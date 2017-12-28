Сборная России по хоккею одержала первую победу на МЧМ-2018

Курсы валют$ 57.62 (+0.164) 68.72 (+0.132)
Пенсионный советник
title=''
Почему покатился автобус-убийца
title=''
Победа в газовой войне

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Англия / Премьер-лига
22:45
Ньюкасл ЮнайтедМанчестер Сити
0:1
закончен
Кубок Италии
22:45
МиланИнтер М
1:0 (ДВ)
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
15:30
СибирьХК Сочи
4:3
закончен
16:00
АвангардСалават Юлаев
1:2
закончен
16:30
БарысАк Барс
2:5
закончен
17:00
АвтомобилистСКА
4:3
закончен
17:00
Металлург МгДинамо М
5:1
закончен
17:00
ТракторЛокомотив
3:2
закончен
17:00
ЮграНефтехимик
4:3 (Б)
закончен
19:00
ТорпедоЦСКА
1:5
закончен
U20 ЧМ / 2018
23:00
Швейцария U20Беларусь U20
3:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Каролина ХаррикейнзМонреаль Канадиенс
3:1
закончен
03:00
Питтсбург ПингвинзКоламбус Блю Джекетс
5:4 (Б)
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
3:2 (ОТ)
закончен
03:00
Нью-Джерси ДэвилзДетройт Ред Уингз
3:1
закончен
03:00
Бостон БрюинзОттава Сенаторз
5:1
закончен
04:00
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
1:0 (Б)
закончен
04:00
Виннипег ДжетсЭдмонтон Ойлерз
4:3
закончен
04:00
Миннесота УайлдДаллас Старз
4:2
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзНэшвилл Предаторз
1:2
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
1:3
закончен
06:00
Анахайм ДаксВегас Голден Найтс
1:4
закончен
Еврокубок
20:00
Галатасарай Хапоэль Иерусалим
87:68
закончен
20:00
Локомотив-Кубань Партизан
99:64
закончен
21:00
Будучность Лиеткабелис
76:62
закончен
21:30
Ратиофарм Ульм Доломити Энергия
84:94
закончен
21:45
Цедевита Леваллуа-Метрополитан
94:79
закончен
22:00
Андорра Дарушшафака
68:69
закончен
22:00
Альба Бильбао
86:68
закончен
22:30
Реджо-Эмилия Бавария
90:82
закончен
23:30
Гран Канария АСВЕЛ
128:129
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсБостон Селтикс
91:102
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсДаллас Маверикс
94:98
закончен
03:30
Атланта ХоуксВашингтон Уизардс
113:99
закончен
04:00
Чикаго БуллзНью-Йорк Никс
92:87
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзДенвер Наггетс
128:125
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансБруклин Нетс
128:113
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерТоронто Рэпторс
124:107
закончен
06:00
Сакраменто КингзКливленд Кавальерс
109:95
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзЮта Джаз
126:101
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМемфис Гриззлиз
99:109
закончен
Англия / Премьер-лига
23:00
Кристал ПэласАрсенал
2:3
закончен
U20 ЧМ / 2018
22:00
Россия U20Швейцария U20
5:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурСпартак
2:1 (ОТ)
закончен
19:30
ВитязьЙокерит
1:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
не начался
03:30
Флорида ПантерзФиладельфия Флайерз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингМонреаль Канадиенс
не начался
05:00
Аризона КойотсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксЧикаго Блэкхоукс
не начался
06:00
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксКалгари Флэймз
не начался
Евролига
20:45
Фенербахче Реал Мадрид
77:79
закончен
21:00
Жальгирис Олимпиакос
74:68
закончен
22:05
Маккаби Т-А Уникаха
online
23:00
Валенсия Панатинаикос
online
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикДетройт Пистонс
не начался
04:00
Бостон СелтиксХьюстон Рокетс
не начался
04:00
Милуоки БаксМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Йорк Никс
не начался
06:30
Портленд Трэйл БлэйзерсФиладельфия Сиксерс
не начался
Биатлон / Рождественская гонка
20:15
Масс-старт
закончен
21:00
Гонка преследования
закончен
Италия / Серия А
22:45
КротонеНаполи
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралКуньлунь Ред Стар
не начался
15:30
СибирьАк Барс
не начался
16:00
АвангардНефтехимик
не начался
16:30
БарысХК Сочи
не начался
17:00
АвтомобилистДинамо М
не начался
17:00
ЮграСалават Юлаев
не начался
18:30
ЛадаЦСКА
не начался
19:00
СеверстальТорпедо
не начался
19:30
Динамо МнСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Джерси ДэвилзБаффало Сэйбрз
не начался
03:30
Каролина ХаррикейнзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингФиладельфия Флайерз
не начался
03:30
Детройт Ред УингзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:30
Оттава СенаторзКоламбус Блю Джекетс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсНью-Йорк Айлендерс
не начался
04:00
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
не начался
04:30
Даллас СтарзСент-Луис Блюз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзЧикаго Блэкхоукс
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшТоронто Мэйпл Лифс
не начался
06:00
Анахайм ДаксКалгари Флэймз
не начался
Евролига
20:00
Химки Барселона
не начался
20:30
Анадолу Эфес Бамберг
не начался
22:30
Баскония ЦСКА
не начался
22:45
Олимпия Милан Црвена Звезда
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсХьюстон Рокетс
не начался
03:30
Торонто РэпторсАтланта Хоукс
не начался
04:00
Майами ХитБруклин Нетс
не начался
04:00
Чикаго БуллзИндиана Пэйсерс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансДаллас Маверикс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерМилуоки Бакс
не начался
06:00
Сакраменто КингзФиникс Санз
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзШарлотт Хорнетс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался

