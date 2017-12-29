Онлайн-трансляция матча Канада — США на МЧМ по хоккею

Вот и овертайм затянулся. Очень долгий перерыв на восстановление льда получился. Из-за низкой температуры покрытие быстро приходит в негодность.
Три часа и 15 минут прошло с начала поединка. Много времени тратят на уборку снега. Но матч того стоит!
Первая минута игрового отрезка прошла с преимуществом хозяев турнира.
Погнали! Стартовал овертайм!
Все! 3:3! Вот это битва сегодня проходит в Баффало. Обе команды были хороши. Овертайм — закономерный итог. Впереди 5 минут в формате «3 на 3».
До конца третьего периода полторы минуты. Осторожно играют команды. Похоже, нас ждет овертайм.
Ну как с такого расстояния может быть что-то видно?
Взаимоострая борьба идет в последние минуты встречи. Чаша весов может в любой момент качнуться в любую сторону. Кстати, снегопад вроде бы прекратился.
Официально! Посещаемость сегодняшнего матча — 44,592 зрителя. Это больше чем в два раза больше предыдущего рекорда. А фотографии-то какие эпичные.
Не удалось «разыграть лишнего» канадцам. В равных составах соперники. А еще команды поменялись воротами.
И сразу же удаление в составе сборной США. Канадцы в большинстве. Теперь у них есть шанс вернуть преимущество.
Гонит многотысяная армия болельщиков сборной США вперед свою команду. Владеют инициативой хозяева. Ничего еще не ясно в этом матче!
Несмотря на все усилия по расчистке льда, разметку не видно совершенно. Как будто ее и не было вообще.
Активнее начинают игровой отрезок хозяева турнира. Они и понятно. Необходимо ликвидировать дефицит в две шайбы американцам.
Стартовал третий период!
Завершился второй период. Сборная США на протяжении всего игрового отрезка пыталась сократить отставание. Хозяевам удалось забросить шайбу только в концовке периода, однако канадцы быстро и играючи вернули себе перевес в две шайбы.
Пустыми остаются только боковые места, на которые не продавались билеты. Интересно, болельщикам на дальних рядах хоть что-то видно?
Хоккеисты уже даже не пытаются проводить какие-то сложные комбинации. Много силовой борьбы и бросков. Канадцам защищаться стало проще.
Перерывы затягиваются все чаще. Снег убирают все больше людей. На трибунах свободных мест уже почти не осталось, кстати.
Болельщики в твиттере уже предлагают в случае ничейного исхода сыграть в снежки. Идея, конечно, интересная, но, вероятно, канадцы решат все вопросы в основное время. Пока все идет к этому.
В коротких коммерческих перерывах снег с арены уносят лопатами. Жесть!
Складывается ощущение, что мало шансов у сборной США изменить что-то в сегодняшнем матче. Очень уж грамотно и спокойно обороняются канадцы, а американцы, напротив, играют до боли прямолинейно.
В твиттере уже появляются уже первые гифки, посвященные мощнейшему снегопаду на сегодняшнем матче. Вряд ли игроки привыкли играть в таких условиях.
Спасает свою команду голкипер канадской сборной после мощнейшего броска Райли Тафти. Чудеса реакции проявляет страж ворот.
Продолжает валить мощнейший снегопад. Видимость не очень хорошая не только для зрителей, но и для самих спортсменов.
Вновь на льду хоккеисты — продолжаем трансляцию!
Завершился первый период. Сборная Канады уходит отдыхать с перевесом в две шайбы. Прервемся и мы немного.
Подходит к концу период. В большинстве проводят концовку игрового отрезка американцы.
Диллон Дюбе оказался самым расторопным на добивании после быстрой атаки «кленовых листьев» — 2:0!
Вот такой обзор на сегодняшний матч со стадиона. По ощущениям, примерно 40 - 45 тысяч зрителей присутствуют на игре. И это, безусловно, рекорд молодежных чемпионатов мира.
Мощный снегопад в Баффало. В перерывах площадку стараются оперативно очищать от снега, но вряд хоккеистам комфортно играть в таких условиях.
Не удалось американской команде реализовать лишнего. В равных составах играют сборные.
Вот на таком стадионе проходит поединок. «Нью Эра Филд» называется стадион. Вместимость арены — около 71 тысяч зрителей.
Реализуют большинство гости. Молниеносная комбинация завершается точным броском защитника Кейла Макара между щитков голкипера — 1:0!
Матч начался поехали!
Добрый день, уважаемые любители хоккея! Начинаем онлайн-трансляцию матча молодежного чемпионата мира по хоккею. Сборная США принимает соперников из Канады. Особенность поединка в том, что он проходит на открытом воздухе.