Швеция вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею, обыграв США

Россия скоропостижно вылетела с ЧМ, впервые за много лет оставшись без медалей, но жизнь на этом не заканчивается. Более того, сегодня мы увидим в деле именно тех, кто огорчил подопечных Валерия Брагина. Шведы, напомним, неласково обошлись с россиянами в последнем туре группового этапа, а американцы выбили нас в в четвертьфинале.