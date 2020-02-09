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Исправиться за провал: Россия забила чехам. LIVE

Еврохоккейтур. Шведские игры. Россия — Чехия. ОНЛАЙН

Россия встречается с Чехией в своем последнем матче на этапе Еврохоккейтура в Швеции. В двух предыдущих встречах «Красная машина» потерпела поражения и теперь горит желанием исправиться. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
09 февраля 14:15   |  1 период
Россия
Россия
1:0
Чехия
Чехия
1:0
Стадион «Эрикссон Глоб-Арена», Стокгольм | Судьи: Линус Элунд  (Швеция), Тобиас Бьёрк  (Швеция)
1:0Каюмов
Сергеев2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
командный штраф2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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18

Ика получает по лицу, а Миронов получает двухминутный штраф.

17

Куда больше чехи проводят на половине России, отодвинуть игру от ворот Бобкова не удается. Странски ворвался в нашу зону и от левого борта бросил с кистей. Вновь прекрасно играет вратарь.

16

Все, в полном составе сборная России на льду. Очень даже неплохо провели этот отрезок времени, всего один бросок по воротам Бобкова, но шайбу он уверенно зафиксировал.

15

Неплохо работает в меньшинстве российская защита, Мамин неплохо играет в обороне. Пока Чехия создать ничего не может.

13

Артем Сергеев придержал соперника и получил малый штраф.

13

Тут же бросается сборная Чехии к российским воротам. Загорны проверяет на внимательность Бобкова, вратарь на месте.

12

ГООООЛ! Каюмов поразил ворота Чехии, открыт счет в матче! Ассистентом выступил Зернов.

11

А вот и первое удаление. Получает сборная России право сыграть в большинстве. Странски отправлен на скамейку штрафников.

9

По броскам Чехию Россия превосходит, но важное не расслабиться и не пропустить по такой игре первыми. Чехи тоже проверяют на прочность российскую защиту.

7

Владеет инициативой Россия, Галимов и Мамин пытаются создать что-то опасное, уйти от чешских защитников. А тем временем в стычке с Мироновым чех Ржепик получил достаточное неприятное повреждение.

5

Очень бодро играют команды, российские хоккеисты давят на сборную Чехии у ее ворот. Голышев подключил к атаке Зернова, который не попал в створ кистевым броском. А затем Зернов вывел на ворота Кудрявцева, но переиграть Фурха на пятаке не получилось.

3

Делают попытку побороться у ворот Чехии, Шаров делает бросок, но он не опасный, летит шайба мимо ворот.

1

Россияне выиграли стартовое вбрасывание.

0

И поехали! Попытается сборная России выиграть хоть один матч на этапе Евротура.

14:15

Команды уже на льду, разминаются. Совсем немного остается до старта.

14:13

За несколько минут до начала матча стоит сказать, что два матча на этом этапе российская команда проиграла — уступила и Финляндии, и Швеции.

14:10

А вот в таком составе сборная России сыграет на матче:

Бобков (Билялов); Миронов — Лямкин, Порядин — Галимов — Мамин; Романов — Киселевич, Кудрявцев — Зернов — Голышев; Рафиков — Сергеев, Денисенко — Светлаков — Шаров; Дронов, Швец-Роговой — Игумнов — Каюмов.

14:05

Матч начнется в 14.15 мск.

14:00

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча Россия — Чехия, который проходит в рамках Еврохоккейтура.