Просто волшебный гол забивает шведская сборная! Передача на 40 метров от защитника из своей зоны, Андерссон и Карлстрем вышли вдвоем на одного защитника, разыграли стеночку, в результате которой Андерссон поражал уже пустые ворота!

'47

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Лиас Андерссон — 2:0!

'47

Вот уже в полном составе шведская сборная — выстояли.

'46

Вся игра американцев через Миттлстадта, но Густавссон уже взял несколько бросков.

'44

Очень резвое начало третьего периода, много бросков с обеих сторон. Причем игра «качельная» — туда-сюда. Только что шведы бросали по воротам Уолла, а теперь Браннстрем вновь нарушает правила в собственной зоне. Третье в матче большинство для США.

'43

Едва не оказалась шайба в шведских воротах. Уже объезжал нападающий их, выкатываясь на пустой угол, но защитники помешали поразить ворота!

'42

Сначала у шведов вышел пятый игрок, и какое-то время хозяевам пришлось пообороняться, но в итоге они отбились, и уже в полных составах соперники.

'41

Сразу же в формате 4 на 4 момент создает сборная США. Ямамото бросал с близкого расстояния — Густавссон на месте.

'41

Поеееехали! Третий период стартовал.

Перерыв

Все, завершен второй период. Первая его половина получилась скучной, но вторая все компенсировала. Очень много ярких событий, а ошибки по-настоящему молодежные. Шведы ведут, это закономерно, но все может измениться в любую секунду. Так что с нетерпением ждем третьей 20-минутки, а пока отдыхаем.

'40

Удаление! Еще и Беллоуз налетел на вратаря шведов в этом эпизоде после броска партнера по команде, и составы уравнялись!

'40

Фантастика! Американцы поймали шведов на смене и умудрились в большинстве выкатиться втроем на одинокого голкипера! Однако Миттлстадт решил все сделать сам, и Густавссон спас!

'39

Американцы зарабатывают численный перевес. Эрик Браннстрем зацепил клюшку уже обыгравшего его Ямамото.

'36

Момент! Вот и ответ американской сборной. Густавссон дважды переигрывает американских форвардов в ближнем бою в одной смене! Ну и пас от Миттлстадта был великолепен. А первый момент не использовал Беллоуз.

'35

Нюландер и Линдстрем ассистировали Петтерсону, а шведы продолжают идти вперед, и Уолл ловит на коленях очередной бросок.

'34

Все грамотно и в фирменном стиле сделали скандинавы. Растащили американскую «коробочку» передачами в зоне, вывели на бросок от синей Петтерсона, другой форвард помешал Уоллу, закрыв обзор, и вот шайба уже трепещется в девятке ворот сборной США.

'34

ГООООООООООООООООООООЛ! Элиас Петтерсон — 1:0!

'33

Наконец забрали шайбу американцы. Самберг отправился в штраф-бокс на две минуты.

'33

КАК ТАК? Сначала американцы прозевали пас под свою синюю линию на выход Лундестрему, который уже обыграл Уолла, но не сумел перебросить оставленный на дальней штанге голкипером США щиток!

'33

И все же снова поиграют шведы в большинстве. Будет отложенный штраф.

'32

Прозевали арбитры неаккуратное попадание Брауна клюшкой в лицо Стеену. Это были железные две минуты.

'32

Расмус Далин совершает фирменный слаломный проход на дриблинге, прорывается к воротам и бросает в падении с пары метров низом — Уолл оправдывает свою фамилию!

'31

А вот бросок по шведским воротам и добивание с пятака! Голкипер дважды выручает «Тре крунур».

'30

Опять шведы в целом вернули игру в американскую зону, но «звездно-полосатые» им все так же не дают возможностей для броска.

'28

Выровнялась игра и в плане владения. В том смысле, что шайбу сейчас никто толком не контролирует. Очень велико напряжение, и оно ощутимо давит на хоккеистов обеих сборных.

'27

Так и продолжают шведы больше контролировать шайбу и рассчитывать на позиционные атаки, а американцы — искать шансы в контрвыпадах. Впрочем, моментов во втором периоде нет ни у кого вообще.

'25

Достаточно спокойно отбилась сборная США, сразу же провела свою атаку, но до броска в створ ее тоже не довела.

'24

Шведы уверенно стоят в зоне, но пока до Уолла не дошел ни один бросок. Было две попытки, но обе сблокировали.

'23

Большинство для сборной Швеции! Джонс очень неаккуратно у борта сыграл против Стеена.

