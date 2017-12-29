Онлайн-трансляция матча Канада — США на МЧМ по хоккею

Курсы валют$ 57.68 (-0.064) 69.19 (-0.103)
title=''
Новый год: что смотреть в кино
title=''
Эти санкции — на все деньги

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Англия / Премьер-лига
23:00
Кристал ПэласАрсенал
2:3
закончен
U20 ЧМ / 2018
22:00
Россия U20Швейцария U20
5:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурСпартак
2:1 (ОТ)
закончен
19:30
ВитязьЙокерит
1:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
4:3 (Б)
закончен
03:30
Флорида ПантерзФиладельфия Флайерз
3:2
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингМонреаль Канадиенс
3:1
закончен
05:00
Аризона КойотсТоронто Мэйпл Лифс
4:7
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксЧикаго Блэкхоукс
5:2
закончен
06:00
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
2:3 (ОТ)
закончен
06:30
Сан-Хосе ШарксКалгари Флэймз
3:2 (Б)
закончен
Евролига
20:45
Фенербахче Реал Мадрид
77:79
закончен
21:00
Жальгирис Олимпиакос
74:68
закончен
22:05
Маккаби Т-А Уникаха
78:89
закончен
23:00
Валенсия Панатинаикос
67:63
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикДетройт Пистонс
102:89
закончен
04:00
Бостон СелтиксХьюстон Рокетс
99:98
закончен
04:00
Милуоки БаксМиннесота Тимбервулвз
102:96
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Йорк Никс
119:107
закончен
06:30
Портленд Трэйл БлэйзерсФиладельфия Сиксерс
114:110
закончен
Биатлон / Рождественская гонка
20:15
Масс-старт
закончен
21:00
Гонка преследования
закончен
Италия / Серия А
22:45
КротонеНаполи
0:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралКуньлунь Ред Стар
0:2
закончен
15:30
СибирьАк Барс
4:1
закончен
16:00
АвангардНефтехимик
2:3 (ОТ)
закончен
16:30
БарысХК Сочи
2:3
закончен
17:00
АвтомобилистДинамо М
4:3
закончен
17:00
ЮграСалават Юлаев
3:4 (ОТ)
закончен
18:30
ЛадаЦСКА
1:2
закончен
19:00
СеверстальТорпедо
3:2
закончен
19:30
Динамо МнСКА
6:3
закончен
U20 ЧМ / 2018
20:00
Беларусь U20Россия U20
2:5
закончен
23:00
Канада U20США U20
3:3 (ОТ)
овертайм
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Джерси ДэвилзБаффало Сэйбрз
не начался
03:30
Каролина ХаррикейнзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингФиладельфия Флайерз
не начался
03:30
Детройт Ред УингзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:30
Оттава СенаторзКоламбус Блю Джекетс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсНью-Йорк Айлендерс
не начался
04:00
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
не начался
04:30
Даллас СтарзСент-Луис Блюз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзЧикаго Блэкхоукс
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшТоронто Мэйпл Лифс
не начался
06:00
Анахайм ДаксКалгари Флэймз
не начался
Евролига
20:00
Химки Барселона
65:79
закончен
20:30
Анадолу Эфес Бамберг
69:58
закончен
22:30
Баскония ЦСКА
81:90
закончен
22:45
Олимпия Милан Црвена Звезда
88:91
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсХьюстон Рокетс
не начался
03:30
Торонто РэпторсАтланта Хоукс
не начался
04:00
Майами ХитБруклин Нетс
не начался
04:00
Чикаго БуллзИндиана Пэйсерс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансДаллас Маверикс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерМилуоки Бакс
не начался
06:00
Сакраменто КингзФиникс Санз
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзШарлотт Хорнетс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
Италия / Серия А
14:30
ФиорентинаМилан
не начался
17:00
АталантаКальяри
не начался
17:00
БеневентоКьево
не начался
17:00
БолоньяУдинезе
не начался
17:00
РомаСассуоло
не начался
17:00
СампдорияСПАЛ
не начался
17:00
ТориноДженоа
не начался
20:00
Интер МЛацио
не начался
22:45
ВеронаЮвентус
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
БорнмутЭвертон
не начался
18:00
ЧелсиСток Сити
не начался
18:00
Хаддерсфилд ТаунБёрнли
не начался
18:00
ЛиверпульЛестер Сити
не начался
18:00
Ньюкасл ЮнайтедБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
18:00
УотфордСуонси Сити
не начался
20:30
Манчестер ЮнайтедСаутгемптон
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
СлованЙокерит
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Флорида ПантерзМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Оттава СенаторзБостон Брюинз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзМиннесота Уайлд
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзКаролина Харрикейнз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксЛос-Анджелес Кингз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсСан-Антонио Спёрс
не начался
03:00
Орландо МэджикМайами Хит
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансНью-Йорк Никс
не начался
03:30
Атланта ХоуксПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Юта ДжазКливленд Кавальерс
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзМемфис Гриззлиз
не начался
05:00
Денвер НаггетсФиладельфия Сиксерс
не начался

