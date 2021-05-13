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Трансляция
С конца
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16:40
Стартовое вбрасывание — в 17.00 по московскому времени.
16:30
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча последнего этапа Евротура между сборными России и Финляндии.