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И ничего создать в итоге не сумели. Перерыв. Все те же 3:0. Довольно скучный второй период получился. У Алексея Кудашова остался один шанс, чтобы совершить камбэк.
Отбились россияне в меньшинстве. Завершаем период в полном составе.
Опасно могло быть! Эронен мощно щелкнул от синей линии. Самонов момента броска не увидел, но шайбу отразил прямо перед собой. И затем накрыл ее клюшкой.
Киселевич мог бросать с близкого расстояния, но в итоге решил уйти за ворота, искал адресата на пятаке, но был вынужден отпасовать далеко назад. Но шайбу в зоне сохранили россияне.
Мамин пасовал в район ближней штанги на Светлакова, тот в итоге убежал за ворота, но момент уже упустил.
В спокойном темпе проходит игра. Без опасных моментов. Финны особо не хотят, россияне пока что не могут.
В полном составе играет сборная России.
Лехтеря оказался один на правом краю. Бросил в касание финский форвард. Точно, но не сильно. Самонов без проблем с броском справился.
Швец-Роговой отыграл полминуты, прижав защитников в их зоне и не давая начать атаку.
Светлакова бортанули на правом краю, шайбу из виду он потерял. Пришел на помощь Денисенко, пытался пройти за ворота. Неудачно.
Ближе к середине второго периода россияне завладели шайбой и стали активнее действовать в чужой зоне. При этом по броскам за период лучше финны — 5 против 4.
Марченко получил шайбу на левом фланге, отпасовал чуть в сторону на Подколзина и ожидал от него ответный пас. Василий прострелил на пятак, но финский защитник передачу заблокировал.
Иннала убрал шайбу под левую руку и бросил в ближний угол. Несильным оказался бросок, и Самонов легко шайбу забрал.
Мустонен ворвался со своей зону к россиянам по дуге на правый край. В итоге прижал его Романов и при помощи Морозова шайбу отобрал.
Контролируют игру финны, но стали давать россиянам больше свободы. Все чаще подопечные Кудашова подходят к чужим воротам.
Марченко вошел в зону, скинул шайбу Морозову, а тот бросил издали с правого края. Рядом со штангой пролетела шайба.
Опасная атака получилась у финнов. Два в два выбегали хозяева, и Тюрвяйнен взял игру на себя. Дважды подряд бросил финский форвард, Самонов дважды бросок отразил, хотя прижать шайбу ко льду получилось не сразу и с большим трудом.
Сборная Финляндии играет в полном составе.
Рафиков получил шайбу на синей линии, отпасовал направо на Рафикова, а тот сразу щелкнул. Голкипер шайбу поймал.
Не дают финны российским хоккеистам комбинировать в своей зоне. Большие проблемы в атаке у подопечных Кудашова.
Второй период начался. Вбрасывание выиграли финны.
Отыграли две минуты меньшинства финны. Уверенно отборонялись и особо опасных моментов у своих ворот создать не дали.
Голышев мощно бросил с правого края в район дальней «девятки». Немного неточно.
Опасно могло быть! Зернов от своих ворот быстро вошел в чужую зону, обыграл двоих и сблизился с голкипером. Вот только на бросок уже сил не хватило.
Шаров пробрался за ворота финнов, отбросил на пятак, а там никого из партнеров не оказалось.
Руотсалайнен не то бросал, не то простреливал с острого угла. Впрочем, Самонов на всякий случай полет шайбы подкорректировал.
С большим трудом россияне зацепились за шайбу и вышли из своей зоны. Подколзин взял игру на себя, наткнулся сразу на троих финнов, завозился, но шайбу сохранил.
Отстояли россияне игру в меньшинстве.
Эронен бросил от синей линии. Шайба до ворот не дошла и рикошетом отскочила далеко в сторону.
Пулккинен в касание мощно бросил с левого края. Самонов с трудом, но шайбу поймал.
Насели большими силами финны на зону сборной России.
Опасно могло быть! Швец-Роговой здорово прошел по центру. Вроде бы оторвался от защитника и был готов бросить обратной стороной крюка. Но защитник в последний момент все-таки помешал сделать акцентированный щелчок.
Провел Кудашов смену вратаря. Вместо Билялова место в воротах занял Александр Самонов.
Смотрели судьи видеоповтор гола на предмет высоко поднятой клюшки в исполнении Юнттилы, но взятие ворот арбитры все-таки засчитали. Все чисто.
Ударное начало от финнов, конечно. Вели-Матти Виттасмяки набросил на пятак издали, и Юлиус Юнттила, удачно подставив клюшку, переправил шайбу под перекладину.
Вошли большими силами россияне в чужую зону, но поперечная передача оказалась неточной. Прервали ее защитники, после чего пошла передача на свободный лед, куда ворвался Юлиус Няттинен. Финский форвард выход один на один с Биляловым реализовал.
Ере Иннала на дриблинге ушел от двух защитников и, сблизившись к пятаку, бросил с неудобной руки. Билялов на месте.
Рафиков мощно бросил издали. Но не опасно для Туохимаа.
С большим трудом подопечные Алексея Кудашова входят в чужую зону. Стоит только дойти до красной линии, как перед россиянами возникает финская стена.
Денисенко довел шайбу до чужого борта, накрыли его два защитника. Долго удерживал шайбу Григорий, но в конце концов упустил ее из виду и потерял.
Активно начали финны, не давая российским хоккеистам подержать шайбу, не говоря уж о комбинациях. Под сильным давлением находятся защитники.
А вот теперь Теэму Пулккинен ворота Билялова распечатал. Прошел по правому краю финский нападающий и мощно щелкнул издали в дальний угол. Билялов не спас.
Команды вышли на лед. Прозвучали национальные гимны России и Финляндии.
Несмотря на то, что этап шведский, матч проходит на ледовой арене в Хельсинки. По традиции один из матчей этапа является вынесенным.
У финнов место в воротах занял Франс Туохимаа.
С первых минут ворота российской команды будет защищать Тимур Билялов из «Ак Барса».
Начало матча запланировано на 19.30 мск.
В первом матче этапа Еврохоккейтура, Шведских игр, встречаются сборные Финляндии и России. «Газета.Ru» ведет текстовую-онлайн трансляцию игры.