МЧМ. Канада и США рубятся под снегопадом. LIVE

Онлайн-трансляция матча Канада — США на МЧМ по хоккею

Александр Белинин

Сборные Канады и США бьются в рамках группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Судьи: Микко Каукокари, Марк Виганд / Орчард Парк, Нью Эра Филд
Идет овертайм
Канада U20
3 : 3 2:0, 1:1, 0:2, 0:0(ОТ)
США U20
Кейл Макар (Роберт Томас), 04:13 - бол
Диллон Дюбе (Сэм Стил), 15:17 - бол
Роберт Томас (Джейк Бин), 37:39
Киффер Беллоуз (Кейси Миттельштадт, Джейк Эттингер), 36:27 - бол
Скотт Перунович (Кейси Миттельштадт), 46:09 - бол
Брэди Ткачук (Кейси Миттельштадт), 46:43
Канада U20
США U20
ВРАТАРИ
1 Колтон Пойнт
31 Картер Харт
ЗАЩИТНИКИ
2 Джейк Бин
3 Конор Тимминс
6 Кэллан Фут
7 Кейл Макар 1
8 Данте Фаббро
10 Кейл Клаг
28 Виктор Мете
НАПАДАЮЩИЕ
9 Диллон Дюбе 1
11 Джона Гаджович
12 Борис Катчук
14 Максим Комтуа
16 Тейлор Рэддиш
17 Тайлер Стинберген
19 Дрейк Батерсон
20 Майкл Маклеод
21 Бретт Хауден
23 Сэм Стил
24 Алекс Форментон
25 Джордан Кайру
27 Роберт Томас 1
Тренер: Доминик Дюшарм
ВРАТАРИ
1 Джереми Свейман
30 Джейк Эттингер
ЗАЩИТНИКИ
5 Райан Линдгрен
6 Куинн Хагс
8 Адам Фокс
12 Дилан Сэмберг
15 Скотт Перунович 1
20 Эндрю Пик
24 Мики Андерсон
НАПАДАЮЩИЕ
4 Райан Пилинг
7 Брэди Ткачук 1
9 Джош Норрис
10 Уильям Локвуд
11 Кейси Миттельштадт
13 Джоуи Андерсон
17 Кайлер Ямамото
21 Патрик Харпер
23 Киффер Беллоуз 1
27 Райли Тафти
34 Трент Фредерик
49 Макс Джонс
Тренер: Боб Моцко
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'64

Вот и овертайм затянулся. Очень долгий перерыв на восстановление льда получился. Из-за низкой температуры покрытие быстро приходит в негодность.

'63

Три часа и 15 минут прошло с начала поединка. Много времени тратят на уборку снега. Но матч того стоит!

'62

Первая минута игрового отрезка прошла с преимуществом хозяев турнира.

'61

Погнали! Стартовал овертайм!

Перерыв

Все! 3:3! Вот это битва сегодня проходит в Баффало. Обе команды были хороши. Овертайм — закономерный итог. Впереди 5 минут в формате «3 на 3».

'59

До конца третьего периода полторы минуты. Осторожно играют команды. Похоже, нас ждет овертайм.

'57

Ну как с такого расстояния может быть что-то видно?

'56

Взаимоострая борьба идет в последние минуты встречи. Чаша весов может в любой момент качнуться в любую сторону. Кстати, снегопад вроде бы прекратился.

'54

Официально! Посещаемость сегодняшнего матча — 44,592 зрителя. Это больше чем в два раза больше предыдущего рекорда. А фотографии-то какие эпичные.

'52

Не удалось «разыграть лишнего» канадцам. В равных составах соперники. А еще команды поменялись воротами.

'50

И сразу же удаление в составе сборной США. Канадцы в большинстве. Теперь у них есть шанс вернуть преимущество.

'49

ГО-О-ОЛ! Охохо! Сравнивает счет сборная США! 3:3! Брэди Ткачук наказывает соперника!

'48

Гонит многотысяная армия болельщиков сборной США вперед свою команду. Владеют инициативой хозяева. Ничего еще не ясно в этом матче!

'47

ГО-О-ОЛ! Реализуют большинство хоккеисты сборной США. Скотт Перунович обыгрался с Кейси Миттельштадтом и расстрелял канадского голкипера в упор. 3:2! Интересно.

'46

Большинство зарабатывают американцы. Когда забрасывать шайбу, если не сейчас?

