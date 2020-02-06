Как дело было: сильно щелкнул от правого борта Пулккинен - и шайба от амуниции Билялова влетела в ворота. Это была его вторая попытка - в первой он сразу после вбрасывания рванул к нашим воротам и тоже было опасно. #FINRUS #снамироссия