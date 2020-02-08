«Тре крунур» продолжают владеть шайбой в зоне россиян, а даже если «Красной машине» удается отодвинуть их от своих ворот, то вот отобрать снаряд никак не получается.

Опасно! Хендемарк вырвался на пятак и несколько раз пытался пробить Самонова с метра, но тот закрылся щитками.