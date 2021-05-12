Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Хоккей
ЧМ-2021 КХЛ НХЛ Сборная России Еврохоккейтур
Швеция Россия

Подготовка к ЧМ: Россия бьется со Швецией. LIVE

Еврохоккейтур. Хоккейные игры Carlson. Швеция — Россия. ОНЛАЙН

Сборная России встречается с командой Швеции на чешском этапе Еврохоккейтура. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
12 мая 17:00   |  Не начался
Швеция
Швеция
Россия
Россия
Стадион «», | Судьи:
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
16:35

Стартовое вбрасывание состоится не ранее 17.00 мск.

16:30

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча последнего этапа Евротура между сборными России и Швеции.