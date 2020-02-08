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Швеция Россия

Выбраться из ямы: Швеция забила России на 1-й минуте. LIVE

Еврохоккейтур. Шведские игры. Швеция — Россия. ОНЛАЙН

Сборная России встречается с командой Швеции в рамках Еврохоккейтура. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
08 февраля 18:15   |  1 период
Швеция
Швеция
1:0
Россия
Россия
1:0
Стадион «Эрикссон Глоб-Арена», Стокгольм | Судьи: Йоонас Кова  (Финляндия), Ааро Бряннаре  (Финляндия)
1:0Нильссон
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Денисенко2'
Подробная статистика матча
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'15

Российскому защитнику Даниле Галенюку мощно прилетело в ухо от шведа в очередной борьбе за шайбу, но никто не удален — арбитр посчитал, что это игровой эпизод.

'14

Марченко долго боролся за шайбу у борта в чужой зоне в окружении защитников, остальные партнеры наблюдали, чем дело закончится. Закончилось тем, что у Кирилла отобрали снаряд.

'13

Защитники заблокировали бросок Дальбека, который готовил мощный выстрел издали.

'12

Нападающий сборной России Артур Каюмов красивым финтом ушел от защитника на правом фланге и прострелил на пятак, но партнер не сумел подставить клюшку для броска.

'11

Шведы продолжают контролировать шайбу — игра почти все время в зоне сборной России. «Красная машина» заметно уступает сопернику в скорости.

'10

Россия снова в полном составе.

'9

Подопечные Алексея Кудашова грамотно отбиваются в меньшинстве и даже один раз выбрались в контратаку. В целом большинство шведов пока не выглядит очень пугающим. Им удалось создать всего пару моментов.

'8

Григорий Денисенко нанес бросок, Южанссон выпустил шайбу из рук, и россиянин пошел на пятак в попытке добить, но очень жестко влетел во вратаря. Арбитр решил удалить Денисенко на две минуты за грубую игру. «Красная машина» в меньшинстве»!

'7

Момент! Самонов выручил после выстрела Клингберга, который проехал примерно половину российской зоны и не стал больше ничего придумывать — нанес сильный бросок.

'5

Обе команды носятся по площадке, в основном водя шайбу вдоль борта, но не создавая опасных моментов.

'4

Наконец россияне завладели шайбой, и Артем Швец-Роговой понесся по левому флангу, пытаясь протащить шайбу в чужую зону, но соперники зажали его и повалили на лед.

'3

«Тре крунур» продолжают владеть шайбой в зоне россиян, а даже если «Красной машине» удается отодвинуть их от своих ворот, то вот отобрать снаряд никак не получается.

Опасно! Хендемарк вырвался на пятак и несколько раз пытался пробить Самонова с метра, но тот закрылся щитками.

'1

ГОООЛ! Швеция открывает счет уже на первой минуте встречи. Вот это да... Уже вторую игру начинаем с быстро пропущенной шайбы. После дальнего броска Самонов не сумел зафиксировать шайбу, на добивании успешно сыграл Маркус Нильссон — 1:0.

'1

Матч начался!

18:23

Состав сборной Швеции (картинка увеличится при клике):

18:21

Гимн Швеции «Du gambla, du fria» («Ты древняя, ты свободная») также исполняется полностью а капелла. Он гораздо короче российского, так что это занимает примерно минуту.

18:19

Гимн России исполняется а капелла женщинами в русских народных нарядах. Хоккеисты и болельщики на трибунах подпевают. Причем исполняются все три куплета, а не сокращенная версия, как бывает на матчах. Вся арена стоит несколько минут.

18:17

Стартовые вратари: Ларс Юханссон — Александр Самонов.

18:15

Все готово к началу матча!

18:10

Пока что «Красная машина» находится на последнем месте в общей таблице Евротура с семью очками после семи встреч. Швеция — третья (10 очков), Финляндия — вторая (14), Чехия — первая (14). Так что нужно что-то делать.

18:05

Состав сборной России выглядит так:

18:01

Начало встречи запланировано на 18.15 мск.

18:00

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча Швеция — Россия, который проходит в рамках Еврохоккейтура.