Россияне победили ценой нервов

Сборная России по хоккею одержала первую победу на МЧМ-2018

Александр Обносов
Эпизод матча МЧМ-2018 между сборными России и Швейцарии Пресс-служба МЧМ-2018
Эпизод матча МЧМ-2018 между сборными России и Швейцарии

Сборная России с трудом переиграла национальную команду Швейцарии во втором туре группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, забросив в ходе заключительной десятиминутки три шайбы. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Судьи: Якоб Грумсен, Джереми Тафтс / Баффало, Харбор-центр
Матч окончен
Россия U20
5 : 2 1:0, 1:1, 3:1
Швейцария U20
Владислав Сёмин (Виталий Абрамов, Дмитрий Соколов), 10:21 - бол
Клим Костин (Андрей Свечников, Владислав Сёмин), 38:16
Артур Каюмов (Клим Костин), 51:02
Георгий Иванов (Андрей Свечников), 58:18
Виталий Абрамов, 58:31
Марко Миранда (Филипп Курашев, Гийом Майяр), 20:09
Кен Егер (Андре Хайм, Джастин Зигрист), 42:10
Россия U20
Швейцария U20
ВРАТАРИ
1 Алексей Мельничук
30 Владислав Сухачёв
ЗАЩИТНИКИ
2 Никита Макеев
4 Александр Шепелев
5 Артём Минулин
6 Егор Зайцев
15 Анатолий Елизаров
22 Николай Кныжов
25 Дмитрий Саморуков
26 Владислав Сёмин 1
НАПАДАЮЩИЕ
7 Дмитрий Соколов
10 Артём Манукян
11 Виталий Абрамов 1
12 Георгий Иванов 1
13 Михаил Мальцев
14 Андрей Свечников
16 Андрей Алтыбармакян
17 Герман Рубцов
19 Марсель Шолохов
24 Клим Костин 1
27 Алексей Полодян
28 Артур Каюмов 1
Тренер: Валерий Николаевич Брагин
ВРАТАРИ
1 Маттео Риц
30 Филип Вютрих
ЗАЩИТНИКИ
4 Симон Ле Культр
8 Давид Барандун
12 Тобиас Гайссер
16 Нико Гросс
17 Элиа Рива
21 Тим Берни
27 Доминик Эгли
НАПАДАЮЩИЕ
9 Николас Мюллер
10 Гийом Майяр
11 Марко Миранда 1
13 Джастин Зигрист
14 Кен Егер 1
18 Валентин Нуссбаумер
19 Аксель Симич
20 Свен Лойенбергер
22 Нандо Эггенбергер
23 Филипп Курашев
24 Андре Хайм
26 Марко Каваллери
28 Дарио Рорбах
Тренер: Кристиан Вольвенд
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять

На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию. До новых встреч!

'60

Все, завершен матч! Россия с огромными нервами, но все же обыграла швейцарцев во втором туре молодежного чемпионата мира, забросив в ходе заключительной десятиминутки аж три шайбы!!!

'59

ГООООООООООООЛ!!! Ставит «точку» в матче Виталий Абрамов, поражающий пустые ворота! 5:2!!!

