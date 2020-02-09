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Куда больше чехи проводят на половине России, отодвинуть игру от ворот Бобкова не удается. Странски ворвался в нашу зону и от левого борта бросил с кистей. Вновь прекрасно играет вратарь.
Все, в полном составе сборная России на льду. Очень даже неплохо провели этот отрезок времени, всего один бросок по воротам Бобкова, но шайбу он уверенно зафиксировал.
Неплохо работает в меньшинстве российская защита, Мамин неплохо играет в обороне. Пока Чехия создать ничего не может.
Тут же бросается сборная Чехии к российским воротам. Загорны проверяет на внимательность Бобкова, вратарь на месте.
По броскам Чехию Россия превосходит, но важное не расслабиться и не пропустить по такой игре первыми. Чехи тоже проверяют на прочность российскую защиту.
Владеет инициативой Россия, Галимов и Мамин пытаются создать что-то опасное, уйти от чешских защитников. А тем временем в стычке с Мироновым чех Ржепик получил достаточное неприятное повреждение.
Очень бодро играют команды, российские хоккеисты давят на сборную Чехии у ее ворот. Голышев подключил к атаке Зернова, который не попал в створ кистевым броском. А затем Зернов вывел на ворота Кудрявцева, но переиграть Фурха на пятаке не получилось.
Делают попытку побороться у ворот Чехии, Шаров делает бросок, но он не опасный, летит шайба мимо ворот.
Россияне выиграли стартовое вбрасывание.
И поехали! Попытается сборная России выиграть хоть один матч на этапе Евротура.
Команды уже на льду, разминаются. Совсем немного остается до старта.
За несколько минут до начала матча стоит сказать, что два матча на этом этапе российская команда проиграла — уступила и Финляндии, и Швеции.
А вот в таком составе сборная России сыграет на матче:
Бобков (Билялов); Миронов — Лямкин, Порядин — Галимов — Мамин; Романов — Киселевич, Кудрявцев — Зернов — Голышев; Рафиков — Сергеев, Денисенко — Светлаков — Шаров; Дронов, Швец-Роговой — Игумнов — Каюмов.
Матч начнется в 14.15 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча Россия — Чехия, который проходит в рамках Еврохоккейтура.