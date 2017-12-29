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Россия обидела соседей

Россия победила Белоруссию на молодежном чемпионате мира по хоккею

Дмитрий Кузьмин

Сборная России одержала уверенную победу над командой Белоруссии в третьем туре группового этапа чемпионата мира по хоккею среди молодежных коллективов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Судьи: Мануэль Николич, Гордон Шукис / Баффало, Харбор-центр
Матч окончен
Беларусь U20
2 : 5 0:2, 0:1, 2:2
Россия U20
Дмитрий Дерябин (Сергей Пищук), 42:03
Сергей Пищук (Игорь Мартынов), 50:43
Алексей Полодян (Никита Макеев, Михаил Мальцев), 10:14
Герман Рубцов (Артём Манукян, Артём Минулин), 12:44
Клим Костин (Андрей Свечников), 23:33
Артур Каюмов, 44:21
Клим Костин (Андрей Свечников, Георгий Иванов), 48:12
Беларусь U20
Россия U20
ВРАТАРИ
1 Дмитрий Родик
20 Андрей Грищенко
ЗАЩИТНИКИ
3 Андрей Гостев
4 Владислав Соколовский
5 Дмитрий Дерябин 1
6 Владислав Мартынюк
8 Владислав Ерёменко
18 Дмитрий Буровцев
22 Владислав Габрусь
НАПАДАЮЩИЕ
7 Виктор Бовбель
9 Илья Литвинов
10 Владислав Рядченко
11 Александр Лукашевич
12 Игорь Мартынов
13 Арсений Асташевич
14 Сергей Пищук 1
16 Дмитрий Гринкевич
17 Егор Шарангович
19 Иван Дроздов
21 Владислав Михальчук
24 Максим Сушко
26 Артём Анисимов
Тренер: Юрий Александрович Файков
ВРАТАРИ
1 Алексей Мельничук
30 Владислав Сухачёв
ЗАЩИТНИКИ
2 Никита Макеев
4 Александр Шепелев
5 Артём Минулин
6 Егор Зайцев
15 Анатолий Елизаров
22 Николай Кныжов
25 Дмитрий Саморуков
26 Владислав Сёмин
НАПАДАЮЩИЕ
7 Дмитрий Соколов
10 Артём Манукян
11 Виталий Абрамов
12 Георгий Иванов
13 Михаил Мальцев
14 Андрей Свечников
16 Андрей Алтыбармакян
17 Герман Рубцов 1
19 Марсель Шолохов
24 Клим Костин 2
27 Алексей Полодян 1
28 Артур Каюмов 1
Тренер: Валерий Николаевич Брагин
Трансляция
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22:34

На этом наша трансляция подошла к концу. До новых встреч!

22:30

Сборная России одержала уверенную победу над белорусскими хоккеистами. Хорошую организованную игру показали подопечные Валерия Брагина. Только в самом конце матча расслабилась российская молодежь. Сразу три подряд удаления получили хоккеисты, однако соперник не смог реализовать подавляющее численное преимущество пять на три. Встреча закончилась со счетом 5:2.

'60

ВСЕ! Матч окончен! Россия победила Белоруссию со счетом 5:2.

'60

Последняя минута пошла, исход матча уже ясен, хотя белорусы не сдаются и продолжают атаковать.

'59

Отбились россияне, и до конца матча осталось менее двух минут.

'58

Закрепились в зоне белорусы, но выходит четвертый полевой игрок, и стало полегче россиянам.

'57

Разобрались своершенно россияне. Еще одно удаление! И будем играть в меньшинстве еще очень долго.

'55

Ох, вот это неприятно! С разницей в полминуты удалились два россиянина, и полторы минуты будут играть паять на три белорусы.

'54

Уверенно действуют россияне на площадке.

'52

Сухачев вынужден вступить в игру и накрыть шайбу ловушкой. Неприятный момент возник у наших ворот.

'51

ГООООЛ!!! Пищук! 5:2!

'51

Ошиблись россияне в атаке в передаче, но подстраховали защитники и не пропустили контратаку.

'49

ГООООООЛ!!! Костин! 5:1!

'47

Расставились в зоне белорусы. Сделали несколько передач, но до броска дело так и не довели.

'46

Удаление у России. Саморуков за грубую игру удален на две минуты.

'45

Каюмов получил шайбу в двух метрах от ворот и бросил с ходу в девятку.

'45

ГОООООООЛ!!! Каюмов! 4:1!

'43

ГОООООЛ!!! Заигрались россияне в атаке и пропустили острый выпад соперника. Дерябин точно бросил с острого угла, и Сухачев не смог отразить бросок.

'41

Сразу же проводят опасную атаку россияне с опаснейшим броском по воротам, но снова не месте Грищенко.

'41

Стартовал третий период!

