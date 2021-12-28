На молодежном чемпионате мира — 2022 сборная России под руководством Сергея Зубова проводит свой второй матч. Оппонентом «красной машины» в очередном туре группового этапа стала команда Швейцарии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
U20 ЧМ-2022. Группа B
Матч не начался
28 декабря 00:30
Россия U20
0:0
Швейцария U20
Стадион «Вестернер Парк Центриум», Ред-Дир
Главный судья: Адам Блоски (Саскатун, Канада), Шон Фернандес (Траверс-Сити, США)
1-й период
2-й период
3-й период
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Представляем вашему вниманию состав российской команды.
Есть состав молодёжки на второй матч чемпионата мира!
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