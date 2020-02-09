Очень бодро играют команды, российские хоккеисты давят на сборную Чехии у ее ворот. Голышев подключил к атаке Зернова, который не попал в створ кистевым броском. А затем Зернов вывел на ворота Кудрявцева, но переиграть Фурха на пятаке не получилось.