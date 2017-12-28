Сборная России по хоккею одержала первую победу на МЧМ-2018

По мнению известного хоккейного обозревателя Максима Лебедева, в предстоящем поединке россиянам, скорее всего, удастся выиграть. «К третьему игровому дню соперники подошли в разной физической форме и противоположном настроении. Россияне сумели в пределах одного матча показать взаимоисключающие вещи: и то, что эта сборная умеет атаковать, и то, что по степени раздолбайства в обороне у Валерия Брагина аналогичного еще не было, пожалуй, начиная с предыдущего Баффало. И то, что в воротах у нас точно не Василевский, хотя при такой защите вратаря вроде не за что пинать. И это в матче с чехами, у которых новые Ягры никак не народятся.

Швейцария спокойно выполнила главную задачу группового турнира. То есть, не без проблем и лишь в третьем периоде, но все-таки обыграла белорусов и, по сути, вышла в плей-офф. Там, конечно, могут начаться чудеса, если наши братья-славяне кого-нибудь обыграют в оставшихся матчах. Другое дело, что обыгрывать им особо некого. Поэтому Швейцария после ударно проведенного стартового матча чемпионата может спать спокойно.

На это и будем надеяться во втором матче нашей сборной. Потому что на вратарей надежд никаких, защитников у нас, кажется, нет совсем, а все форварды, будто сговорившись, транжирят голевые моменты. Понятно, что после первого поражения Брагин провел «разбор полетов», количество игровых ошибок теперь будет неуклонно снижаться. Будем надеяться, что текущего снижения на швейцарцев хватит, и сборная России одержит на это чемпионате мира свою первую победу», — передает его слова «Рейтинг Букмекеров».