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Трансляция
С конца
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16:35
Стартовое вбрасывание состоится не ранее 17.00 мск.
16:30
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча последнего этапа Евротура между сборными России и Швеции.