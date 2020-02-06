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Финляндия Россия

Неудачное начало: Россия пропустила три шайбы от финнов. LIVE

Еврохоккейтур. Шведские игры. Финляндия — Россия. ОНЛАЙН

В первом матче Шведских игр в рамках Еврохоккейтура сборная Финляндии играет с национальной командой России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
06 февраля 19:30   |  перерыв
Финляндия
Финляндия
3:0
Россия
Россия
3:0, 0:0
Стадион «Ледовый дворец», Хельсинки | Судьи: Рене Градил  (Кргова, Чехия), Павел Годек  (Дольни Бржежани, Чехия)
1:0Пулккинен
2:0Няттинен
3:0Юнттила
Лехтеря2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Светлаков2'
Светлаков2'
Галимов2'
Подробная статистика матча
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Перерыв

И ничего создать в итоге не сумели. Перерыв. Все те же 3:0. Довольно скучный второй период получился. У Алексея Кудашова остался один шанс, чтобы совершить камбэк.

'40

Отбились россияне в меньшинстве. Завершаем период в полном составе.

'39

Опасно могло быть! Эронен мощно щелкнул от синей линии. Самонов момента броска не увидел, но шайбу отразил прямо перед собой. И затем накрыл ее клюшкой.

'38

Удаление у сборной России. Галимов наказан малым штрафом за подножку.

'37

Киселевич мог бросать с близкого расстояния, но в итоге решил уйти за ворота, искал адресата на пятаке, но был вынужден отпасовать далеко назад. Но шайбу в зоне сохранили россияне.

'36

Мамин пасовал в район ближней штанги на Светлакова, тот в итоге убежал за ворота, но момент уже упустил.

'35

В спокойном темпе проходит игра. Без опасных моментов. Финны особо не хотят, россияне пока что не могут.

'34

В полном составе играет сборная России.

'34

Лехтеря оказался один на правом краю. Бросил в касание финский форвард. Точно, но не сильно. Самонов без проблем с броском справился.

'33

Швец-Роговой отыграл полминуты, прижав защитников в их зоне и не давая начать атаку.

'32

Удаление у сборной России. Светлаков сыграл неудачно: задрал клюшку и ударил Сеппялю по лицу, снеся тому шлем.

'32

Светлакова бортанули на правом краю, шайбу из виду он потерял. Пришел на помощь Денисенко, пытался пройти за ворота. Неудачно.

'31

Ближе к середине второго периода россияне завладели шайбой и стали активнее действовать в чужой зоне. При этом по броскам за период лучше финны — 5 против 4.

'30

Марченко получил шайбу на левом фланге, отпасовал чуть в сторону на Подколзина и ожидал от него ответный пас. Василий прострелил на пятак, но финский защитник передачу заблокировал.

'29

Иннала убрал шайбу под левую руку и бросил в ближний угол. Несильным оказался бросок, и Самонов легко шайбу забрал.

'28

Мустонен ворвался со своей зону к россиянам по дуге на правый край. В итоге прижал его Романов и при помощи Морозова шайбу отобрал.

'27

Контролируют игру финны, но стали давать россиянам больше свободы. Все чаще подопечные Кудашова подходят к чужим воротам.

'26

Момент! Подключился Марченко к атаке. Не получился у него бросок, но шайба пролетела почти мимо вратаря. На линии ворот ее вынес защитник сборной Финляндии.

'26

Марченко вошел в зону, скинул шайбу Морозову, а тот бросил издали с правого края. Рядом со штангой пролетела шайба.

'25

Опасная атака получилась у финнов. Два в два выбегали хозяева, и Тюрвяйнен взял игру на себя. Дважды подряд бросил финский форвард, Самонов дважды бросок отразил, хотя прижать шайбу ко льду получилось не сразу и с большим трудом.

'24

Сборная Финляндии играет в полном составе.

'23

Рафиков получил шайбу на синей линии, отпасовал направо на Рафикова, а тот сразу щелкнул. Голкипер шайбу поймал.

'23

Не дают финны российским хоккеистам комбинировать в своей зоне. Большие проблемы в атаке у подопечных Кудашова.

'22

Удаление у хозяев. Морозов пытался пробежать мимо двух защитников, но свалил его с ног Лехтеря.

'21

Второй период начался. Вбрасывание выиграли финны.

Перерыв

И звучит сирена, которая сигнализирует об окончании первого периода. Неудачно стартовали россияне, финны же, напротив, начали с места в карьер. Как итог — 3:0 уже в первой трети периода. А пока отдыхаем.

