Россия победила Белоруссию на молодежном чемпионате мира по хоккею

На этом наша трансляция подошла к концу. До новых встреч!
Сборная России одержала уверенную победу над белорусскими хоккеистами. Хорошую организованную игру показали подопечные Валерия Брагина. Только в самом конце матча расслабилась российская молодежь. Сразу три подряд удаления получили хоккеисты, однако соперник не смог реализовать подавляющее численное преимущество пять на три. Встреча закончилась со счетом 5:2.
Последняя минута пошла, исход матча уже ясен, хотя белорусы не сдаются и продолжают атаковать.
Отбились россияне, и до конца матча осталось менее двух минут.
Закрепились в зоне белорусы, но выходит четвертый полевой игрок, и стало полегче россиянам.
Уверенно действуют россияне на площадке.
Сухачев вынужден вступить в игру и накрыть шайбу ловушкой. Неприятный момент возник у наших ворот.
Ошиблись россияне в атаке в передаче, но подстраховали защитники и не пропустили контратаку.
Расставились в зоне белорусы. Сделали несколько передач, но до броска дело так и не довели.
Каюмов получил шайбу в двух метрах от ворот и бросил с ходу в девятку.
ГОООООООЛ!!! Каюмов! 4:1!
Стартовал третий период!
Подавляющее преимущество у россиян по броскам — 29:9.
И опять не получилось реализовать большинство в подопечных Брагина.
А в итоге на скамейку штрафников присел игрок соперника за задержку соперника клюшкой.
Потасовка завязалась у ворот белорусов! Манукян слишком агрессивно действовал на пятачке, что не понравилось белорусам.
В равных составах даже лучше действуют россияне — больше напряжения создают у ворот соперника.
Хорошо отоборонялись белорусы — всего один бросок смогли нанести россияне в большинстве.
отбились россияне, и тут же удаление у соперника.
Не могут никак расставиться белорусы в зоне российской команды, а уже больше минуты большинства истекло.
Обокрали россияне белорусов в своей зоне, но не получилось организовать быструю контратаку.
Давят россияне — хорошо действуют в отборе в зоне соперника и вынуждают вратаря накрывать шайбу ловушкой.
Более диспциплинированно стали действовать российские защитники после нескольких неприятных атак белорусов.
Белорусы активно начали второй отрезок матча. Бросились отыгрываться.
Стартовал второй период.
Успокоились немного российские хоккеисты, чуть сбавили в скорости и стали менее агрессивно атаковать.
Кныжов незамысловато бросил по воротам и заставил вратаря зафиксировать шайбу.
Герман Рубцов вошел в зону соперника, отдал партнеру, сблизился с воротами, получил над шайбу, проехал вдоль линии ворот и бросил в дальний угол.
Момент! Караулил нападающий отскок на пятачке после дальнего броска, но справился на этот раз вратарь белорусов.
Очень хорошо сыграл Алтыбармакян, закрыв обзор голкиперу белорусов, а Полодян точно низом бросил со средней дистанции.
Не смогли войти на скорости в зону соперника россияне — лайнсмен определил офсайд.
Уже больше минуты длится позиционная атака россиян. Закончилась она не очень опасным броском, однако Грищенко все равно зафиксировал шайбу, и вбрасывание будет в зоне белорусов.
Практически не выходим из зоны соперника — Очень хорошо встречают защитники в средней зоне и возвращают шайбу обратно.
Уже несколько бросков произвели подопечные Брагина по воротам соперника, но пока голкипер отражает шайбу.
Активнее начали россияне игру, что неудивительно.
Матч стартовал!
Команды вышли на лед, и все уже готов к началу матча.
Российская команда занимает после двух игр второе место в группе, уступая шведам, которые одержали две победы, а россияне в стартовом матче проиграли Чехии, но затем победили Швейцарию.
Познакомимся с составом российской команды на игру.
Сухачёв (Мельничук); Алтыбармакян — Мальцев — Полодян, Кныжов — Макеев; Манукян — Рубцов — Каюмов, Зайцев — Минулин; Соколов — Шолохов — Абрамов, Саморуков — Елизаров. Костин — Иванов — Свечников, Сёмин — Шепелев.
Добро пожаловать в Баффало на молодежным чемпионат мира по хоккею! Сборная России проведет сегодня третий матч группового этапа против команды Белоруссии.
Текстовая онлайн-трансляция встречи начнется в 19:30 по московскому времени.
Сборная России встретится с национальной командой Белоруссии в третьем туре группового этапа чемпионата мира по хоккею среди молодежных коллективов.