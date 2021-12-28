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Одержать первую победу: Россия играет со Швейцарией. LIVE

Хоккей. МЧМ-2022. Россия — Швейцария. ОНЛАЙН

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Молодежная сборная России на МЧМ-2021

Молодежная сборная России на МЧМ-2021

Сайт Федерации хоккея России
На молодежном чемпионате мира — 2022 сборная России под руководством Сергея Зубова проводит свой второй матч. Оппонентом «красной машины» в очередном туре группового этапа стала команда Швейцарии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
U20 ЧМ-2022. Группа B
Матч не начался
28 декабря 00:30
Россия U20
0:0
Швейцария U20
Стадион «Вестернер Парк Центриум», Ред-Дир
Главный судья: Адам Блоски  (Саскатун, Канада), Шон Фернандес  (Траверс-Сити, США)
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
00:15

Представляем вашему вниманию состав российской команды.

00:10

Игра начнется в 00:30 по московскому времени.

00:00

«Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию второго матча сборной России на молодежном чемпионате мира-2022. Соперником российской команды станет сборная Швейцарии.

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