'59

Убрали соперники вратаря со льда.

'59

Очередная быстрая атака гарантирует россиянам победу — Свечников после прохода по правому флангу классно отдал на Иванова, тот не сумел переиграть голкипера, продолжающего тащить, однако помог подопечным Брагина партнер вратаря, случайно добивший снаряд в ворота!

'59

ГООООООООООООООЛ!!!!! 4:2!!! Все, отыграть это уже швейцарцы не смогут!!!

'58

Стараются в атаке завершить матч россияне, не позволяя соперникам оформить финальный штурм. Так, пожалуй, и надо.

'57

Неприятный момент для россиян. Заигрались подопечные Брагина в центре площадки, в результате чего соперники вышли «два в одного», и лишь превосходная игра Семина спасла от гола его команду!

'56

Штанга спасает Швейцарию!!! Образцовый контрвыпад сейчас провели россияне — в его завершении Каюмов бросал из центра с метров трех, однако поразил лишь каркас ворот! Шансов на сейв у Вютриха здесь, к слову, не было.

'55

Сухачев спасает Россию! Сразу два опасных броска по воротам россиян только швейцарцы нанесли в ходе одной атаки, однако в обоих случаях был крайне надежен вратарь!

'54

И вновь свой шанс не используют россияне... Минулин оказался первым на добивании после дальнего броска партнера, отраженного голкипером, однако с пары метров не сумел поразить почти пустые ворота!

'53

Еще один момент у России — близки сейчас были подопечные Брагина к очередному голу, однако повезло швейцарцам, что Вютрих продолжает тащить. Хорош он сегодня.

'52

Поймали россияне оппонентов на контратаке — Костин здорово разогнал выпад своей команды, после чего отдал на Каюмова, и тот, на технике разобравшись со швейцарцами, отправил шайбу мимо голкипера соперников!!! 3:2!!!

'52

ГООООООООООООООООООООООООООООЛ!!!!! Есть шайба от россиян!!! Каюмов забросил!!!

'50

Уверенно Сухачев справляется с дальним броском оппонентов, однако шайба все равно остается в зоне россиян, и продолжают ею владеть соперники.

'49

Вроде не торопятся россияне, но ошибаются много, из-за чего тратят приличное количество сил на возвращение себе шайбы. Вполне вероятным сейчас видится овертайм, если быть честным.

'48

Плюс-минус легко парирует Вютрих сверхдальний бросок Семина в «девятку».

'47

Совсем без робости владеют швейцарцы шайбой в зоне россиян пока что, хотя еще недавно и пары секунд не могли провести у чужих ворот.

'46

При этом соперники стали куда увереннее — много они сейчас атакуют, заставляя россиян едва ли не отбиваться.

'45

Заметно осторожнее стали играть россияне после второй пропущенной шайбы — понимают подопечные Брагина знначимость ключевых минут заключительного периода и уже не позволяют себе той красоты и легкости в атаке, что была ранее.

'44

Несколько обескураженными сейчас выглядят россияне — явно не рассчитывали они, что сумеют и во второй раз счет сравнять оппоненты.

'43

К голу привела быстрая атака швейцарцев: получил шайбу на левом фланге Кен Егер, после чего легко оббежал оппонента, обвел вратаря и поехал праздновать попадание.

'43

Гол. 2:2. Вновь равный счет в матче. Да уж.

'42

Закончилось бесславно большинство россиян, стартовавшее еще в ходе минувшей 20-минутки.

'41

Стартовал третий период.

'40

Окончен второй период — после 40 минут россияне выигрывают (с большими трудностями, надо сказать) у Швейцарии со счетом 2:1. Пауза в матче!

'40

Удаление под конец периода еще получают швейцарцы. Симон Ле Культр получил две минуты.

'39

Было это так: Семину вновь дали классно бросить из перспективной позиции, но на этот раз голкипер швейцарцев среагировал, с трудом, но все же отбив шайбу. Однако радость оппонентов было не очень долгой — на добивании первым был Костин, тут же и переправивший снаряд в цель!!!

'39

ГООООООООООООООООООООООООООООЛ!!! Наконец-то!!!! 2:1!!!!!

'37

Как??? Вновь стопроцентный шанс команда Брагина губит!!! Полодяна соперники зачем-то оставили совсем одного прямо перед своими воротами, однако россиянин очень плохо пробил из убойной позиции, позволив голкиперу вновь спасти, хотя не должен был тому ни шанса оставлять. Жаль...

