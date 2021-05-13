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Россия встречается с Финляндией на Чешских играх. LIVE

Еврохоккейтур. Хоккейные игры Carlson. Россия — Финляндия. ОНЛАЙН

Сборная России встречается с командой Финляндии на чешском этапе Еврохоккейтура. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
13 мая 17:00   |  Не начался
Россия
Россия
Финляндия
Финляндия
Стадион «», | Судьи:
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Трансляция
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16:40

Стартовое вбрасывание — в 17.00 по московскому времени.

16:30

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча последнего этапа Евротура между сборными России и Финляндии.