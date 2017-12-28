Сборная России по хоккею одержала первую победу на МЧМ-2018

На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию. До новых встреч!
Очередная быстрая атака гарантирует россиянам победу — Свечников после прохода по правому флангу классно отдал на Иванова, тот не сумел переиграть голкипера, продолжающего тащить, однако помог подопечным Брагина партнер вратаря, случайно добивший снаряд в ворота!
Стараются в атаке завершить матч россияне, не позволяя соперникам оформить финальный штурм. Так, пожалуй, и надо.
Поймали россияне оппонентов на контратаке — Костин здорово разогнал выпад своей команды, после чего отдал на Каюмова, и тот, на технике разобравшись со швейцарцами, отправил шайбу мимо голкипера соперников!!! 3:2!!!
Уверенно Сухачев справляется с дальним броском оппонентов, однако шайба все равно остается в зоне россиян, и продолжают ею владеть соперники.
Вроде не торопятся россияне, но ошибаются много, из-за чего тратят приличное количество сил на возвращение себе шайбы. Вполне вероятным сейчас видится овертайм, если быть честным.
Плюс-минус легко парирует Вютрих сверхдальний бросок Семина в «девятку».
Совсем без робости владеют швейцарцы шайбой в зоне россиян пока что, хотя еще недавно и пары секунд не могли провести у чужих ворот.
При этом соперники стали куда увереннее — много они сейчас атакуют, заставляя россиян едва ли не отбиваться.
Заметно осторожнее стали играть россияне после второй пропущенной шайбы — понимают подопечные Брагина знначимость ключевых минут заключительного периода и уже не позволяют себе той красоты и легкости в атаке, что была ранее.
Несколько обескураженными сейчас выглядят россияне — явно не рассчитывали они, что сумеют и во второй раз счет сравнять оппоненты.
К голу привела быстрая атака швейцарцев: получил шайбу на левом фланге Кен Егер, после чего легко оббежал оппонента, обвел вратаря и поехал праздновать попадание.
Закончилось бесславно большинство россиян, стартовавшее еще в ходе минувшей 20-минутки.
Стартовал третий период.
Было это так: Семину вновь дали классно бросить из перспективной позиции, но на этот раз голкипер швейцарцев среагировал, с трудом, но все же отбив шайбу. Однако радость оппонентов было не очень долгой — на добивании первым был Костин, тут же и переправивший снаряд в цель!!!
В равных составах вновь играют команды.
Нет, не реализовали тотальное большинство в итоге россияне — вернулся один из ранее удаленных швейцарцев уже на лед.
К слову, перешагнуло основное время матча только что уже свой экватор — а счет по-прежнему равный. Явно не этого российские болельщики, конечно, ожидали по итогам первого периода, в котором россияне действительно доминировали на льду.
Очень хорошо пока что удается швейцарцам «убивать» игру — вполне может им такой вязкий хоккей принести счастье по итогам текущего матча.
Правда, даже из своих — казалось, безадресных — выбросов из зоны, швейцарцы выжимают контратаки. Одна из них случилась только что, когда едва шанс на гол не получил Миранда, которому совсем чуть-чуть скорости не хватило.
Заставляют россияне сейчас банально отбрасываться своими затяжными позиционными атаками. Словом, все хорошо сейчас на льду — только счет чуть расстраивает.
Осели россияне в чужой зоне — много пасуются там сейчас они, но лишь дальние броски пока что соперники производить подопечным Брагина позволяют.
Неплохо наши в очередной раз отыграли меньшинство, не дав соперникам создать почти ничего многообещающего. Нужно возвращать себе преимущество теперь!
Классно в этом эпизоде отдал передачу на Миранду Курашев, и Марко оставалось лишь переиграть российского голкипера в ближнем противостоянии. Что он и сделал.
Возобновилась игра!
Убежали соперники в контратаку — последовал бросок с острого угла, однако Сухачев был надежен.
Чуть оживились швейцарцы под конец 20-минутки — сумели они чуть отвести игру от своих ворот. Правда, Сухачеву особой работы это не прибавило.
На данный момент есть четкое ощущение, что просто играется российская команда с соперником — и будь у нее желание громить швейцарцев, счет на табло был бы гораздо крупнее. На деле же лишь минимальным преимуществом к концу периода располагает России, и это пока что далеко не победа. Но сам хоккей — очень красочный.