'36

И еще один российский супермомент не превращается в гол почему-то... На этот раз у Свечникова в завершении не получилось...

'35

В равных составах вновь играют команды.

'35

Ух! Алтыбармакян сейчас едва очень красивую шайбу не забил! Мальцев классно прорвался по левому флангу сквозь «стену» из швейцарцев, после чего отдал на партнера, и тот с почти нулевого угла нанес прекрасный бросок в угол! Лишь голкипер здесь спас от гола!

'34

Нет, не реализовали тотальное большинство в итоге россияне — вернулся один из ранее удаленных швейцарцев уже на лед.

'33

И еще больший шанс получают россияне!!! 50 секунд сейчас они будут играть против всего лишь трех швейцарцев!

'32

Удаление сейчас у сборной Швейцарии! Ленбергер две минуты получил. Нужно реализовывать его!

'31

К слову, перешагнуло основное время матча только что уже свой экватор — а счет по-прежнему равный. Явно не этого российские болельщики, конечно, ожидали по итогам первого периода, в котором россияне действительно доминировали на льду.

'30

Опасный бросок Саморукова с достаточно острого угла тащит голкипер швейцарцев! На добивании, к сожалению, из россиян никого не оказалось.

'29

Очень хорошо пока что удается швейцарцам «убивать» игру — вполне может им такой вязкий хоккей принести счастье по итогам текущего матча.

'28

Правда, даже из своих — казалось, безадресных — выбросов из зоны, швейцарцы выжимают контратаки. Одна из них случилась только что, когда едва шанс на гол не получил Миранда, которому совсем чуть-чуть скорости не хватило.

'27

Заставляют россияне сейчас банально отбрасываться своими затяжными позиционными атаками. Словом, все хорошо сейчас на льду — только счет чуть расстраивает.

'26

Костин! Очень долго и технично Клим владел шайбой в чужой зоне, после чего, выбравшись на бросковую позицию, классно «выстрелил» точно в «девять» — потащил это, конечно, вратарь, но было опасно!

'24

Осели россияне в чужой зоне — много пасуются там сейчас они, но лишь дальние броски пока что соперники производить подопечным Брагина позволяют.

'23

Неплохо наши в очередной раз отыграли меньшинство, не дав соперникам создать почти ничего многообещающего. Нужно возвращать себе преимущество теперь!

'21

Еще и большинство соперники получают. Абрамов за удар в лицо одного из швейцарцев две минуты получил.

'21

Классно в этом эпизоде отдал передачу на Миранду Курашев, и Марко оставалось лишь переиграть российского голкипера в ближнем противостоянии. Что он и сделал.

'21

Гол. Ничего себе. Всего девять секунд второго периода швейцарцы потратили чтобы счет сравнять. 1:1.

'21

Возобновилась игра!

'20

Все, завершен первый период в нашем матче: по его итогам сборная России с минимальным счетом выигрывает у швейцарцев. Перерыв!

'19

Убежали соперники в контратаку — последовал бросок с острого угла, однако Сухачев был надежен.

'18

Чуть оживились швейцарцы под конец 20-минутки — сумели они чуть отвести игру от своих ворот. Правда, Сухачеву особой работы это не прибавило.

'17

На данный момент есть четкое ощущение, что просто играется российская команда с соперником — и будь у нее желание громить швейцарцев, счет на табло был бы гораздо крупнее. На деле же лишь минимальным преимуществом к концу периода располагает России, и это пока что далеко не победа. Но сам хоккей — очень красочный.

'16

Неплохой момент у сборной России! Свечников на скорости прокатился за воротами швейцарцев, после чего резко бросил в ближний угол — — голкипер был надежен, отразив попытку.

'15

Продолжается «тики-така» в исполнении россиян на льду — красивейшие комбинации по-прежнему удаются команде Брагина, однако до бросков дело почему-то совсем не доходит.

'14

Прекратились сейчас на какое-то время опасные моменты в матче — при этом хоккей российская команда показывает активный и быстрый. Просто бросков не очень много наносит.

'13

При этом в прессинге россияне пока что действуют просто прекрасно — попросту не знают, что с этим делать швейцарцы, раз за разом теряя шайбу у своей зоны.

'12

Продолжают активно атаковать россияне и после гола Семина — напряженно сейчас у ворот оппонентов, правда, слишком уж много ошибок подопечные Брагина себе позволяют. Как бы контрвыпад при таких вводных не пропустить...