'45

Несмотря на все усилия по расчистке льда, разметку не видно совершенно. Как будто ее и не было вообще.

'43

Активнее начинают игровой отрезок хозяева турнира. Они и понятно. Необходимо ликвидировать дефицит в две шайбы американцам.

'41

Стартовал третий период!

Перерыв

Завершился второй период. Сборная США на протяжении всего игрового отрезка пыталась сократить отставание. Хозяевам удалось забросить шайбу только в концовке периода, однако канадцы быстро и играючи вернули себе перевес в две шайбы.

'40

ГО-О-ОЛ! Мгновенно отвечают канадцы. Борис Катчук мощно выстрелил от сильной линии после того, как снаряд отскочил к нему после борьбы на пятачке. 3:1!

'39

ГО-О-ОЛ! Сборная США отыгрывает одну шайбу! Киффер Беллоуз отличился после позиционной атаки.

'38

Втроем против пятерых остается сборная Канады. Отличный шанс у сборной США.

'37

Пустыми остаются только боковые места, на которые не продавались билеты. Интересно, болельщикам на дальних рядах хоть что-то видно?

'35

Хоккеисты уже даже не пытаются проводить какие-то сложные комбинации. Много силовой борьбы и бросков. Канадцам защищаться стало проще.

'33

Перерывы затягиваются все чаще. Снег убирают все больше людей. На трибунах свободных мест уже почти не осталось, кстати.

'31

Болельщики в твиттере уже предлагают в случае ничейного исхода сыграть в снежки. Идея, конечно, интересная, но, вероятно, канадцы решат все вопросы в основное время. Пока все идет к этому.

'30

В коротких коммерческих перерывах снег с арены уносят лопатами. Жесть!

'28

Складывается ощущение, что мало шансов у сборной США изменить что-то в сегодняшнем матче. Очень уж грамотно и спокойно обороняются канадцы, а американцы, напротив, играют до боли прямолинейно.

'26

В твиттере уже появляются уже первые гифки, посвященные мощнейшему снегопаду на сегодняшнем матче. Вряд ли игроки привыкли играть в таких условиях.

'24

Спасает свою команду голкипер канадской сборной после мощнейшего броска Райли Тафти. Чудеса реакции проявляет страж ворот.

'23

Продолжает валить мощнейший снегопад. Видимость не очень хорошая не только для зрителей, но и для самих спортсменов.

'21

Вновь на льду хоккеисты — продолжаем трансляцию!

Перерыв

Завершился первый период. Сборная Канады уходит отдыхать с перевесом в две шайбы. Прервемся и мы немного.

'20

Подходит к концу период. В большинстве проводят концовку игрового отрезка американцы.

'18

Диллон Дюбе оказался самым расторопным на добивании после быстрой атаки «кленовых листьев» — 2:0!

'18

ГО-О-ОЛ! Снова реализует забрасывает шайбу Канада! Дюбе!

Dillon Dube makes it 2-0 ����

Публикация от HockeyJerks (@hockeyjerks)

'17

Драка на льду. Быстро в дело вмешались судьи и наказали главного провокатора — американца Мики Андерсона, который еще и клюшку сломал. Второе большинство у канадцев.

'15

Вот такой обзор на сегодняшний матч со стадиона. По ощущениям, примерно 40 - 45 тысяч зрителей присутствуют на игре. И это, безусловно, рекорд молодежных чемпионатов мира.

'13

Мощный снегопад в Баффало. В перерывах площадку стараются оперативно очищать от снега, но вряд хоккеистам комфортно играть в таких условиях.

'11

Не удалось американской команде реализовать лишнего. В равных составах играют сборные.

'9

Тем временем хозяева турнира получили возможность отыгрываться. Первое большинство заработала сборная США.

'7

Вот на таком стадионе проходит поединок. «Нью Эра Филд» называется стадион. Вместимость арены — около 71 тысяч зрителей.

Time for outdoor #hockey - USA vs. Canada - and snow is starting to fall #worldjuniors

Публикация от Spectrum News Buffalo (@spectrumnewsbuffalo)

'5

Реализуют большинство гости. Молниеносная комбинация завершается точным броском защитника Кейла Макара между щитков голкипера — 1:0!

Cale Makar put Canada on the board early ��

Публикация от HockeyJerks (@hockeyjerks)

'5

ГО-О-ОЛ! Открывает счет сборная Канады. Макар забрасывает шайбу!

'3

Активнее начали хозяева матча. Однако тут же произошло удаление у «звездно-полосатых». В большинстве будет Канада.

'1

Матч начался поехали!

23:00

Добрый день, уважаемые любители хоккея! Начинаем онлайн-трансляцию матча молодежного чемпионата мира по хоккею. Сборная США принимает соперников из Канады. Особенность поединка в том, что он проходит на открытом воздухе.