Неплохой момент у сборной России! Свечников на скорости прокатился за воротами швейцарцев, после чего резко бросил в ближний угол — — голкипер был надежен, отразив попытку.
Продолжается «тики-така» в исполнении россиян на льду — красивейшие комбинации по-прежнему удаются команде Брагина, однако до бросков дело почему-то совсем не доходит.
Прекратились сейчас на какое-то время опасные моменты в матче — при этом хоккей российская команда показывает активный и быстрый. Просто бросков не очень много наносит.
При этом в прессинге россияне пока что действуют просто прекрасно — попросту не знают, что с этим делать швейцарцы, раз за разом теряя шайбу у своей зоны.
Продолжают активно атаковать россияне и после гола Семина — напряженно сейчас у ворот оппонентов, правда, слишком уж много ошибок подопечные Брагина себе позволяют. Как бы контрвыпад при таких вводных не пропустить...
Долго в чужой зоне россияне плели «кружева», в итоге выведя Семина на бросок от синей линии, и Владислав нанес разительный «выстрел» по воротам швейцарцев. Голкипер, возможно, и мог бы эту попытку отразить, однако обзор ему напрочь закрыли партнеры Семина. 1:0! Отличный старт!
Завершилось большинство швейцарцев — вновь они его не самым лучшим образом использовали.
Не пытаются даже россияне огрызаться в меньшинстве. Оно, возможно, и верно, памятуя, что во встрече с чехами подопечные Брагина позволили оппонентам три своих удаления преобразовать в два гола.
Организовали сразу же после возвращения на лед Свечникова россияне осаду на ворота соперников — напряженно все это выгляди, однако до чего-то конкретного дело пока что не дошло.
Много комбинировали в ходе своего большинства швейцарцы, однако чего-то опасного у ворот россиян соорудить так и не сумели. Вновь равные составы на льду.
Активно стартовали россияне — не дают они совсем «продышаться» соперникам пока что, наглухо закрыв их в чужой зоне.
Начался матч!
Чуть задерживается старт матча. Но начнут хоккеисты биться уже совсем скоро в любом случае.
Напоследок добавим, что в следующем туре планетарного первенства россияне сыграют с командой Белоруссии. Встреча состоится 29 декабря и начнется в 20:00 по московскому времени.
Следующим образом выглядит состав российской команды на предстоящий матч.
Напомним, что на данный момент россияне, на старте турнира уступившие чехам (4:5), занимают четвертое место в группе B, пока что не имея очков. В свою очередь швейцарцы сейчас идут в группе третьими — три балла после победы над Белоруссией (3:2).
По мнению известного хоккейного обозревателя Максима Лебедева, в предстоящем поединке россиянам, скорее всего, удастся выиграть. «К третьему игровому дню соперники подошли в разной физической форме и противоположном настроении. Россияне сумели в пределах одного матча показать взаимоисключающие вещи: и то, что эта сборная умеет атаковать, и то, что по степени раздолбайства в обороне у Валерия Брагина аналогичного еще не было, пожалуй, начиная с предыдущего Баффало. И то, что в воротах у нас точно не Василевский, хотя при такой защите вратаря вроде не за что пинать. И это в матче с чехами, у которых новые Ягры никак не народятся.
Швейцария спокойно выполнила главную задачу группового турнира. То есть, не без проблем и лишь в третьем периоде, но все-таки обыграла белорусов и, по сути, вышла в плей-офф. Там, конечно, могут начаться чудеса, если наши братья-славяне кого-нибудь обыграют в оставшихся матчах. Другое дело, что обыгрывать им особо некого. Поэтому Швейцария после ударно проведенного стартового матча чемпионата может спать спокойно.
На это и будем надеяться во втором матче нашей сборной. Потому что на вратарей надежд никаких, защитников у нас, кажется, нет совсем, а все форварды, будто сговорившись, транжирят голевые моменты. Понятно, что после первого поражения Брагин провел «разбор полетов», количество игровых ошибок теперь будет неуклонно снижаться. Будем надеяться, что текущего снижения на швейцарцев хватит, и сборная России одержит на это чемпионате мира свою первую победу», — передает его слова «Рейтинг Букмекеров».
Отметим, что сама встреча начнется в 22:00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча второго тура молодежного чемпионата мира по хоккею, в котором сборная России сыграет со сверстниками из Швейцарии. Для вас работает Александр Обносов.