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Российскому защитнику Даниле Галенюку мощно прилетело в ухо от шведа в очередной борьбе за шайбу, но никто не удален — арбитр посчитал, что это игровой эпизод.
Марченко долго боролся за шайбу у борта в чужой зоне в окружении защитников, остальные партнеры наблюдали, чем дело закончится. Закончилось тем, что у Кирилла отобрали снаряд.
Защитники заблокировали бросок Дальбека, который готовил мощный выстрел издали.
Нападающий сборной России Артур Каюмов красивым финтом ушел от защитника на правом фланге и прострелил на пятак, но партнер не сумел подставить клюшку для броска.
Шведы продолжают контролировать шайбу — игра почти все время в зоне сборной России. «Красная машина» заметно уступает сопернику в скорости.
Россия снова в полном составе.
Подопечные Алексея Кудашова грамотно отбиваются в меньшинстве и даже один раз выбрались в контратаку. В целом большинство шведов пока не выглядит очень пугающим. Им удалось создать всего пару моментов.
Обе команды носятся по площадке, в основном водя шайбу вдоль борта, но не создавая опасных моментов.
Наконец россияне завладели шайбой, и Артем Швец-Роговой понесся по левому флангу, пытаясь протащить шайбу в чужую зону, но соперники зажали его и повалили на лед.
Состав сборной Швеции (картинка увеличится при клике):
Гимн Швеции «Du gambla, du fria» («Ты древняя, ты свободная») также исполняется полностью а капелла. Он гораздо короче российского, так что это занимает примерно минуту.
Гимн России исполняется а капелла женщинами в русских народных нарядах. Хоккеисты и болельщики на трибунах подпевают. Причем исполняются все три куплета, а не сокращенная версия, как бывает на матчах. Вся арена стоит несколько минут.
Стартовые вратари: Ларс Юханссон — Александр Самонов.
Все готово к началу матча!
Пока что «Красная машина» находится на последнем месте в общей таблице Евротура с семью очками после семи встреч. Швеция — третья (10 очков), Финляндия — вторая (14), Чехия — первая (14). Так что нужно что-то делать.
Состав сборной России выглядит так:
Начало встречи запланировано на 18.15 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча Швеция — Россия, который проходит в рамках Еврохоккейтура.