'22

Осторожное начало второй 20-минутки. Не спешат соперники форсировать события.

'21

Пооеееехали! Второй период стартовал.

Перерыв

Совсем скоро стартует второй период!

Перерыв

Собственно, все: звучит сирена об окончании первого периода. Ну что же, 20 минут первого полуфинала молодежного ЧМ стали достоянием истории. Если поначалу американцы владели территориальным преимуществом, то в дальнейшем шведам удалось выравнять ход игры.

'20

Настороже защитные порядки сборной США.

'20

Прессинг Швеции в действии...

'19

Очередная атака США — и вновь нет заключительного акцентированного броска.

'19

Настолько инертны зрители, что хорошо слышны удары клюшки о лед. Никто не кричит, не скандируют. Жуют поп-корн только и пьют напитки.

'18

Но все же отбились европейцы. 0:0 у нас по-прежнему. И скоро истечет время первого периода.

'17

Ох, напрягают шведов американцы! Держатся парни в сине-желтом.

'16

Так, а теперь сборная США получает право поиграть две минуты в численном большинстве.

'16

Впервые в матче пытались выяснить отношения соперники. Не понравилась шведам активность американцев на пятаке.

'15

Рвутся вперед американцы, проламываются сквозь оборону... И стычка следует!

'15

Очередная остановка игры.

'14

Много смен коротких, быстро меняются действующие лица на площадке.

'13

Кстати, по броскам в створ — 5-2 в пользу США на сию минуту.

'12

Нет уже никакого территориального преимущества американцев. Их стартовый натиск окончательно захлебнулся. А шведы, напротив, расправили плечи.

'11

Очень много канадских любителей хоккея на трибунах. Легендарный вратарь Мартин Бродо — тоже здесь.

'10

Трибуны все же до неприличия пусты. На этом фото можно сие увидеть, в левом верхнем углу.

'9

Еще полминуты играть шведам в большинстве.

'8

Спорный эпизод — арбитры смотрят видео. На самом деле шайба в ворота США не вошла.

'8

И шведы в большинстве, кстати.

'7

Швед упал за чужими воротами, а затем случился бросок с пятачка! Ух, жарковато у «рамки» господила Уолла. Но обошлось все для фактических хозяев.

'7

Шведы бросают по воротам! Был контакт с ограждением, и пауза у нас.

'6

Темп атак сборной США сбили все-таки шведы.

'5

Кстати, не позавидуешь тому, кто проиграет в этом матче. Ему меньше, чем через сутки, уже в полночь предстоит сразиться за бронзу с неудачником второго полуфинала.

'4

Есть такое ощущение, американцы очень хотят забить в дебюте.

'3

Постепенно развивается игра.

'2

Ох, бросали они сейчас из опасной позиции!

'2

Первые атаки — за американцами. Кто-то ждал чего-то другого?

'1

И вот началась игра!

00:11

Мануэль Николич из Австрии и Марк Виганд из Швейцарии судят. Готовятся объявить стартовое вбрасывание...

00:10

Вообще странная штука. Матч пройдет в «Кибэнк-центре» в Баффало, то есть на территории одной из команд. Но лишь наполовину заполнен зал. Немыслимо!

00:05

На раскатке команды.

23:45

У Швеции заявлены вратари Филип Ларссон и Филип Густавссон, защитники Густав Линдстрём, Линус Хёгберг, Тимоти Лильегрен, Расмус Далин, Йеспер Селльгрен, Эрик Бреннстрём, Якоб Муврар, нападающие Тим Сёдерлунд, Маркус Давидссон, Гленн Густафссон, Элиас Петтерссон, Линус Линдстрём, Фредрик Карльстрём, Александер Нюландер,Исак Лундестрём, Йеспер Боквист, Аксель Юнссон Фьелльбю, Лиас Андерссон,Фабиан Зеттерлунд, Оскар Стеен.

23:30

Состав сборной США вашему вниманию.

23:15

Россия скоропостижно вылетела с ЧМ, впервые за много лет оставшись без медалей, но жизнь на этом не заканчивается. Более того, сегодня мы увидим в деле именно тех, кто огорчил подопечных Валерия Брагина. Шведы, напомним, неласково обошлись с россиянами в последнем туре группового этапа, а американцы выбили нас в в четвертьфинале.

23:00

Совсем скоро начнет играть первая пара полуфиналистов, и мы узнаем участника главного матча турнира.

10:10

Начало матча в 0.00 мск.

10:00

Текстовая трансляция полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею Швеция — США.