'11

Долго в чужой зоне россияне плели «кружева», в итоге выведя Семина на бросок от синей линии, и Владислав нанес разительный «выстрел» по воротам швейцарцев. Голкипер, возможно, и мог бы эту попытку отразить, однако обзор ему напрочь закрыли партнеры Семина. 1:0! Отличный старт!

'11

ГООООООООООООООООЛ!!! Забросила Россия!!! Семин счет открыл в матче!!!

'10

Теперь уже у России численное преимущество на льду — удалился с площадки на две минуты Барандун.

'9

Завершилось большинство швейцарцев — вновь они его не самым лучшим образом использовали.

'8

Не пытаются даже россияне огрызаться в меньшинстве. Оно, возможно, и верно, памятуя, что во встрече с чехами подопечные Брагина позволили оппонентам три своих удаления преобразовать в два гола.

'7

И тут же еще одно удаление у команды Брагина — на этот раз штраф получил Зайцев.

'6

Организовали сразу же после возвращения на лед Свечникова россияне осаду на ворота соперников — напряженно все это выгляди, однако до чего-то конкретного дело пока что не дошло.

'5

Много комбинировали в ходе своего большинства швейцарцы, однако чего-то опасного у ворот россиян соорудить так и не сумели. Вновь равные составы на льду.

'3

Еще и удаление у российского коллектива... Свечников на две минуты отправился на скамейку штрафников.

'2

Какой момент у команды Брагина!!! Рубцов классным броском заставил сильно постараться голкипера оппонентов, и тот не лучшим образом отразил эту попытку — прямо на клюшку Манукяну. К сожалению, почему-то не сумел переправить шайбу в уже пустые ворота Артем, попросту не попав по снаряду...

'2

Активно стартовали россияне — не дают они совсем «продышаться» соперникам пока что, наглухо закрыв их в чужой зоне.

'1

Начался матч!

22:00

Чуть задерживается старт матча. Но начнут хоккеисты биться уже совсем скоро в любом случае.

21:55

Напоследок добавим, что в следующем туре планетарного первенства россияне сыграют с командой Белоруссии. Встреча состоится 29 декабря и начнется в 20:00 по московскому времени.

21:50

Следующим образом выглядит состав российской команды на предстоящий матч.

21:45

Напомним, что на данный момент россияне, на старте турнира уступившие чехам (4:5), занимают четвертое место в группе B, пока что не имея очков. В свою очередь швейцарцы сейчас идут в группе третьими — три балла после победы над Белоруссией (3:2).

21:40

По мнению известного хоккейного обозревателя Максима Лебедева, в предстоящем поединке россиянам, скорее всего, удастся выиграть. «К третьему игровому дню соперники подошли в разной физической форме и противоположном настроении. Россияне сумели в пределах одного матча показать взаимоисключающие вещи: и то, что эта сборная умеет атаковать, и то, что по степени раздолбайства в обороне у Валерия Брагина аналогичного еще не было, пожалуй, начиная с предыдущего Баффало. И то, что в воротах у нас точно не Василевский, хотя при такой защите вратаря вроде не за что пинать. И это в матче с чехами, у которых новые Ягры никак не народятся.

Швейцария спокойно выполнила главную задачу группового турнира. То есть, не без проблем и лишь в третьем периоде, но все-таки обыграла белорусов и, по сути, вышла в плей-офф. Там, конечно, могут начаться чудеса, если наши братья-славяне кого-нибудь обыграют в оставшихся матчах. Другое дело, что обыгрывать им особо некого. Поэтому Швейцария после ударно проведенного стартового матча чемпионата может спать спокойно.

На это и будем надеяться во втором матче нашей сборной. Потому что на вратарей надежд никаких, защитников у нас, кажется, нет совсем, а все форварды, будто сговорившись, транжирят голевые моменты. Понятно, что после первого поражения Брагин провел «разбор полетов», количество игровых ошибок теперь будет неуклонно снижаться. Будем надеяться, что текущего снижения на швейцарцев хватит, и сборная России одержит на это чемпионате мира свою первую победу», — передает его слова «Рейтинг Букмекеров».

21:35

Отметим, что сама встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

21:30

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча второго тура молодежного чемпионата мира по хоккею, в котором сборная России сыграет со сверстниками из Швейцарии. Для вас работает Александр Обносов.