'40

Подавляющее преимущество у россиян по броскам — 29:9.

'40

И звучит сирена! Второй период окончен. Россияне ведут со счетом 3:0. Пока единственная претензия — неудачная игра в большинстве. Не смогли россияне реализовать два удаления соперника.

'40

Опасно! Убежал соперник один на один с вратарем — провалилась российская защита. Но не смог переиграть нападающий Сухачева.

'38

И опять не получилось реализовать большинство в подопечных Брагина.

'36

А в итоге на скамейку штрафников присел игрок соперника за задержку соперника клюшкой.

'36

Потасовка завязалась у ворот белорусов! Манукян слишком агрессивно действовал на пятачке, что не понравилось белорусам.

'35

В равных составах даже лучше действуют россияне — больше напряжения создают у ворот соперника.

'33

Хорошо отоборонялись белорусы — всего один бросок смогли нанести россияне в большинстве.

'31

отбились россияне, и тут же удаление у соперника.

'29

Не могут никак расставиться белорусы в зоне российской команды, а уже больше минуты большинства истекло.

'28

Удаление в составе сборной России — Данилов отправляется на скамейку штрафников.

'27

Обокрали россияне белорусов в своей зоне, но не получилось организовать быструю контратаку.

'26

Давят россияне — хорошо действуют в отборе в зоне соперника и вынуждают вратаря накрывать шайбу ловушкой.

'25

Более диспциплинированно стали действовать российские защитники после нескольких неприятных атак белорусов.

'24

ГОООООООЛ!!! Костин! 3:0! Красиво обыгрались Свечников с Костиным, и последний уже с пятачка нанес решающий бросок по воротам соперника.

'23

Опасно! Убежали белорусы два в одного в быструю атаку, но Сухачев сыграл великолепно.

'22

Белорусы активно начали второй отрезок матча. Бросились отыгрываться.

'21

Стартовал второй период.

'20

Звучит сирена, и команды уходят на первый перерыв в матче. Россияне владеют внушительным игровым преимуществом, и счет мог бы быть даже крупнее, но белорусов несколько раз выручил голкипер Грищенко.

'19

Иванов прорвался по правому флангу, выкатил на ворота, но не смог переиграть Грищенко.

'18

Успокоились немного российские хоккеисты, чуть сбавили в скорости и стали менее агрессивно атаковать.

'16

Кныжов незамысловато бросил по воротам и заставил вратаря зафиксировать шайбу.

'14

Герман Рубцов вошел в зону соперника, отдал партнеру, сблизился с воротами, получил над шайбу, проехал вдоль линии ворот и бросил в дальний угол.

'13

ГОООООЛ!!! Рубцов! 2:0!

'12

Момент! Караулил нападающий отскок на пятачке после дальнего броска, но справился на этот раз вратарь белорусов.

'12

Очень хорошо сыграл Алтыбармакян, закрыв обзор голкиперу белорусов, а Полодян точно низом бросил со средней дистанции.

'11

ГОООООООООЛ!!! ПОЛОДЯН! 1:0!

'9

Абрамов выкатился с на пятачок, но не дали ему бросить по воротам.

'8

Не смогли войти на скорости в зону соперника россияне — лайнсмен определил офсайд.

'7

Уже больше минуты длится позиционная атака россиян. Закончилась она не очень опасным броском, однако Грищенко все равно зафиксировал шайбу, и вбрасывание будет в зоне белорусов.

'5

Практически не выходим из зоны соперника — Очень хорошо встречают защитники в средней зоне и возвращают шайбу обратно.

'3

Уже несколько бросков произвели подопечные Брагина по воротам соперника, но пока голкипер отражает шайбу.

'2

Активнее начали россияне игру, что неудивительно.

'1

Матч стартовал!

20:00

Команды вышли на лед, и все уже готов к началу матча.

19:50

Российская команда занимает после двух игр второе место в группе, уступая шведам, которые одержали две победы, а россияне в стартовом матче проиграли Чехии, но затем победили Швейцарию.

19:40

Познакомимся с составом российской команды на игру.

Сухачёв (Мельничук); Алтыбармакян — Мальцев — Полодян, Кныжов — Макеев; Манукян — Рубцов — Каюмов, Зайцев — Минулин; Соколов — Шолохов — Абрамов, Саморуков — Елизаров. Костин — Иванов — Свечников, Сёмин — Шепелев.

19:35

Добро пожаловать в Баффало на молодежным чемпионат мира по хоккею! Сборная России проведет сегодня третий матч группового этапа против команды Белоруссии.

10:05

Текстовая онлайн-трансляция встречи начнется в 19:30 по московскому времени.

10:00

Сборная России встретится с национальной командой Белоруссии в третьем туре группового этапа чемпионата мира по хоккею среди молодежных коллективов.