'19

Отыграли две минуты меньшинства финны. Уверенно отборонялись и особо опасных моментов у своих ворот создать не дали.

'19

Голышев мощно бросил с правого края в район дальней «девятки». Немного неточно.

'18

Опасно могло быть! Зернов от своих ворот быстро вошел в чужую зону, обыграл двоих и сблизился с голкипером. Вот только на бросок уже сил не хватило.

'17

Удаление у финнов. Пулккинен свалил с ног Подколзина. Малый штраф за подножку.

'16

Шаров пробрался за ворота финнов, отбросил на пятак, а там никого из партнеров не оказалось.

'15

Руотсалайнен не то бросал, не то простреливал с острого угла. Впрочем, Самонов на всякий случай полет шайбы подкорректировал.

'14

С большим трудом россияне зацепились за шайбу и вышли из своей зоны. Подколзин взял игру на себя, наткнулся сразу на троих финнов, завозился, но шайбу сохранил.

'13

Отстояли россияне игру в меньшинстве.

'13

Эронен бросил от синей линии. Шайба до ворот не дошла и рикошетом отскочила далеко в сторону.

'12

Пулккинен в касание мощно бросил с левого края. Самонов с трудом, но шайбу поймал.

'11

Удаление у сборной России. Светлаков, мешая Ере Карьялайнену нанести бросок с близкого расстояния, заплел тому ноги и свалил форварда. Малый штраф.

'10

Насели большими силами финны на зону сборной России.

'9

Опасно могло быть! Швец-Роговой здорово прошел по центру. Вроде бы оторвался от защитника и был готов бросить обратной стороной крюка. Но защитник в последний момент все-таки помешал сделать акцентированный щелчок.

'9

Провел Кудашов смену вратаря. Вместо Билялова место в воротах занял Александр Самонов.

'8

Смотрели судьи видеоповтор гола на предмет высоко поднятой клюшки в исполнении Юнттилы, но взятие ворот арбитры все-таки засчитали. Все чисто.

'8

Ударное начало от финнов, конечно. Вели-Матти Виттасмяки набросил на пятак издали, и Юлиус Юнттила, удачно подставив клюшку, переправил шайбу под перекладину.

'8

ГОЛ! 3:0!

'7

И, наконец, момент у ворот сборной Финляндии! Подколзин удачно открылся на пятаке и пытался переправить в ближний для себя угол. Не удалось переиграть Туохиму.

'6

Вошли большими силами россияне в чужую зону, но поперечная передача оказалась неточной. Прервали ее защитники, после чего пошла передача на свободный лед, куда ворвался Юлиус Няттинен. Финский форвард выход один на один с Биляловым реализовал.

'6

ГОЛ! 2:0!

'5

Ере Иннала на дриблинге ушел от двух защитников и, сблизившись к пятаку, бросил с неудобной руки. Билялов на месте.

'4

Рафиков мощно бросил издали. Но не опасно для Туохимаа.

'4

С большим трудом подопечные Алексея Кудашова входят в чужую зону. Стоит только дойти до красной линии, как перед россиянами возникает финская стена.

'3

Денисенко довел шайбу до чужого борта, накрыли его два защитника. Долго удерживал шайбу Григорий, но в конце концов упустил ее из виду и потерял.

'2

Активно начали финны, не давая российским хоккеистам подержать шайбу, не говоря уж о комбинациях. Под сильным давлением находятся защитники.

'1

А вот теперь Теэму Пулккинен ворота Билялова распечатал. Прошел по правому краю финский нападающий и мощно щелкнул издали в дальний угол. Билялов не спас.

'1

ГОЛ! Финны повели!

'1

И сразу опасный момент у ворот сборной России! Прозевали россияне Теэму Пулккинена, тот вышел один на один с Биляловым, но российский голкипер хоть и не с первого раза, но шайбу поймал.

'1

Матч начался! Стартовое вбрасывание за финнами.

19:28

Команды вышли на лед. Прозвучали национальные гимны России и Финляндии.

19:27

Несмотря на то, что этап шведский, матч проходит на ледовой арене в Хельсинки. По традиции один из матчей этапа является вынесенным.

19:26

У финнов место в воротах занял Франс Туохимаа.

19:25

С первых минут ворота российской команды будет защищать Тимур Билялов из «Ак Барса».

19:20

Начало матча запланировано на 19.30 мск.

19:15

В первом матче этапа Еврохоккейтура, Шведских игр, встречаются сборные Финляндии и России. «Газета.Ru» ведет текстовую-онлайн трансляцию игры.